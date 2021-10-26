Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую

Для того, чтобы полная Луна и Солнце попали в один кадр, нужно иметь объектив с углом обзора больше 180 градусов и быть хорошо над уровнем всех окрестных особенностей рельефа. На фотке нет ни первого, ни второго, а угол между Луной и Солнцем (если это, конечно, Солнце, а не ядерный взрыв) составляет заметно меньше 90 градусов.