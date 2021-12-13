Новый кавказский "народный" промысел в Москве

Новый "бизнес" процветает в нашей многонациональной стране.
В самом центре Москвы в "Бургер Кинге" на Цветном бульваре группа кавказцев вымогала деньги у посетителей, весьма странным способом.
Злоумышленники выслеживали клиентов заведения, которые убирали со столиков недоеденную еду и выбрасывали ее в специальную урну, чтобы освободить cтолик для себя. Кавказцы подходили к посетителям и предъявляли претензии, мол, это была их еда, они ее не доели, а просто выходили на улицу покурить.
В среду суд в Москве продлил на два месяца арест двум уроженцам Кавказа. Их задержали в середине октября после обращения в полицию аспиранта ВШЭ, у которого они вымогали деньги в ресторане "Бургер Кинг" на Цветном бульваре.
Андрей Старовойтенко зашёл с другом пообедать в ресторан быстрого питания 14 октября.Когда он стал обедать, к нему подошли четыре молодых человека и предъявили претензии, что они выбросили их объедки.
Старовойтенко оплатил их заказ почти на 1 500 рублей. А когда вышел на улицу, к нему снова подошли и потребовали возместить 500 рублей морального ущерба.
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Андрей открыл на телефоне в приложение "Тинькофф-банка", чтобы перевести деньги.
Сотовый у него вырвали и перевели уже 5 000 рублей. Аспирант обратился в полицию. Двоих гостей столицы задержали. 25-летнего приезжего из Дагестана Нурмагомеда Магомедова и 24-летнего уроженца Ингушетии Магомеда Точиева (ранее судимого за кражу) арестовали по статье «Грабёж».
В социальных сетях пишут что уже сталкивались с такими случаями. Так что те граждане кто не может постоять за себя, требуйте администратора кафе, убрать со стола.
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Пусть едят, то что не доели.
нужно так, по приезду в определенный срок не устроился официально на работу, с первой проверкой документов отсылать домой! и запрет въезда лет на пять
Я лично вышлю крупы и макарон их ПОЗОРНЫМ РОДИТЕЛЯМ за такое воспитание.
Пусть пожрут за мой счёт.
Позорище е_баное.
'В походе' - можно
А после захода солнца - тоже можно
Рамзан Ахметович,не стыдно за таких земляков?
- Смогу, Владимир Владимирович.
- А 50?
- Смогу.
- А 100?
- Постараюсь.
- А 200 миллионов?
- 200 не смогу. У нас всего 145 млн.
- А мы тебе из Средней Азии еще подвезем.
Еще хорошо бы, чтобы тот, кто пожрал, сам за собой убирал поднос и оставлял стол чистым. Почему следующий посетитель должен убирать ваши объедки?
У нас энергетик из сибирских татар - нормальный мужик.
Все мозговые усилия направлены только на то, как быстро и легко разжиться бабками, не работая.
Я понимаю, что парень не лох, он просто не ожидал такого. Наглый напор и претензии. Кто ждет подвоха в общепите? Максимум принюхаться к свежести еды.