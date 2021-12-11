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Мои увлечения

Мои увлечения (3 фото)

Автор:
11 декабря 2021 20:14
Сообщество : Рукоделия для новичков и мастеров
Метки: моё   рукоделие без процесса   хобби   
170
3

Хобби для пенсионеров

Решил показать свои работы. Сразу предупреждаю, "чукча не писатель", и даже не художник! Просто ближе к пенсии появился какой то интерес к стойким оловянным солдатикам. Но так как они все одного цвета, смотрелись они как-то скучно. И решил я их "развеселить"... Ну, что выросло, то выросло... По мере интереса буду выкладывать свои работы. На Мастера не претендую, но может быть у кого то появится хобби и проснется интерес к истории.

Фигурку назвал ЯРЛ. Ярл (др.-сканд. Jarl) — высший титул в иерархии в средневековой Скандинавии, а также само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя, позже стал означать титул верховного правителя страны. В моем случае считаю его вождем отряда викингов, ибо должен быть первым в бою, показывать свое мастерство и удачу.

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Метки: моё   рукоделие без процесса   хобби   
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5  комментариев
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703
Николай 2 часа назад
неплохо, поработайте над деталями, окраску чуть качественнее и все будет ок! дорогу осилит идущий и нет предела совершенства
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8k
MihailoSerbiya 3 минуты назад
Прекрасная работа.Продолжаите в томже духе.
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11k
кира 10 минут назад
Здорово! Долго Вы прятали свой талант.
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805
Hallo FreeSpace 2 часа назад
сделай мне ведем из Кривоуховых болот ... цену обсудем )
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Сергей
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