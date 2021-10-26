Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую

Новая фейковая волна, которая смывает правду и здравый смысл из не окрепших умов, сидящих в Интернете.
Это «pigpen шифр» или, как его называют, масонский шифр. Он использовался еще розенкрейцерами в 17 веке. Также во время гражданской войны в США данная система шифрования была использована заключенными.
Это Девилс-Тауэр – монолит вулканического происхождения, который образовался из магматического расплава. Он поднялся из глубин Земли и застыл в виде шестигранных колонн.
Острова созданы несколько лет назад цифровым художником Винченцо Микарелли и рекламным агентством Saatchi & Saatchi
Нашумевшее приложение FaceApp никак реально не отображает человека в старости/молодости. Это легко проверить.
Эта дикая свинья была поймана в 2007 году и никакого отношения к поеданию собак она не имеет.
Для того, чтобы полная Луна и Солнце попали в один кадр, нужно иметь объектив с углом обзора больше 180 градусов и быть хорошо над уровнем всех окрестных особенностей рельефа. На фотке нет ни первого, ни второго, а угол между Луной и Солнцем (если это, конечно, Солнце, а не ядерный взрыв) составляет заметно меньше 90 градусов.
Это актриса Саша Питерс и на первом фото она со съемок одной из серий сериала "Доктор Хаус".
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- Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения
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- Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит
- Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли
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Ну Тарас Григорьевич Шевченко, живший в Казахстане, и никогда не называвший себя украинцем и мовы не знавший, является жеж украинским хероем!
хотя казахам ваще покуй - глаза неузкие= все русские, даже немцы.
я в шоке вообще с рогулей последние почти 10 лет))))
а.. да.. Сикорский тоже щирый хлопець. поляки правда другого мнения..
а вот Дзержинский есть русский)))
хер поймёшь...