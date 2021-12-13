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Не только энергоносители: хорошо идет на экспорт русская водка, военная техника и многое другое

Не только энергоносители: хорошо идет на экспорт русская водка, военная техника и многое другое (3 фото)

Автор:
13 декабря 2021 19:26
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   водка   импорт   продовольствие   рост   цифры   экономика   экспорт   
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Что интересного в структуре российского экспорта? Заглянем в анналы Федеральной таможенной службы.
Федеральная таможенная служба подбила итоги экспорта за период с января по октябрь текущего года. Что интересного в отчете? Большинство ведущих СМИ страны зацепились за эту цифру: вывоз за рубеж водки за 10 месяцев 2021-го в денежном выражении подрос на 12,3 процента в сравнении с тем же периодом года прошлого.
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Что еще радует таможенников и налоговиков? Растут поставки за рубеж военной техники. А также пшеницы и других продовольственных товаров. В 2020 году впервые в истории новой России экспорт продукции агропромышленного комплекса превысил импортные закупки.
Кто-то не поверит, но и автомобили мы экспортируем в десятки стран мира, подробности тут. Этот показатель за отчетный период вырос на 50,1 процента, что вылилось в итоговые 1,159 миллиарда долларов. Импорт легковых автомобилей тоже в плюсе, на 55,5 процента (это в годовом выражении).

Больше продали за 10 месяцев электроэнергии: на 937,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше показателя годом ранее. Рост и по алюминию (вдвое), и по калийным удобрениям (на 28 процентов). Вакцин мы экспортировали более чем на 1,2 миллиарда долларов.

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Метки: авто   водка   импорт   продовольствие   рост   цифры   экономика   экспорт   
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396
Сергей 13 часов назад
Не плохо!
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−172
Сергей 3 часа назад
Всё перечисленное для такой страны как Россия,это капля в море.меня всё время терзает вопрос,а что будет,ну вот представьте, вдруг разом закончились всё сырьё,газ,нефть.что с нами будет!в этом году аналитики спрогнозировали дефицит картошки,чего картоху растить разучились?аа так мы её тупо покупаем за нефтяные деньги.здорово,заветы (великого реформатора) Гайдара действуют.сколько раз ,даже по телевизору слышу "производство приостановилось из за недостатка комплектующих"комплектующие бня ,из за кордона не поставили!а чего вы хотели, санкции!не слышали,не? изделием можно гордится когда его производство отечественное на всех этапах.а когда твой масалет не полетит из за китайской микрухи.то это уже не отечественное.это гибрид.экспорируем!бня!да кроме шлюх мы не чего не можем экспортировать.да ещё патриотизм от соловьвасимонян.
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506
Pterocactus 10 часов назад
"Мохнатое золото" забыли!
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14k
эмосурикат прямоползающий 10 часов назад
как-то кратенько слишком, можно было и поразвернутее
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417
Карл Такойто 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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328
Flexx U 11 часов назад
Тут уже эти графики рисовали неинтересной
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3k
Горожанин 12 часов назад
От России ещё хорошо идёт мировая идея суверенитета. Без этой философии суверенитета, демократия и свободы - фикции для прикрытия целей мирового господства, то есть неофашизма (неонацизма). Идея истинного суверенитета - это противопоставление западным протухшим, но активно культивируемым идеям Наполеона и Гитлера. Запад не в состоянии избавиться от этой болезни власти - она сладка, как наркотик. Но от этого наркотика Запад уже почти лишился разума. Возможно, даже лишился окончательно. А у безумного не может быть продуктивных идей для мира. Это чума для мира. Все разумные, а не больные безудержной корыстью, бегут прочь от этой псевдодемократической, больной и лживой западной заразы.
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1k
Mikhail 12 часов назад
Вера, спс за ссылки, отчет таможни вроде по сентябрь включительно, а не по октябрь 2021 г.
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24k
Владимир 13 часов назад
Насчёт машин да, я офигел когда в одной из стран центральной америки увидел как разгружают сотни ларгусов и калин. И ещё пара десятков патриотов была..
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