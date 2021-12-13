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Кто этот тип с гитарой в числе друзей Гоши из "Москва слезам не верит"

Кто этот тип с гитарой в числе друзей Гоши из "Москва слезам не верит" (7 фото)

Автор:
13 декабря 2021 10:33
Сообщество : Кино
Метки: Бард   Москва   СССР   кино   окуджава   песня   поэт   солянов   
1368
7
Помните тот эпизод, когда герой Баталова увозит Катерину с дочкой на пикник, в березки на Воронцовских прудах? И там один из товарищей перебирает струны гитары. Борода, гитара, свитер грубой вязки - типичный образ геолога, барда да и вообще романтика эпохи застоя...
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Песню Солянова «Времена года» часто исполнял Юрий Визбор

Видео одного из выступлений барда в 1999 году

Источник:

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Метки: Бард   Москва   СССР   кино   окуджава   песня   поэт   солянов   
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4k
Бу 2 часа назад
Спасибо
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23k
Ваня 13 минут назад
"федьку" давно читал, еще в школе...
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−102
Женский род 2 часа назад
Вступил бы в Единую Россию сейчас бы горя не знал..
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RufflesTheGuineaPig

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