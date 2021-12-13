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Новый кавказский "народный" промысел в Москве

Новый кавказский "народный" промысел в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 11:51
Метки: Москва   кавказ   промысел   
1697
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Новый "бизнес" процветает в нашей многонациональной стране.
В самом центре Москвы в "Бургер Кинге" на Цветном бульваре группа кавказцев вымогала деньги у посетителей, весьма странным способом.


Злоумышленники выслеживали клиентов заведения, которые убирали со столиков недоеденную еду и выбрасывали ее в специальную урну, чтобы освободить cтолик для себя. Кавказцы подходили к посетителям и предъявляли претензии, мол, это была их еда, они ее не доели, а просто выходили на улицу покурить.

В среду суд в Москве продлил на два месяца арест двум уроженцам Кавказа. Их задержали в середине октября после обращения в полицию аспиранта ВШЭ, у которого они вымогали деньги в ресторане "Бургер Кинг" на Цветном бульваре.

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Андрей Старовойтенко зашёл с другом пообедать в ресторан быстрого питания 14 октября.Когда он стал обедать, к нему подошли четыре молодых человека и предъявили претензии, что они выбросили их объедки.


Старовойтенко оплатил их заказ почти на 1 500 рублей. А когда вышел на улицу, к нему снова подошли и потребовали возместить 500 рублей морального ущерба.


Андрей открыл на телефоне в приложение "Тинькофф-банка", чтобы перевести деньги.


Сотовый у него вырвали и перевели уже 5 000 рублей. Аспирант обратился в полицию. Двоих гостей столицы задержали. 25-летнего приезжего из Дагестана Нурмагомеда Магомедова и 24-летнего уроженца Ингушетии Магомеда Точиева (ранее судимого за кражу) арестовали по статье «Грабёж».


В социальных сетях пишут что уже сталкивались с такими случаями. Так что те граждане  кто не может постоять за себя, требуйте администратора кафе, убрать со стола.

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Метки: Москва   кавказ   промысел   
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45  комментариев
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11k
Александр 2 часа назад
Посадить в тюрячку и кормить объедками из столовки для бомжей.
Пусть едят, то что не доели.
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175
Руслан Сергеев Минуту назад
Отправить на трудовые работы, строить БАМ
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3k
ezhik 3 минуты назад
вот зачем они вообще нужны? не работают, никакой пользы обществу!
нужно так, по приезду в определенный срок не устроился официально на работу, с первой проверкой документов отсылать домой! и запрет въезда лет на пять
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16k
Николай 7 минут назад
Опубликуйте паспортные данные этих обезьян.
Я лично вышлю крупы и макарон их ПОЗОРНЫМ РОДИТЕЛЯМ за такое воспитание.
Пусть пожрут за мой счёт.
Позорище е_баное.
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10k
Kostick 12 минут назад
тхуплять, ослойопы... толпой на дрищей только могут, сявки лохматые.
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808
Hallo FreeSpace 16 минут назад
Ну в принципе если есть персонал, который убирает эти подносы, то нефиг самому этим заниматься . Мало ли что там лежало ...
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1k
Fiverknot Полчаса назад
А ведь гипотетически ведь кто-то может им в эту жрачку фастфудную подсыпать что-то отравляющее и прощай их горное здоровье.
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512
Максим Максимов Час назад
самое лучшее наказание для таких у6людк0в - ПРИЛЮДНО НАКОРМИТЬ СЫРОЙ СВИНИНОЙ
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84
Мурчелло Максим Максимов 20 минут назад
Вы просто не видели.как они сало за обе щеки.А в советской армии прятали кусочки в кармане.Так что не наказание это.
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50k
doker Час назад
Когда гнездо переполненно, молодые особи вытесняются оттуда. Неприхотливы, не брезгуют ничем.

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1k
Лёха Час назад
Побирушки с гор.
...
Рамзан Ахметович,не стыдно за таких земляков?
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3k
Outcast 2 часа назад
Сергей Семенович, а ты сможешь в Москву впихнуть 30 млн человек?
- Смогу, Владимир Владимирович.
- А 50?
- Смогу.
- А 100?
- Постараюсь.
- А 200 миллионов?
- 200 не смогу. У нас всего 145 млн.
- А мы тебе из Средней Азии еще подвезем.
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Кто-нибудь из них приезжает в Россию для честного труда? Абсолютно нет. Апрашка, центр Санкт-Петербурга, заходишь туда, как будто в среднюю Азию на рынок попал. "Черный нал" и криминал крутиться каждый день, без чеков, кассовых аппаратов, НДС, гарантий ,возвратов. И такое будет происходить, пока это выгодно нашей власти. На народ им насрать
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219
Шурман 2 часа назад
Так было уже , или это для тех кто бухал в выходные ?:)
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5k
Tim_G 2 часа назад
Позорище пздц
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
О, вот как выглядит гордость кавказа.
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4k
ride 2 часа назад
Туристы козлы.

Еще хорошо бы, чтобы тот, кто пожрал, сам за собой убирал поднос и оставлял стол чистым. Почему следующий посетитель должен убирать ваши объедки?
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−56
detective 2 часа назад
бля, эти чурки ошибка природы, они никогда не станут людьми, лучше их утилизировать чем возиться с ними и пытаться хоть как то воспитать и приобщить к цивилизации, просто, не в коня корм...
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36k
Александр 2 часа назад
Когда мне рассказывают про нашу многонациональную страну, хочется плеваться. Из всех национальностей помоему с нами только татары хорошо живут. остальные ненавидят Русских.
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3k
Mowgley 2 часа назад
Биомусор.
Все мозговые усилия направлены только на то, как быстро и легко разжиться бабками, не работая.
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5k
Максим 2 часа назад
Все таки мы столкнулись с чуждой культурой. Без оценок. Просто приезжие неназываемых национальностей реально отличаются от нас по менталитету.
Я понимаю, что парень не лох, он просто не ожидал такого. Наглый напор и претензии. Кто ждет подвоха в общепите? Максимум принюхаться к свежести еды.
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8k
antonium 2 часа назад
Это же самая что ни есть этническая преступность во всей красе. Нет? Какие лохи, какие терпилы, мы что опять погрузились в 90-е? Если 4 человека обижают слабого, значит они черти. А по закону грабители, которые должны сидеть.
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