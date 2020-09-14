Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи

На фото никакое не доисторическое существо, а обыкновенная китовая акула. Просто данная рыба достигла 25,5 метров, что очень много даже для крупнейшего вида акул, из-за чего эта история и получила резонанс. И да, акулу никто не выловил, её нашли мёртвой на мелководье. Тушу продали на рынке за 18 000$. К тому же новость произошла в 2012 году, а не «на этой неделе».