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Увлекательное хобби: пара воссоздает сцены из фильмов в местах их съемки

Увлекательное хобби: пара воссоздает сцены из фильмов в местах их съемки (21 фото)

Автор:
07 июля 2021 12:43
Сообщество : Путешествия
Метки: воссоздание   из фильмов   кино   место съемки   место съемок   сцены   точное попадание   хобби   
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В инстаграм-аккаунте Secret Famous Places, который ведет семейная пара - Джудит и Робин, - публикаций не очень много, но все они - высшего качества. Ребята тщательно готовятся к воссозданию каждой киносцены: выясняют точную локацию, подбирают костюмы, - в общем, делают всё, чтобы результат порадовал не только их самих, но и подписчиков в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воссоздание   из фильмов   кино   место съемки   место съемок   сцены   точное попадание   хобби   
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2k
Буратино 2 часа назад
прикольно
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11k
Кархародон 7 минут назад
Германия, Италия, Исландия, США.. Пусть приедут в Россию сцены из фильма «Жмурки» воссоздадут!

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