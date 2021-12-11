Мои увлечения

Решил показать свои работы. Сразу предупреждаю, "чукча не писатель", и даже не художник! Просто ближе к пенсии появился какой то интерес к стойким оловянным солдатикам. Но так как они все одного цвета, смотрелись они как-то скучно. И решил я их "развеселить"... Ну, что выросло, то выросло... По мере интереса буду выкладывать свои работы. На Мастера не претендую, но может быть у кого то появится хобби и проснется интерес к истории.



Фигурку назвал ЯРЛ. Ярл (др.-сканд. Jarl) — высший титул в иерархии в средневековой Скандинавии, а также само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя, позже стал означать титул верховного правителя страны. В моем случае считаю его вождем отряда викингов, ибо должен быть первым в бою, показывать свое мастерство и удачу.