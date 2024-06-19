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"Стерва! Почему им всё можно?": фехтовальщица из Грузии рассердилась на украинку, не пожавшую ей руку

"Стерва! Почему им всё можно?": фехтовальщица из Грузии рассердилась на украинку, не пожавшую ей руку

Автор:
19 июня 2024 10:54
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Грузия   Гучмазова   Кривицкая   Спорт   Украина   Чемпионат Европы   дисциплинарная комиссия   неспортивное поведение   фехтование   
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Возможно, инцидент произошёл из-за того, что Майя Гучмазова, которая хоть и выступает за сборную Грузии с 2017 года, родилась в России?

Очередной скандал с отказом от обязательного рукопожатия произошёл на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле.


Украинка Елена Кривцова демонстративно ушла с дорожки после соревнований, не пожав сопернице руку, чем вызвала всплеск эмоций у спортсменки из Грузии.


"Стерва! Почему она так?! Почему им можно все, они че ох***ли что ли?" - недоумевала Гучмазова

Рефери не сделал замечание ни одной из спортсменок.


В соцсетях строят догадки о таком поведении Кривицкой. Возможно, дело в том, что Гучмазова - уроженка Владикавказа? Только вот украинская шпажистка тоже родилась в РФ - в Ростове, и лишь позже переехала в Тернополь.


После поединка Гучмазова не успокоилась:

«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте! А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали!» – цитирует спортсменку RT.


Между тем, поведение грузинской спортсменки будут обсуждать на заседании Федерации фехтования Грузии, а вот украинке, вполне возможно, ничего не грозит, хотя, к примеру, Харлан на ЧМ-2023 за аналогичный проступок сняли с турнира (она дошла до 1/8 финала).


Впрочем, через время дисквалификацию отменили , а МОК и вовсе готов был выдать ей именную лицензию в Париж-2024. Это всё, что нужно знать об отношении к спортсменам в наше время. "Спорт вне политики" - говорили они.

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Метки: Видео   Грузия   Гучмазова   Кривицкая   Спорт   Украина   Чемпионат Европы   дисциплинарная комиссия   неспортивное поведение   фехтование   
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5  комментариев
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4k
Rom 20 минут назад
А нахрена вообще эта окраинка состязалась? Вышла, дали первое место, и ушла. Разве не так надо? Нет? Пзд
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0
Сеня Минуту назад
С хохлами ручкаться, что руки в унитазе мыть. Показала бы фак и зарядилась бы положительными эмоциями.
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7k
hhwost 3 минуты назад
спорт, спорт...
да нет давно уже никакого спорта. ещё один раздел шоубизнеса и работает по законам шоубизнеса. деньги и политика.
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1k
DuckTales 22 минуты назад
Именно ох***ли...
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11k
Мафусаил Полчаса назад
Зато Майя красивее в разы!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2229 постов (2218 в горячем)

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