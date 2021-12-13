Пьяный водитель пытался показать сотрудникам ДПС вместо прав бонусную карту

Тут то и начался цирк одного актёра. Полицейские потребовали у мужчины водительские права. Тогда он заявил, что водительское удостоверение купил и стал показывать полицейским свою коллекцию бонусных карт. На просьбу назвать имя, мужчина заявил, что "оно слишком сложное". Позже выяснилось, что зовут нарушителя Сергей Генадьевич.