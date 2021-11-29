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Пугающая контрацепция прежних веков

Пугающая контрацепция прежних веков (18 фото)

Автор:
29 ноября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: древняя медицина   изобретения   история   познавательно   противозачаточные   события   страшно аж жуть   факты   
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Противозачаточные таблетки и пластыри - изобретения недавнего времени, которые подарили свободу и комфорт миллионам женщин. Между тем, средства контроля над рождаемостью существуют уже тысячи лет. О средствах предохранения с использованием меда, листьев акации, ворсинок животных писали еще медики Древнего Египта. С тех пор люди изобрели тысячи противозачаточных средств - и большинство из тех, что использовались до конца XX века, откровенно пугают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древняя медицина   изобретения   история   познавательно   противозачаточные   события   страшно аж жуть   факты   
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arek14 59 минут назад
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