Итогом боя у мыса Санта-Мария стало тяжелейшее поражение англичан. Что же привело к такому исходу?

В истории войн не раз бывало так, что одна ошибка могла стоить слишком дорого. Проигранная битва могла развалить империю, существовавшую сотни лет. Из-за неверных решений полководцев гибли целые армии. Великобритания испытала подобное в августе 1780 года. В этот день англичане потерпели, по мнению многих историков, самое тяжелое логистическое поражение на море за всю историю своего государства.
1780 год. Идет англо-испанская война (1779–1783), или война за независимость Америки.
К началу 70-х годов XVIII века на мировой арене сложилась следующая ситуация. Испания стремительно теряла свои позиции как на море, так и на суше, тем не менее оставаясь серьёзной силой, с которой было необходимо считаться. С другой стороны, Англия наращивала своё присутствие по всему миру. Её колонии уже были почти во всех частях света. На тот момент она вела тяжёлую войну в Индии, которая в XIX веке также станет колонией Великобритании.
К началу восстания в американских колониях Англия уже находилась не в лучшем положении. Ситуацию еще более ухудшило объявление Великобритании войны Францией и Испанией. Объединённый испано-французский флот летом 1779 года совершил рейд в Ла-Манш и фактически был готов осуществить десант на сам Туманный Альбион. Это оказалось возможным из-за того, что Англия значительно растянула свой флот по множеству колоний. Большая часть английских вооружённых сил оказалась связана боевыми действиями за океаном. Тем не менее высадка десанта не состоялась из-за разногласий между союзниками. Но даже просто угрозы хватило, чтобы жители прибрежных городов в страхе бежали вглубь острова, а Лондонская фондовая биржа приостановила свою работу.
Произошедшее сильно встревожило адмиралтейство Великобритании. Частично это обусловило сложившуюся в дальнейшем ситуацию, которая и привела к бою у Санта-Марии.
Объединённый испано-французский флот отошёл в Брест, чтобы пополнить запасы и отремонтировать повреждения. Англичане же тем временем собирали большой конвой для снаряжения своих войск за океаном. Но этому конвою, несмотря на его высочайшую ценность и значимость, выделили минимальное сопровождение — военные настаивали на защите побережья от возможного десанта. К тому же наткнуться на такой конвой в открытом море в те времена можно было разве что случайно. Основной защитой от нападения являлось сокрытие даты отплытия и курса следования, чтобы невозможно было даже примерно рассчитать местонахождение конвоя для перехвата.
Летом 1780 года объединенный флот из 63 вооружённых торговых судов отплыл из Портсмута. В составе конвоя были суда с грузом, предназначенным для войск в Индии. Ещё часть судов принадлежала Ост-Индской компании и везла снаряжение для флота, расположенного у побережья Америки.
Из-за действий испано-французского флота адмиралтейство отозвало большую часть группы сопровождения для охраны побережья Англии. В охранении каравана остался только линейный корабль «Рэмиллиес» (HMS Ramillies) и два фрегата. К несчастью для англичан, испанская разведка смогла выяснить дату отправления конвоя, его состав и примерный маршрут следования.
С противоположной стороны Ла-Манша у французского побережья находился флот из 27 испанских и 9 французских линейных кораблей при поддержке 6 фрегатов и корвета. Командовал объединённым флотом выдающийся испанский адмирал Луис де Кордова (Luis de Córdova y Córdova). Но среди союзников имелись трения насчёт личности командующего. Французы сомневались в дееспособности де Кордовы, так как на момент описываемых событий ему было уже 73 года.
Англичане сопроводили конвой до островов Силли. Затем основной флот ушел обратно в пролив, оставив в охранении прежний состав — «Рэмиллиес» и фрегаты «Тетис» (HMS Thetis) и «Саутгемптон» (HMS Southampton). Командовал силами охранения капитан Джон Мутрей (John Moutray), державший вымпел на «Рэмиллиесе».
8 августа наблюдатели с флагмана англичан заметили 4 фрегата испано-французского флота. Несмотря на приказ Джона Мутрея резко изменить курс, чтобы избежать обнаружения, часть конвоя проигнорировала распоряжение и прошла рядом с испанцами. Тем временем основная эскадра испано-французских сил двигалась в точку возможного перехвата англичан. Однако царившая на море погода мешала гарантированному обнаружению. Из-за жары над водой поднялся сильный туман, который снижал видимость, И корабли были вынуждены передавать сообщения друг другу при помощи холостых залпов из пушек.
