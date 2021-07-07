Увлекательное хобби: пара воссоздает сцены из фильмов в местах их съемки

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В инстаграм-аккаунте Secret Famous Places, который ведет семейная пара - Джудит и Робин, - публикаций не очень много, но все они - высшего качества. Ребята тщательно готовятся к воссозданию каждой киносцены: выясняют точную локацию, подбирают костюмы, - в общем, делают всё, чтобы результат порадовал не только их самих, но и подписчиков в соцсетях.
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17. "Ла-ла-ленд" / Лос-Анджелес, США
18. "Звездные войны" / Вилла дель Бальбьянелло, озеро Комо, Италия
19. "Шарада" / Мост Двойного Денье, пешеходный мост через Сену, Париж
20. "Форрест Гамп" / Долина памятников, Аризона, США
Источник: — переведено специально для fishki.net
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