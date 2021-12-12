5 амбициозных проектов СССР, которые так и не были реализованы

Проект, предложенный Николаем Ярмольчуком в 1929 году. Представлял собой монорельс на шарообразных колесах со встроенными электродвигателями внутри. Передвигаться чудо инженерной мысли должно было по бетонному полукруглому желобу. Предполагалось, машина будет развивать скорость до 300 км/ч.

К несчастью для Ярмольчука, в 1933 году экспертная комиссия обнаружила серьезные недостатки модели. Зимой бетонный желоб покрывался наледью и движение на предельной скорости становилось опасным.

Вдобавок прокладка нового пути и налаживание производства двигателей для поезда требовали огромных денежных средств. Проект получил оценку «экономически невыгодный» и был закрыт.

Терра-3