Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи

И снова мы вступаем в борьбу с фейками из сети, которые кидают в неокрепшие умы ложь и распространяют ее там со скоростью света. Надо вырвать эту заразу с корнем, не дав ей укрепиться!
Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года.Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд).
И снова куча новостей от юмористов " панорамы" растащили по всей сети и охают над ними, как над правдой
Да, это тоже Панорама, которая написала, что в России запрещены волосы, окрашенные в более, чем два цвета. И лжецы сразу возбудились
Самая дорогая игрушка в мире – это замок кукольного домика Астолата. Его официально оценили в 8,5 млн долларов. Замок имеет 29 комнат и 10000 миниатюрных предметов ручной работы, в том числе оригинальные произведения искусства, золотые люстры и самую
Нет. Панки появились лишь к семидесятым годам. Просто у парня прическа, которая к тому времени уже имелась в наличии, но к панкам не имела отношения
Это какая-то насмешка - ведь на фото разные люди.Паспарту – это французский актер Андре Буше. Пасмюрай – это Энтони Лаборд. Тирион Ланнистер из «Игры престолов» – это американский актёр Питер Динклэйдж. На остальных фото парень из Татарстана Рафаэл
Это кадр из клипа испанской рок-группы Boikot на песню Lágrimas de Rabia.Более того, точная причина смерти Гарсии Лорка неизвестна, тело не найдено по сей день. Даже если его и расстреляли, то никаких фотографий нет.
Природа конечно творит много чудес, но именно эта - работа французского художника Jean-Michel Bihore и его 3D-иллюстрация под названием Winter Sleep
На фото никакое не доисторическое существо, а обыкновенная китовая акула. Просто данная рыба достигла 25,5 метров, что очень много даже для крупнейшего вида акул, из-за чего эта история и получила резонанс. И да, акулу никто не выловил, её нашли мёртвой на мелководье. Тушу продали на рынке за 18 000$. К тому же новость произошла в 2012 году, а не «на этой неделе».
Слово происходит от франц. morgue «морг» (c 1532 г., изначально в знач. «место предварительного заключения»; с 1674 г. — в знач. «место, где выставляются неопознанные трупы с целью их опознания»)
Авторский пост
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