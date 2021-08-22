Копия Титаника из 25 000 игрушечных кубиков LEGO

Учитель, обожающий Lego, построил копию Титаника, используя для этого 25 тыс. кирпичиков, чтобы запечатлеть каждую деталь обречённого лайнера — вплоть до айсберга, предопределившего его судьбу.
31-летний Никлаус Майер (Niklaus Meier) из Люцерна, Швейцария, подсчитал, что потратил около 3 тыс. швейцарских франков ($3270) на знаменитые пластиковые кирпичики для воссоздания корабля.
Не имея никаких инструкций, ему потребовалось 8 недель, чтобы воспроизвести каждую спасательную шлюпку, каждое окно и каждую деталь в масштабе 1:145, вернув знаменитый корабль к жизни.
Напомним, что Титаник затонул после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк, США, в апреле 1912 года. На момент спуска на воду это роскошное судно было самым большим кораблём в мире.
Он вёз на своём борту нескольких одних из самых богатых людей мира, а также сотни людей из Великобритании, Ирландии и других стран, которые гнались за новой жизнью в Соединённых Штатах.
После столкновения с айсбергом «непотопляемому» кораблю понадобилось менее 3-х часов, чтобы пойти на дно Атлантического океана, в результате чего погибло более 1500 человек.
Взяться за проект Майера вдохновил его 7-летний племянник Генри (Henri).
«Ему разрешили посмотреть фильм 1997 года до места гибели корабля», — рассказал мужчина.
«Меня и мою девушку пригласили на ужин к сестре, где мой племянник показал мне, как он начал строить Титаник из кубиков Lego.»
«Я сам в детстве любил Lego, поэтому предложил помочь с проектом. Я также сказал ему сделать его более точнее и крупнее.»
«Через неделю сестра позвонила мне и сказала, что мой племянник и его товарищ из детского сада ждут, когда я приеду и начну строительство — проект начался!»
Майер со всей серьёзностью подошёл к созданию копии корабля, используя для этого САП (систему автоматизированного проектирования).
«У меня не было инструкций по сборке Lego, ни в бумажном, ни в электронном виде», — отметил Майер.
«Я изучил детали на изображениях, которые смог найти в Интернете, затем оценил их размеры в кубиках Lego, а после попытался найти способ, как лучше всего построить его из кубиков.»
«После фазы проб и ошибок я выбрал лучший вариант с точки зрения стабильности, точности, стоимости и т.д..»
«Модель уникальна, и инструкций по её восстановлению нет.»
Помимо оснастки, окончательное творение полностью выполнено из Lego или других совместимых кирпичиков и удерживается вместе только благодаря деталям-шпилькам.
Готовая копия имеет длину более 6 футов (более 182 см) и весит около 45 фунтов (20 кг). Настоящий Титаник был почти 270 м в длину и весил около 52 тыс. тонн.
На фотографиях корабля, сделанных фотографом из Люцерна Янисом Фассером (Janis Fasser), запечатлены особенно выделяющиеся детали модели: якорь, шпиль, грузовые люки и краны — всё это воссоздано с помощью Lego.
«Есть две основные причины, по которым я также построил ещё и айсберг», — сказал Майер.
«Во-первых, у меня осталось много белых кирпичей.»
«Во-вторых, история «Титаника» — это противостояние технологий и природы. Модель айсберга позволяет это отобразить, что может вызвать размышления и обсуждения.»
Но учитель надеется, что его модель окажется более непотопляемой, чем её реальный аналог, даже пускай она на самом деле и не плавает.
«У меня нет намерений разбирать его в ближайшее время», — сказал он.
«Поскольку лодка не склеена, вполне вероятно, что она разобьётся во время транспортировки, пока же модель пережила одну достаточно длительную транспортировку.»
В настоящее время модель демонстрируется в кафе Conditorei Fischer в Зурзе, Люцерн.
Однако ожидается, что в сентябре корабль переедет в Brickart, новый музей Lego в Базеле.
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