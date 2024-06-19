"Стерва! Почему им всё можно?": фехтовальщица из Грузии рассердилась на украинку, не пожавшую ей руку

Наши киберспортсмены самые крутые

«Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна...

В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив, что допинг попал в её организм...

Американский футболист вляпался в секс-скандал, отказавшись платить проститутке за услуги

Что тут происходит? В сети завирусилось видео с выставки свиней из Техаса