В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей

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Разумеется, официально автомобили Lada в Стране восходящего солнца не продаются, их ввозит «серый» дилер Le Parnass. На днях в продаже появилась новая Lada Niva Legend.
В Стране восходящего солнца российский компактный внедорожник предлагают в топ-комплектации Luxe. В ней предусмотрены кондиционер, антиблокировочная система, камера заднего вида, аудиосистема, электростеклоподъемники, подогрев сидений, шноркель и легкосплавные диски.
За все это богатство японцам придется заплатить минимум 3,48 млн иен (=2 270 000 рублей). Для сравнения, в России автомобиль в аналогичной комплектации стоит 963 900 рублей.
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Напомним, Lada Niva Travel выпускается с конца 2020 года, это рестайлинговая версия бывшего Chevrolet Niva. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач — пятиступенчатая «механика», привод постоянный полный, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.
Кстати, в Японии можно купить и Ниву Легенд. За трехдверку просят от 2 920 000 иен (=1 900 000 рублей).
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Ну наконец-то "уделали" японцев - у них-то этого нет )))
а покупают ли?
Я не против Нивы за рубежом, но я так понимаю, моторы то не японские в ней?
По выхлопам и остальным параметрам Нива то проканает в Японии?
И еще, я, допустим, не знаю цен на одноклассников нива-японец.., цены сопоставимые? Комфорт? Насколько она там спросом будет пользоваться?
Bugatti Bolide было проданно 2 штуки,а Лада - три!
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