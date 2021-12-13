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Пьяный водитель пытался показать сотрудникам ДПС вместо прав бонусную карту

Пьяный водитель пытался показать сотрудникам ДПС вместо прав бонусную карту (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   Юмор   авто   интересное   киров   пьяный водитель   фото   
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В Кирове пьяный мужчина решил прокатиться по городу без прав. Во время вечернего променада машина водителя угодила в сугроб. Он выехал из него и продолжил путешествие. В этот момент его остановили сотрудники ДПС.

Тут то и начался цирк одного актёра. Полицейские потребовали у мужчины водительские права. Тогда он заявил, что водительское удостоверение купил и стал показывать полицейским свою коллекцию бонусных карт. На просьбу назвать имя, мужчина заявил, что "оно слишком сложное". Позже выяснилось, что зовут нарушителя Сергей Генадьевич.

Выходить из машины мужчина отказался. Сотрудники дружно схватились за Сергея Геннадьевича и начали его вытаскивать. Тот в ответ несколько раз ударил по руке инспектора. В итоге на него составили административку и написали рапорт о применении силы в отношении представителя власти, сообщает SHOT.

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Метки: ДПС   Юмор   авто   интересное   киров   пьяный водитель   фото   
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8  комментариев
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Mowgley 49 минут назад
Он не просто пьян, он в говно
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17k
DeniZZka 24 минуты назад
Вхламинго. Просто в дупло.. На этот раз обезвредили.
Но оно же заплатит штрафы, и снова полезет за руль, бухое и бесправное.
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alex Полчаса назад
а могли б и застрелить подонка
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17k
ЕвГений Полчаса назад
Геннадьич или прерванный полет...
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5k
Максим Полчаса назад
Все таки пьяных надо лишать пожизненно права управления ТС. Ни к чему исключения и прочее. Штрафы не пугают. Тюрьма? Да ладно, каждый алкаш надеется, что его пронесет, а то и вовсе не думает.
А так лишение пожизненное и дальше уже увеличивать уголовное наказание в геометрической прогрессии.
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89
Edvard Suchkov 36 минут назад
Геннадьевич, выходи!
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Илья Артамонов 38 минут назад
Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна (с).
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АБЕЗЬЯН 40 минут назад
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