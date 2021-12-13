Новый кавказский "народный" промысел в Москве



Злоумышленники выслеживали клиентов заведения, которые убирали со столиков недоеденную еду и выбрасывали ее в специальную урну, чтобы освободить cтолик для себя. Кавказцы подходили к посетителям и предъявляли претензии, мол, это была их еда, они ее не доели, а просто выходили на улицу покурить.



В среду суд в Москве продлил на два месяца арест двум уроженцам Кавказа. Их задержали в середине октября после обращения в полицию аспиранта ВШЭ, у которого они вымогали деньги в ресторане "Бургер Кинг" на Цветном бульваре.

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Андрей Старовойтенко зашёл с другом пообедать в ресторан быстрого питания 14 октября.Когда он стал обедать, к нему подошли четыре молодых человека и предъявили претензии, что они выбросили их объедки.



Старовойтенко оплатил их заказ почти на 1 500 рублей. А когда вышел на улицу, к нему снова подошли и потребовали возместить 500 рублей морального ущерба.



