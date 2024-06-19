"Стерва! Почему им всё можно?": фехтовальщица из Грузии рассердилась на украинку, не пожавшую ей руку

Возможно, инцидент произошёл из-за того, что Майя Гучмазова, которая хоть и выступает за сборную Грузии с 2017 года, родилась в России?
Очередной скандал с отказом от обязательного рукопожатия произошёл на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле.
Украинка Елена Кривцова демонстративно ушла с дорожки после соревнований, не пожав сопернице руку, чем вызвала всплеск эмоций у спортсменки из Грузии.
"Стерва! Почему она так?! Почему им можно все, они че ох***ли что ли?" - недоумевала Гучмазова
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Рефери не сделал замечание ни одной из спортсменок.
В соцсетях строят догадки о таком поведении Кривицкой. Возможно, дело в том, что Гучмазова - уроженка Владикавказа? Только вот украинская шпажистка тоже родилась в РФ - в Ростове, и лишь позже переехала в Тернополь.
После поединка Гучмазова не успокоилась:
«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте! А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали!» – цитирует спортсменку RT.
Между тем, поведение грузинской спортсменки будут обсуждать на заседании Федерации фехтования Грузии, а вот украинке, вполне возможно, ничего не грозит, хотя, к примеру, Харлан на ЧМ-2023 за аналогичный проступок сняли с турнира (она дошла до 1/8 финала).
Впрочем, через время дисквалификацию отменили , а МОК и вовсе готов был выдать ей именную лицензию в Париж-2024. Это всё, что нужно знать об отношении к спортсменам в наше время. "Спорт вне политики" - говорили они.
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да нет давно уже никакого спорта. ещё один раздел шоубизнеса и работает по законам шоубизнеса. деньги и политика.