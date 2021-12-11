Итогом боя у мыса Санта-Мария стало тяжелейшее поражение англичан. Что же привело к такому исходу?

1780 год. Идет англо-испанская война (1779–1783), или война за независимость Америки.

К началу 70-х годов XVIII века на мировой арене сложилась следующая ситуация. Испания стремительно теряла свои позиции как на море, так и на суше, тем не менее оставаясь серьёзной силой, с которой было необходимо считаться. С другой стороны, Англия наращивала своё присутствие по всему миру. Её колонии уже были почти во всех частях света. На тот момент она вела тяжёлую войну в Индии, которая в XIX веке также станет колонией Великобритании.

К началу восстания в американских колониях Англия уже находилась не в лучшем положении. Ситуацию еще более ухудшило объявление Великобритании войны Францией и Испанией. Объединённый испано-французский флот летом 1779 года совершил рейд в Ла-Манш и фактически был готов осуществить десант на сам Туманный Альбион. Это оказалось возможным из-за того, что Англия значительно растянула свой флот по множеству колоний. Большая часть английских вооружённых сил оказалась связана боевыми действиями за океаном. Тем не менее высадка десанта не состоялась из-за разногласий между союзниками. Но даже просто угрозы хватило, чтобы жители прибрежных городов в страхе бежали вглубь острова, а Лондонская фондовая биржа приостановила свою работу.

Произошедшее сильно встревожило адмиралтейство Великобритании. Частично это обусловило сложившуюся в дальнейшем ситуацию, которая и привела к бою у Санта-Марии.

Объединённый испано-французский флот отошёл в Брест, чтобы пополнить запасы и отремонтировать повреждения. Англичане же тем временем собирали большой конвой для снаряжения своих войск за океаном. Но этому конвою, несмотря на его высочайшую ценность и значимость, выделили минимальное сопровождение — военные настаивали на защите побережья от возможного десанта. К тому же наткнуться на такой конвой в открытом море в те времена можно было разве что случайно. Основной защитой от нападения являлось сокрытие даты отплытия и курса следования, чтобы невозможно было даже примерно рассчитать местонахождение конвоя для перехвата.

Летом 1780 года объединенный флот из 63 вооружённых торговых судов отплыл из Портсмута. В составе конвоя были суда с грузом, предназначенным для войск в Индии. Ещё часть судов принадлежала Ост-Индской компании и везла снаряжение для флота, расположенного у побережья Америки.

Из-за действий испано-французского флота адмиралтейство отозвало большую часть группы сопровождения для охраны побережья Англии. В охранении каравана остался только линейный корабль «Рэмиллиес» (HMS Ramillies) и два фрегата. К несчастью для англичан, испанская разведка смогла выяснить дату отправления конвоя, его состав и примерный маршрут следования.

С противоположной стороны Ла-Манша у французского побережья находился флот из 27 испанских и 9 французских линейных кораблей при поддержке 6 фрегатов и корвета. Командовал объединённым флотом выдающийся испанский адмирал Луис де Кордова (Luis de Córdova y Córdova). Но среди союзников имелись трения насчёт личности командующего. Французы сомневались в дееспособности де Кордовы, так как на момент описываемых событий ему было уже 73 года.