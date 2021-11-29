Пугающая контрацепция прежних веков

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Противозачаточные таблетки и пластыри - изобретения недавнего времени, которые подарили свободу и комфорт миллионам женщин. Между тем, средства контроля над рождаемостью существуют уже тысячи лет. О средствах предохранения с использованием меда, листьев акации, ворсинок животных писали еще медики Древнего Египта. С тех пор люди изобрели тысячи противозачаточных средств - и большинство из тех, что использовались до конца XX века, откровенно пугают.
Самые ранние формы контроля над рождаемостью, а также аборты практиковались еще в Древнем Египте и Месопотамии в XIX веке до нашей эры. Ученые нашли свитки папируса, которые содержали инструкции о том, как делать противозачаточные средства с использованием меда, листьев акации, а также ворсинок в качестве шейного колпачка, чтобы предотвратить попадание сперматозоидов в матку.
Сильфий, вид гигантского фенхеля, произрастающий в Северной Африке, использовался в качестве орального контрацептива в Древней Греции и на Древнем Ближнем Востоке. Растение росло только на небольшой полоске земли недалеко от прибрежного города Кирена, расположенного на территории современной Ливии, и все попытки выращивать его в другом месте закончились неудачей.
По мнению специалистов, рассказы о противозачаточной эффективности сильфия, вероятно, сильно преувеличены. Однако из-за его предполагаемой эффективности и популярности к I веку нашей эры он стал настолько редким, что стоил больше, чем его вес в серебре, а к поздней античности он полностью вымер.
В Древней Греции многие растения использовались для контроля над рождаемостью, в том числе асафетида, близкая родственница вымершего сильфия. Кружево королевы Анны, или плопросту дикая морковь, было еще одним популярным противозачаточным средством, и в некоторых частях Индии оно до сих пор используется для контроля рождаемости.
Сильфий, вид гигантского фенхеля, произрастающий в Северной Африке, использовался в качестве орального контрацептива в Древней Греции и на Древнем Ближнем Востоке. Растение росло только на небольшой полоске земли недалеко от прибрежного города Кирена, расположенного на территории современной Ливии, и все попытки выращивать его в другом месте закончились неудачей.
По мнению специалистов, рассказы о противозачаточной эффективности сильфия, вероятно, сильно преувеличены. Однако из-за его предполагаемой эффективности и популярности к I веку нашей эры он стал настолько редким, что стоил больше, чем его вес в серебре, а к поздней античности он полностью вымер.
В Древней Греции многие растения использовались для контроля над рождаемостью, в том числе асафетида, близкая родственница вымершего сильфия. Кружево королевы Анны, или плопросту дикая морковь, было еще одним популярным противозачаточным средством, и в некоторых частях Индии оно до сих пор используется для контроля рождаемости.
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В конце IX - начале Х века персидский врач Мухаммад ибн Закария ар-Рази задокументировал прерывание полового акта, предотвращение эякуляции и использование вагинальных суппозиториев, или пессариев, для блокировки шейки матки в качестве методов контроля рождаемости. Он описал ряд пессариев, в том числе слоновий навоз, капусту и смолу, которые использовались по отдельности или в комбинации.
Методы, использовавшиеся до ХХ века, не всегда были такими безопасными или эффективными, как те, которые доступны сегодня. Столетия назад китайские женщины пили свинец и ртуть, чтобы контролировать фертильность, что часто приводило к бесплодию или смерти. В средние века в Европе маги советовали женщинам носить яички ласки на бедрах или вешать на шею ее лапу. Другими амулетами того времени были венки из трав, высушенная кошачья печень или осколки кошачьих костей (но только принадлежавшие черным кошкам), льняная ворсинка, перевязанная тканью и пропитанная менструальной кровью, или анус зайца. Также считалось, что женщина может избежать беременности, пройдя три раза вокруг того места, где помочилась беременная волчица. В Нью-Брансуике, Канада, женщины пили зелье из сушеных яичек бобра, сваренных в крепком спиртовом растворе. А совсем недавно, в 1990-х годах, подростки в Австралии использовали обертки от конфет в качестве презервативов. В медицинских музеях хранится немало противозачаточных средств прошлого, которые сегодня вызывают, в лучшем случае, оторопь.
Методы, использовавшиеся до ХХ века, не всегда были такими безопасными или эффективными, как те, которые доступны сегодня. Столетия назад китайские женщины пили свинец и ртуть, чтобы контролировать фертильность, что часто приводило к бесплодию или смерти. В средние века в Европе маги советовали женщинам носить яички ласки на бедрах или вешать на шею ее лапу. Другими амулетами того времени были венки из трав, высушенная кошачья печень или осколки кошачьих костей (но только принадлежавшие черным кошкам), льняная ворсинка, перевязанная тканью и пропитанная менструальной кровью, или анус зайца. Также считалось, что женщина может избежать беременности, пройдя три раза вокруг того места, где помочилась беременная волчица. В Нью-Брансуике, Канада, женщины пили зелье из сушеных яичек бобра, сваренных в крепком спиртовом растворе. А совсем недавно, в 1990-х годах, подростки в Австралии использовали обертки от конфет в качестве презервативов. В медицинских музеях хранится немало противозачаточных средств прошлого, которые сегодня вызывают, в лучшем случае, оторопь.
