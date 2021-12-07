Антикитерский механизм: как был устроен компьютер, которому 2 тысячи лет

Но именно такой механизм возрастом в 2 тысячи лет нашли в XX веке и расшифровали лишь недавно!

Для чего он предназначался, и кто мог его сконструировать?

Привет из Античности

Как и многие другие великие открытия, древний компьютер был обнаружен совершенно случайно. Артефакт лежал на морском дне недалеко от греческого острова Антикитера, пока в 1900 году на него не натолкнулись два рыболовецких судна.

Полуразрушенный механизм находился внутри затонувшего римского корабля. Помимо сомнительного вычислительного инструмента, находка ослепила моряков мраморными статуями, амфорами и золотыми изделиями.

Как считают историки, корабль либо вез дань в Италию, либо перевозил военные трофеи. К несчастью для римлян и безумной радости ученых, путь судна прервал сильный шторм. Посудина затонула в промежутке между 80-50 гг. до н.э. Обнаруженный компьютер, вероятно, был собран в I-II веках до н.э.