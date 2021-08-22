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Копия Титаника из 25 000 игрушечных кубиков LEGO

Копия Титаника из 25 000 игрушечных кубиков LEGO (12 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: кубики   лего   люди   сделай сам   титаник   фото   хобби   
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Учитель, обожающий Lego, построил копию Титаника, используя для этого 25 тыс. кирпичиков, чтобы запечатлеть каждую деталь обречённого лайнера — вплоть до айсберга, предопределившего его судьбу.

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Метки: кубики   лего   люди   сделай сам   титаник   фото   хобби   
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1  комментарий
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super.kkk-2016 2 часа назад
Ждешь кубики, а здесь вдруг титаник из лего.)))
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