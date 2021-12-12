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5 амбициозных проектов СССР, которые так и не были реализованы

5 амбициозных проектов СССР, которые так и не были реализованы (6 фото)

Автор:
12 декабря 2021 22:23
Метки: СССР   изобретения   факты   
1398
6

Страна гигантов – эпитет, который как нельзя лучше подходит для определения СССР. Там воплощались идеи, опережавшие своё время на целые столетия. Советские ученые разработали множество грандиозных проектов, которые хоть и признавались гениальными, но по ряду причин были свёрнуты.

Как отечественные конструкторы пытались изменить мир, и почему их замыслы, так и не были воплощены в реальность?


Шаропоезд

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Проект, предложенный Николаем Ярмольчуком в 1929 году. Представлял собой монорельс на шарообразных колесах со встроенными электродвигателями внутри. Передвигаться чудо инженерной мысли должно было по бетонному полукруглому желобу. Предполагалось, машина будет развивать скорость до 300 км/ч.

К несчастью для Ярмольчука, в 1933 году экспертная комиссия обнаружила серьезные недостатки модели. Зимой бетонный желоб покрывался наледью и движение на предельной скорости становилось опасным.

Вдобавок прокладка нового пути и налаживание производства двигателей для поезда требовали огромных денежных средств. Проект получил оценку «экономически невыгодный» и был закрыт.


Терра-3

Конструкция представляла собой экспериментальный комплекс противоракетной и противокосмической обороны, базировавшийся на лазерном оружии. Проект получил развитие с 1965 года и показал противоречивые результаты.

Терра-3 могла находить и уточнять координаты космических спутников, а также поражать их светочувствительную аппаратуру. Однако для уничтожения вражеских боеголовок мощности луча не хватало. В 1992 году разработки в этом направлении были прекращены.

Впрочем, как заявил руководитель проекта Николай Басов, отрицательный результат – это тоже результат. Отечественные инженеры выяснили, что использовать лазер в качестве ПРО не смогут ни они, ни кто либо другой: технология и так опережала своё время.


Башня Никитина — Травуша

Один из самых высоких из когда-либо спроектированных небоскрёбов с расчетной высотой 4000 метров. Работа над программой началась в 1966 году под руководством советских ученых Николая Никитина и Владимира Травуша.


Небоскрёб проектировался для Японии и должен был стать жилым зданием для 500 тысяч человек. Проект учитывал сложности возведения инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. В расчёт также брались повышенная сейсмоактивность японских островов и частота ураганных ветров.

Однако в 1969 году проект закрыли ввиду слишком высокой стоимости. Чертежи легли в основу других планируемых зданий, однако их так никто и не построил: слишком дорогое удовольствие.


Лунная база «Звезда»

Жилая база для 9 космонавтов, состоящая из командного пункта, научной лаборатории, склада, мастерской, спортзала с медпунктом, кухней со столовой и трёх жилых отсеков.


Проект был подготовлен к 1971 году. Предполагалось, энергию для базы должен был производить ядерный реактор. Воду советские учёные планировали производить на месте: кислород извлекать из местного грунта, а лёгкий водород везти с собой.


Помимо всего прочего, «Звезда» предусматривала наличие буровой установки и тягача, который бы позволил перемещать станцию с места на место. Стоимость проекта была оценена в 50 миллиардов рублей или более 80 миллиардов долларов. Таких денег страна найти не смогла, и программу закрыли.


ЭКИП

Многофункциональный безаэродромный летательный аппарат, внешне напоминающий летающую тарелку. Был изобретён авиаконструктором Львом Щукиным в начале 1980-х годов. Аппарат способен лететь на высоте от 3 до 10 км на скорости до 610 км/ч. Предельная дальность полета – 6000 км.

Из-за особенностей аэродинамического строения по схеме «несущее крыло» аппарат был вместительней обычного самолета, экономично расходовал топливо, а главное, был дешевле в производстве.


ЭКИП модифицировали под множество целей. В один из проектов помещалось до 1200 человек! Машину также планировали поставить на вооружение. Построенная из карбона, она была малозаметной для акустических, тепловых и радиолокационных приборов.


В СССР проект вызвал невероятный интерес, а вот России оказался не нужен. В 2000-х годах российские конструкторы нашли инвесторов в США. Однако американцы наотрез отказались финансировать производство машин в России, требуя создания заводов исключительно в Штатах.

К сожалению, массовым летательный аппарат так и не стал. Опытные образцы изучались в европейских и российских исследовательских лабораториях и с 2011 года находятся в Военно-Техническом Музее (село Ивановское, Московская область).


Советские инженеры и учёные создали сотни проектов, которые так и не вышли на массовое производство. Одни были экономически нерентабельными, другим не хватало технологий из-за опережения времени. Будем лишь надеяться, что однажды о них вспомнят и реализуют, чтобы мы смогли увидеть их в действии!


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Метки: СССР   изобретения   факты   
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9k
costa 9 часов назад
Строителям воздушных замков всегда хватает стройматериалов.
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63k
parallax 4 часа назад
Забыли про самый главный проект - коммунизм.
Тоже так и не был реализован.
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−21
Шурик 7 часов назад
И это УВСЁ ? Продолжаю ...
+ Дворец Советов
+ Переброска рек вспять, от Сибири к пустыням Азии ...
+ Трансполярная магистраль - БАМ во внуках числиться...
И менее "трудоёмких":
+ Туркменский канал
+ Сахалинский тоннель
+ ОС "ДЕМОС"
+ Троичная система счисления... современная двоичная -как лузер перед геймером ...
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