Бронзовый пессарий, блокирующий шейку матки. Зазор позволяет вставить стержень в шейку матки, чтобы удерживать пессарий на месте. Хотя он может оставаться на месте во время полового акта, такой половой акт может быть болезненным. Рим, 500 г. до н.э.-400 г. н.э.
Это - подобие внутриматочной спирали XIX века. Эти инструменты стали использоваться в качестве противозачаточных средств в конце 1800-х годов. Плоский конец инструмента прилегал к стенке влагалища, а стержень выступал в матку через шейку. Такой инструмент останавливает имплантацию и рост недавно оплодотворенного эмбриона в слизистой оболочке матки. В отличие от более поздних спиралей, он не полностью находится внутри матки, что может привести к инфицированию и бесплодию. 1880 г.
Противозачаточная губка. Губки широко использовались в качестве противозачаточных средств в начале 1900-х годов. Эта противозачаточная губка сделана из резины. Такие губки, блокирующие шейку матки, продвигало Общество конструктивного контроля рождаемости, основанное доктором Мари Стоупс (1880-1958). Эта губка находится в оригинальной алюминиевой коробке и была произведена в Великобритании компанией Elarco. 1910 г.
Этот презерватив сделан из слепой кишки животного. Презервативы из слепой кишки были эффективны против беременности, но не помогали от инфекций, потому что поры в кишках животных легко проницаемы для вирусов. Из-за этого они не обеспечивали надежной защиты от инфекций, передаваемых половым путем. 1910-е гг.
Бренд противозачаточных средств Prorace был разработан доктором Мари Стоупс (1880–1958). Их распространяла Клиника материнатсва, открывшаяся в Лондоне в 1921 году. Эти противозачаточные пессарии содержат спермициды для уничтожения сперматозоидов. Их использовали отдельно или с другими противозачаточными средствами, такими как колпачок или диафрагма. Торговая марка Prorace связана с верой Стоупс в евгенику. Эта широко распространенная в начале 1900-х годов теория утверждала, что селекционное разведение может удалить «нежелательных людей» из общества. 1920-е годы.
Резиновые противозачаточные колпачки - барьерные противозачаточные средства. Противозачаточные колпачки закрывают шейку матки. Они действуют как барьер для сперматозоидов, попадающих в матку. Представленная на фото марка шейного колпачка Prorace была модифицирована доктором Мари Стоупс (1880-1958).
Внутриматочные спирали 1920-х. Они состояли из резиновой, металлической или стеклянной ножки, прикрепленной к чаше или кругляшу, чтобы поддерживать ножку в вертикальном положении и предотвращать ее потерю в матке. Этот образец сделан из стекла. Меньшие пластиковые или медные ВМС все еще используются сегодня. 1920-е годы.
Этот алюминиевый пессарий на ножке изготовлен немецкой компанией Rauch. Шток удерживал инструмент на месте. 1920-е годы.
Этот внутриматочный пессарий состоит из петли кетгута и кости. Шток удерживал на месте большой блок. Такие устройства в конце XIX - начале ХХ века массово прописывались женщинам гинекологами. 1925 г.
Немецкий гинеколог Эрнст Графенберг изобрел данный тип внутриматочного противозачаточного устройства, и оно сразу обрело популярность. Ранние образцы были сделаны из внутренностей тутового шелкопряда и серебряной проволоки. Этот прибор, как и современная ВМС работает после зачатия, останавливая имплантацию и рост недавно оплодотворенного эмбриона в слизистой оболочке матки. Поставленный врачом в матку, он может оставаться на месте в течение нескольких лет. 1920-е годы.
Таблетки для пероральной контрацепции. Фото сделано на одном из первых производств по производству противозачаточных таблеток - на фабрике в Хай Уайкомб, Бэкингемшир, Англия. 1955 г.
Растворимые спермициды. Эти противозачаточные средства могли быть весьма опасными. Часто используемый спермицид был довольно едким, что приводило к раздражению и боли. Тем не менее, они были одобрены Клиникой материнства и доктором Мари Стоупс, которая основала первую из клиник по контролю над рождаемостью в Холлоуэе, на севере Лондона. 1925
«Гамик» - мужское противозачаточное средство. Он состоит из короткой резиновой пробки с небольшим чехлом на конце. Пробка вводилась в уретру, и эякулированная сперма попадала в оболочку. Это была ненадежная форма контрацепции. Устройство могло выскочить и остаться во влагалище. Его создатели, Gamic Genetic Laboratories утверждали, что она была разработана, чтобы «поддерживать постоянство и престиж брака». 1970-е годы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: древняя медицина изобретения история познавательно противозачаточные события страшно аж жуть факты
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