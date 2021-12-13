Кто этот тип с гитарой в числе друзей Гоши из "Москва слезам не верит"

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Помните тот эпизод, когда герой Баталова увозит Катерину с дочкой на пикник, в березки на Воронцовских прудах? И там один из товарищей перебирает струны гитары. Борода, гитара, свитер грубой вязки - типичный образ геолога, барда да и вообще романтика эпохи застоя...
Роль, собственно, крошечная, по-научному называемая камео: самого себя в этой сцене изобразил известный по том временам московский бард Альфред Солянов. По изначальной задумке, в фильме должна была прозвучать и его песня «Иду пустыми коридорами». Но не случилось...
Судьба этого человека в чем-то оригинальна, но во многом и типична для интеллигента советских времен. Родители дали мальчику при рождении имя Алексей, но затем сменили его на более звучное Альфред. А он подрос и поступил на философский факультет МГУ. А затем всю жизнь искал себя в череде профессий и увлечений...
Солянов поработал пионервожатым в средней школе, мастером по заливке летних катков, сторожем на винограднике, грузчиком в булочной, корректором в газете "Комсомольская правда" и в журнале "Иностранная литература". А еще - старшим научным сотрудником в музеях Льва Толстого и имени Бахрушина, и даже - инспектором-искусствоведом Худфонда РСФСР
Почти на год ушел в экспедицию с геологами, испытав на себе все трудности и романтику этой профессии. Возможно, там же, у костра, услышал впервые песни отечественных бардов. И на 4-м десятке лет попробовал себя в этом жанре...
Солянов поработал пионервожатым в средней школе, мастером по заливке летних катков, сторожем на винограднике, грузчиком в булочной, корректором в газете "Комсомольская правда" и в журнале "Иностранная литература". А еще - старшим научным сотрудником в музеях Льва Толстого и имени Бахрушина, и даже - инспектором-искусствоведом Худфонда РСФСР
Почти на год ушел в экспедицию с геологами, испытав на себе все трудности и романтику этой профессии. Возможно, там же, у костра, услышал впервые песни отечественных бардов. И на 4-м десятке лет попробовал себя в этом жанре...
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Уже одна из первых песен Солянова впечатлила самого Булата Окуджаву
Был всегда Серега неудачник,
Получал всегда шипы без роз.
По таким любимые не плачут
И друзья не дарят папирос.
А когда Серегу дома брали,
Ничего с собою он не взял.
Частоколом шпалы побежали.
И растаял Северный вокзал.
В черном камне жилка золотая
Билась тихо-тихо триста лет.
И Серега, слезы утирая,
Вынес жилку на холодный свет.
И на эту жилку-самородок
Покупал он чистых и святых.
А потом как будто канул в воду,
Нет его ни в мертвых ни в живых.
Где же ты, Сережка-неудачник?
В нашем дом, где угар и чад,
О тебе соседки лишь судачат,
А друзья-удачники молчат.
Но друзья не знают, не гадают,
Что ты ходишь тихо среди них.
Что по свету жилка золотая
Бьется среди чистых и святых.
1962
Получал всегда шипы без роз.
По таким любимые не плачут
И друзья не дарят папирос.
А когда Серегу дома брали,
Ничего с собою он не взял.
Частоколом шпалы побежали.
И растаял Северный вокзал.
В черном камне жилка золотая
Билась тихо-тихо триста лет.
И Серега, слезы утирая,
Вынес жилку на холодный свет.
И на эту жилку-самородок
Покупал он чистых и святых.
А потом как будто канул в воду,
Нет его ни в мертвых ни в живых.
Где же ты, Сережка-неудачник?
В нашем дом, где угар и чад,
О тебе соседки лишь судачат,
А друзья-удачники молчат.
Но друзья не знают, не гадают,
Что ты ходишь тихо среди них.
Что по свету жилка золотая
Бьется среди чистых и святых.
1962
Песню Солянова «Времена года» часто исполнял Юрий Визбор
С 50-х годов Альфред Солянов постоянно пишет в самых разных жанрах: для алма-атинской газеты "Дружные ребята" , журналов "Шахматы в СССР" и "Детская литература", его рецензии и статьи о писателях печатают "Литературная газета и "Иностранная литература". Одно время Солянов работает личным секретарём известной переводчицы Елены Суриц, постигая тонкости этого ремесла, после чего пробует и свои силы в переводах с английского, немецкого, болгарского...
В 1974 году издательство «Молодая гвардия» выпустило повесть "Федька с бывшей Воздвиженки", рассказывающую о московских мальчишках во время войны. А два десятка лет спустя увидит свет и печатный сборник его поэтических текстов "Серёга-неудачник".
В 90-х годах Солянов перестал писать стихи и песни. В "Новом мире" вышли его прозаические вещи "Повесть о бесовском самокипе, персиянских слонах и лазоревом цветочке, рассказанная Асафием Миловзоровым и записанная его внуком" и "Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании", созданные десятилетием ранее. В последние годы Альфред Михайлович полностью посвятил себя переводам с немецкого.
Видео одного из выступлений барда в 1999 году
Альфред Солянов покинул этот мир в 2002 году, оставив после себя солидное текстовое наследие. Похоронен на Миусском кладбище в Москве.
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