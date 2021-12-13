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Данный тест построен на базе трёх мультфильмов: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", а также "Зима в Простоквашино". Внимание: в тесте не будет современной адаптации старых киногероев.
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Метки: Трое из Простоквашино Эдуард Успенский тест тест по советским мультфильмам тесты по мультфильмам тесты по мультфильмам восьмидесятых тесты по мультфильмам семидесятых
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