Пьяный водитель пытался показать сотрудникам ДПС вместо прав бонусную карту

В Кирове пьяный мужчина решил прокатиться по городу без прав. Во время вечернего променада машина водителя угодила в сугроб. Он выехал из него и продолжил путешествие. В этот момент его остановили сотрудники ДПС.
Тут то и начался цирк одного актёра. Полицейские потребовали у мужчины водительские права. Тогда он заявил, что водительское удостоверение купил и стал показывать полицейским свою коллекцию бонусных карт. На просьбу назвать имя, мужчина заявил, что "оно слишком сложное". Позже выяснилось, что зовут нарушителя Сергей Генадьевич.
Выходить из машины мужчина отказался. Сотрудники дружно схватились за Сергея Геннадьевича и начали его вытаскивать. Тот в ответ несколько раз ударил по руке инспектора. В итоге на него составили административку и написали рапорт о применении силы в отношении представителя власти, сообщает SHOT.
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Но оно же заплатит штрафы, и снова полезет за руль, бухое и бесправное.
А так лишение пожизненное и дальше уже увеличивать уголовное наказание в геометрической прогрессии.