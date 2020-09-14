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Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи

Вырвать заразу фейков с корнем - наша с вами задача, товарищи (19 фото)

Автор:
14 сентября 2020 12:52
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   новости   правда   разоблачения   соцсети   фейки   
1050
19

И снова мы вступаем в борьбу с фейками из сети, которые кидают в неокрепшие умы ложь и распространяют ее там со скоростью света. Надо вырвать эту заразу с корнем, не дав ей укрепиться!

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Метки: Ложь   новости   правда   разоблачения   соцсети   фейки   
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5  комментариев
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40k
zloykoyot 46 минут назад
"На остальных фото парень из Татарстана Рафаэл". На последней фотке ну прям вылитый ДиКаприо.
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18k
Тр-тр Митя Полчаса назад
Да потому-что у большинства людей напрочь отсутствует критическое мышление.
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447
satra Полчаса назад
"Какая отфотошопленная женщина!"
Элизабет Дебики, рост 190 см.
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
Если люди хотят верить в ЭТО, если ЭТО соответствует их убеждениям, то никакие разоблачения не помогут и не изменят их убеждённости.
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1k
Alphyn Полчаса назад
Перефразируя известное выражение, борясь с фейками сам не наплоди обмана

Вот самая дорогая игрушка в мире ценой более 6 млн долларов
Перефразируя известное выражение, борясь с фейками сам не наплоди обмана Вот самая дорогая игрушка в мире ценой более 6 млн долларов
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Millefeuille

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