Пугающая контрацепция прежних веков

В конце IX - начале Х века персидский врач Мухаммад ибн Закария ар-Рази задокументировал прерывание полового акта, предотвращение эякуляции и использование вагинальных суппозиториев, или пессариев, для блокировки шейки матки в качестве методов контроля рождаемости. Он описал ряд пессариев, в том числе слоновий навоз, капусту и смолу, которые использовались по отдельности или в комбинации.

Методы, использовавшиеся до ХХ века, не всегда были такими безопасными или эффективными, как те, которые доступны сегодня. Столетия назад китайские женщины пили свинец и ртуть, чтобы контролировать фертильность, что часто приводило к бесплодию или смерти. В средние века в Европе маги советовали женщинам носить яички ласки на бедрах или вешать на шею ее лапу. Другими амулетами того времени были венки из трав, высушенная кошачья печень или осколки кошачьих костей (но только принадлежавшие черным кошкам), льняная ворсинка, перевязанная тканью и пропитанная менструальной кровью, или анус зайца. Также считалось, что женщина может избежать беременности, пройдя три раза вокруг того места, где помочилась беременная волчица. В Нью-Брансуике, Канада, женщины пили зелье из сушеных яичек бобра, сваренных в крепком спиртовом растворе. А совсем недавно, в 1990-х годах, подростки в Австралии использовали обертки от конфет в качестве презервативов. В медицинских музеях хранится немало противозачаточных средств прошлого, которые сегодня вызывают, в лучшем случае, оторопь.