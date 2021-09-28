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В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей

В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей (12 фото)

Автор:
28 сентября 2021 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Niva   ВАЗ   Япония   авто   автомобили   лада   нива   экспорт   
918
12
Разумеется, официально автомобили Lada в Стране восходящего солнца не продаются, их ввозит «серый» дилер Le Parnass. На днях в продаже появилась новая Lada Niva Legend.
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Метки: Lada Niva   ВАЗ   Япония   авто   автомобили   лада   нива   экспорт   
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22  комментария
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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1k
Чучело Мяучело 13 минут назад
Как то ночью охрана сработала, приезжали за мной на этой шниве. Чуть не оглох - воет как раненый носорог. Я водиле грю - а че так? А он - гонял по гарантии, сказали конструктивная особенность. Особенность, млять. Особенная тачка, как раз япошкам.
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791
zenon 36 минут назад
Также завезли новую серию коньков-горбунков. Очень всё по-передовому. Стоит только о нём подумать, а он уже здесь и стоит.
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25k
Скептик-материалист 40 минут назад
"В ней предусмотрены кондиционер, антиблокировочная система, камера заднего вида, аудиосистема, электростеклоподъемники, подогрев сидений, шноркель и легкосплавные диски"

Ну наконец-то "уделали" японцев - у них-то этого нет )))
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3k
OLDer 42 минуты назад
завезли и просят это понятно
а покупают ли?
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1k
Mowgley 44 минуты назад
"российский компактный внедорожник предлагают в топ-комплектации Luxe. В ней предусмотрены кондиционер, антиблокировочная система, камера заднего вида, аудиосистема, электростеклоподъемники, подогрев сидений, шноркель и легкосплавные диски".

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937
lobster 50 минут назад
Напомните, Япония - это же та самая страна, которая не выпускает ни одного автомобиля, да?
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7k
КОСТЯН 52 минуты назад
Смешно))) в Японии своих машин мало что ли, будут наше дерьмище закупать? Все слезут с Лексусов и Тайот и пересядут на НИВЫ)))) Они об этом просто мечтали. НИВА - управляй мечтой))
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29k
Fat Lynx Час назад
Ну... не знаю. Так себе идея. Японцы странные, но не дураки.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
а зачем им они ?
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−86
Mosgaz Час назад
Японцам везут чтобы те посмеялись.
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1k
БУЛЬБАШ Час назад
1.7л. 80 лошадок там что движок 8ми. клапанный?
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13k
aalexey3 Час назад
Не понимаю зачем в Японию? У них есть своя нива - джимни, и если он у нас стоит два ляма, то в Японии он будет явно дешевле нивы...
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2k
Vitamin 2 часа назад
Суть идеи не очень понятна..
Я не против Нивы за рубежом, но я так понимаю, моторы то не японские в ней?
По выхлопам и остальным параметрам Нива то проканает в Японии?
И еще, я, допустим, не знаю цен на одноклассников нива-японец.., цены сопоставимые? Комфорт? Насколько она там спросом будет пользоваться?
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Продажи марки "Лада" в Европе,впервые превзошли продажи марки Bugatti Bolide!
Bugatti Bolide было проданно 2 штуки,а Лада - три!
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1k
DarkSkat 2 часа назад

https://img3.festima.ru/1/534cv1U43TYlXQx0https://img3.festima.ru/1/534cv1U43TYlXQx0
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132
⛔ Александр ⛔ DarkSkat Час назад
:))))))
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