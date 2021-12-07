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Антикитерский механизм: как был устроен компьютер, которому 2 тысячи лет

Антикитерский механизм: как был устроен компьютер, которому 2 тысячи лет (5 фото)

Автор:
07 декабря 2021 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Антикитерский механизм:   интересно   компьютер   познавательно   факты   фото   
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Сложное механическое устройство, состоящее из металлических шестеренок и циферблатов совершенно не вяжется с представлениями о глубокой Античности.

Но именно такой механизм возрастом в 2 тысячи лет нашли в XX веке и расшифровали лишь недавно!


Для чего он предназначался, и кто мог его сконструировать?


Привет из Античности

Как и многие другие великие открытия, древний компьютер был обнаружен совершенно случайно. Артефакт лежал на морском дне недалеко от греческого острова Антикитера, пока в 1900 году на него не натолкнулись два рыболовецких судна.

Полуразрушенный механизм находился внутри затонувшего римского корабля. Помимо сомнительного вычислительного инструмента, находка ослепила моряков мраморными статуями, амфорами и золотыми изделиями.

Как считают историки, корабль либо вез дань в Италию, либо перевозил военные трофеи. К несчастью для римлян и безумной радости ученых, путь судна прервал сильный шторм. Посудина затонула в промежутке между 80-50 гг. до н.э. Обнаруженный компьютер, вероятно, был собран в I-II веках до н.э.

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Найденные фрагменты механизма – основная конструкция сохранилась в центральной части

Несмотря на сложность конструкции, упоминания о схожих механизмах встречаются в трудах античных историков, и Антикитерский компьютер был далеко не единственным устройством. Древние греки использовали подобные механизмы хоть и не массово, но были вполне знакомы с его секретами.


Аналоговый компьютер

Антикитерский механизм – уникальное явление, фактически это аналоговый компьютер. Такие машины работают не дискретными (0 или 1, да или нет) данными, а с непрерывными – длиной, скоростью, силой тока, давлением и другими физическими параметрами. Примеры этих устройств – термометр, спидометр или автоматическая трансмиссия.

Аналоговые компьютеры активно развивались в СССР, однако впоследствии были вытеснены современными цифровыми ЭВМ: каждое устройство было предназначено для решения лишь одной задачи и потому не универсально.

Fвтоматическая трансмиссия автомобиля – один из современных примеров аналогового компьютера. Здесь при изменении вращающего момента меняется давление жидкости в гидропривод

Потому это направление было практически заброшено. Однако сложный аналоговый компьютер существовал ещё в Древней Греции!


Для чего же он предназначался?

Основа Антикитерского механизма – это система взаимосвязанных бронзовых шестеренок, приводившихся в движение при прокручивании центральной ручки. Всего ученые выделяют 37 шестерен разной величины. Вся конструкция лежала в прямоугольном деревянном коробе.

Лицевой циферблат представлял собой механическую Солнечную систему, где демонстрировалось точное местоположение по времени Луны, Солнца, а также 5 известных древним грекам планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Верхний задний циферблат вычислял даты, при которых повторялись лунные фазы. Нижний был необходим для определения циклов сарос (≈6585 суток) и экселигмос (19 756 суток). Оба циферблата помогали выяснять даты праздников, связанных с положением Луны и Солнца.


Механизм также мог использоваться для навигационных целей и в качестве образовательного пособия для молодых ученых. Кроме того, в него были заложены даты 40 астрономических событий.

Для I века до н.э. выяснить все эти тонкости, а потом отразить вычисления в единой механической системе – это настоящее чудо инженерной и астрономической мысли.

Кто стал автором изобретения, доподлинно неизвестно. Часть ученых полагает, что создать его мог известный изобретатель Архимед. Другие парируют, что его талант – ничто без знаний родосского звездочёта Гиппарха Никейского. К слову, учёные определили, что прибор был сделан именно на острове Родос.

Сегодня устройство полностью изучено, и даже сделана его действующая модель. Тем не менее, учёные продолжают исследовать удивительное творение Античности: кто знает, какие тайны нам предстоит ещё раскрыть?!

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Метки: Антикитерский механизм:   интересно   компьютер   познавательно   факты   фото   
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2  комментария
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18k
Luc72 Полчаса назад
Наверное все таки арифмометр, или аналоговый калькулятор.
А если настолько расширять понятие компьютер, или аналоговый компьютер, то практически все вокруг нас - аналоговый компьютер, не только АКПП, начиная с пылесоса и заканчивая сливным бачком.
Сливной бачок по всем параметрам подходит под аналоговый компьютер. А в начале курса ТАУ (теория автоматического управления) бачок - самый первый пример.
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472
Вжик 9 минут назад
Здесь при изменении вращающего момента меняется давление жидкости в гидропривод
=========
И-и-и?...
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