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Надо колбасой на язык класть: тест по мультфильму "Трое из Простоквашино"

Надо колбасой на язык класть: тест по мультфильму "Трое из Простоквашино"

Автор:
13 декабря 2021 09:48
Сообщество : Кино
Метки: Трое из Простоквашино   Эдуард Успенский   тест   тест по советским мультфильмам   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам восьмидесятых   тесты по мультфильмам семидесятых   
865
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Данный тест построен на базе трёх мультфильмов: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", а также "Зима в Простоквашино". Внимание: в тесте не будет современной адаптации старых киногероев.
Где жил Кот Матроскин до встречи с Дядей Фёдором?
1/8Где жил Кот Матроскин до встречи с Дядей Фёдором?
Какой журнал читал Дядя Фёдор?
2/8Какой журнал читал Дядя Фёдор?
Какая польза от этой картины на стене?
3/8Какая польза от этой картины на стене?
Что делает в этой сцене Дядя Фёдор?
4/8Что делает в этой сцене Дядя Фёдор?
Какой зверь вытащил Шарика из воды?
5/8Какой зверь вытащил Шарика из воды?
Как назвали телёнка?
6/8Как назвали телёнка?
Какую телепередачу маме напоминает её квартира?
7/8Какую телепередачу маме напоминает её квартира?
"Здра-а-а-авствуйте! Угадайте, кто я?"
8/8"Здра-а-а-авствуйте! Угадайте, кто я?"

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Метки: Трое из Простоквашино   Эдуард Успенский   тест   тест по советским мультфильмам   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам восьмидесятых   тесты по мультфильмам семидесятых   
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47k
zloykoyot 50 минут назад
Чё-то про чердак я ступил... 7/8
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125
Максим Абвгд Минуту назад
а где "был бы у меня такой кот, я бы и не женился никогда"?
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217
Шурман 9 минут назад
Дядя Фёдор? Вы ли это?Из 8 вопросов ответили верно на 8. Так хорошо мог пройти только Дядя Фёдор! Видимо, вы ещё и очень самостоятельный?!
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34k
Aleksandr 10 минут назад
Гаврюша из «Каникулы в Простоквашино»
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24k
Владимир Полчаса назад
8 из 8, лёгкий тест.
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947
Gaylord Foker Полчаса назад
приятный тест
ё
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13k
Вася 49 минут назад
Даже если бы тест был "процитировать все серии дословно" половина родившихся в СССР 10 из 10ти набрала
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