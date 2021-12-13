Кто этот тип с гитарой в числе друзей Гоши из "Москва слезам не верит"

Судьба этого человека в чем-то оригинальна, но во многом и типична для интеллигента советских времен. Родители дали мальчику при рождении имя Алексей, но затем сменили его на более звучное Альфред. А он подрос и поступил на философский факультет МГУ. А затем всю жизнь искал себя в череде профессий и увлечений...



Солянов поработал пионервожатым в средней школе, мастером по заливке летних катков, сторожем на винограднике, грузчиком в булочной, корректором в газете "Комсомольская правда" и в журнале "Иностранная литература". А еще - старшим научным сотрудником в музеях Льва Толстого и имени Бахрушина, и даже - инспектором-искусствоведом Худфонда РСФСР

Почти на год ушел в экспедицию с геологами, испытав на себе все трудности и романтику этой профессии. Возможно, там же, у костра, услышал впервые песни отечественных бардов. И на 4-м десятке лет попробовал себя в этом жанре...