Уже почти в полной темноте в час ночи 9 августа 1780 года наблюдатели с одного из испанских фрегатов обнаружили большое количество парусов на горизонте. Однако де Кордова не спешил бросаться наперерез, опасаясь, что конвой может идти под охраной линейных кораблей англичан. Через несколько минут ещё несколько фрегатов испанцев пушечными выстрелами подтвердили обнаружение большого количества вымпелов.
Понимая, что ночное сражение будет представлять собой неуправляемую свалку, испанский командующий приказал изменить курс таким образом, чтобы с рассветом оказаться как можно ближе к конвою. Более того, он отдал приказ зажечь сигнальный огонь на одном из своих линейных кораблей. И это сработало. Английские суда, полагая, что видят перед собой сигнал от ведущего караван корабля, всю ночь следовали за испано-французской эскадрой, частично перемешавшись с ней.
На рассвете 9 августа в 4.15 утра фрегаты, следовавшие на некотором расстоянии от крупных судов, соединились с основными силами союзников. В это же время английские суда поняли, за кем они шли всю ночь, и попытались сбежать. Однако ситуация, в которой они оказались, была почти безнадёжной.
Под прицелом линейных кораблей часть транспортов сдалась без боя, несмотря на то, что они были вооружены. Некоторые английские суда попытались сбежать. Однако фрегаты испано-французского флота быстро догоняли таких беглецов. Английский флагман попытался дать бой, но, осознав подавляющее превосходство противника, сумел оторваться от преследования и скрыться. Тем временем союзники расстреливали пытавшихся сбежать англичан, стараясь не топить суда, а только лишать их хода. Через несколько часов боя всё было кончено.
Объём захваченных трофеев был просто огромен. Лишь приведя все пленные суда в порт, испанцы и французы смогли оценить результаты сражения. Для подсчёта всей добычи потребовалось некоторое время.
В бою было захвачено 36 фрегатов, 10 бригов и 6 пакетботов. Одни только корабли стоили около 600 000 фунтов стерлингов. В плен попало 1350 моряков, 1357 офицеров и пехотинцев и 286 гражданских лиц. Было захвачено 80 000 мушкетов, 294 пушки, 3000 бочек пороха, а также обмундирование и снаряжение для 12 пехотных полков. На кораблях обнаружили большое количество провизии. А самой ценной добычей оказался примерно один миллион фунтов стерлингов золотом в слитках и монетах.
Испанцы крайне мягко отнеслись к пленникам. Причиной этого стало такое же отношение к пленным испанцам со стороны адмирала Родни в нескольких боях, произошедших до этого у побережья Америки.
Эти ошеломительные потери до сих пор считаются самой большой логистической катастрофой на море, которая когда-либо происходила с английским флотом. Даже произошедший спустя почти полтора века разгром конвоя PQ17 не превзошел по своим потерям те, что понесли англичане во время скоротечного боя у мыса Санта-Мария. Более того, этот бой можно назвать одной из самых разгромных побед во всей истории морских сражений. Испано-французский флот не только не потерял ни одного корабля, но даже не получил хоть сколько-нибудь серьёзных повреждений.
Полученный Великобританией удар крайне сильно повлиял на рынки ценных бумаг и цены на товары по всей Европе. Множество контор и фирм обанкротились. Лондонский Ллойд (Lloyd's of London), крупнейший страховой рынок Англии, существующий и по сей день, потерял тогда около 60% всех своих активов.
Джон Мутрей после своего возвращения был осуждён и уволен с флота. Конечно, учитывая состав его эскадры, он вряд ли мог сделать хоть что-то для защиты конвоя от атаки объединённого флота. Силы были слишком неравны. Но его всё равно сделали козлом отпущения, и, по воспоминаниям современников, Мутрей «был наказан не по своим промахам, а по размеру несчастья».
Случившееся стало колоссальным провалом английской разведки. Англичане до 4 августа даже не подозревали о наличии столь крупного военного соединения испано-французских сил в этом районе. Как следствие, об этом не могли знать и те, кто шёл в конвое.
Бой у мыса Санта-Мария привёл к срыву секретных переговоров Испании и Англии о заключении мира. На протяжении 30 лет после произошедшего, уже во времена наполеоновских войн, в воспоминаниях современников продолжали встречаться сожаления о случившемся. По понятным причинам англичане не любят вспоминать эти события. Ведь в истории флотов всего мира сложно найти пример столь разгромного поражения при минимальных потерях врага.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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