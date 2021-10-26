FISHKINET
Сообщество Фейковые новости со всего мира 69 постов • 73 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Фейковые новости со всего мира 
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую

Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую (20 фото)

Автор:
26 октября 2021 17:50
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Панорама   вранье   ложб   новости   подбюорка   фейки   
3456
20

Новая фейковая волна, которая смывает правду и здравый смысл из не окрепших умов, сидящих в Интернете.

×

Это «pigpen шифр» или, как его называют, масонский шифр. Он использовался еще розенкрейцерами в 17 веке. Также во время гражданской войны в США данная система шифрования была использована заключенными.



Это Девилс-Тауэр – монолит вулканического происхождения, который образовался из магматического расплава. Он поднялся из глубин Земли и застыл в виде шестигранных колонн.


Для того, чтобы полная Луна и Солнце попали в один кадр, нужно иметь объектив с углом обзора больше 180 градусов и быть хорошо над уровнем всех окрестных особенностей рельефа. На фотке нет ни первого, ни второго, а угол между Луной и Солнцем (если это, конечно, Солнце, а не ядерный взрыв) составляет заметно меньше 90 градусов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фейковые новости со всего мира"
Метки: Панорама   вранье   ложб   новости   подбюорка   фейки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
Albert GER Час назад
Как понял - и Васнецов самый щирий украинець))
Ну Тарас Григорьевич Шевченко, живший в Казахстане, и никогда не называвший себя украинцем и мовы не знавший, является жеж украинским хероем!
хотя казахам ваще покуй - глаза неузкие= все русские, даже немцы.
я в шоке вообще с рогулей последние почти 10 лет))))
а.. да.. Сикорский тоже щирый хлопець. поляки правда другого мнения..
а вот Дзержинский есть русский)))
хер поймёшь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
450
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
Комментарий к фото
ну всё нас раскрыли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
Комментарий к фото
опасный спорт. там даже травмы бывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Касандров 2 часа назад
Интересно а кто те двое минусаторов, какой из фейков они считали 100% истиной и обиделись на ТС за правду ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Нанук Паналык 2 часа назад
90% этой хрени я не видел,но то что эта хрень выдуманна , видно из далека ...Вопрос - зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли Разоблачай, подешевело: новые фейки подвезли Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения Да сколько же можно врать народу-то? Да сколько же можно врать народу-то? Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам! Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!
Carabidae

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3021



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора
1
10
25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора
Самые странные магазины СССР
1
224
Самые странные магазины СССР
Набирающие популярность в сообществах
Безумный Cadillac Escalade «Lowrider» 2021 года с 30-дюймовыми колесами
1
16
Безумный Cadillac Escalade «Lowrider» 2021 года с 30-дюймовыми колесами
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
0
18
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#автомобили#автомир#фильм#познавательно#в мире#фотографии#сша
#факты#Ynews#аварии#кино#подборка#полиция#спорт#интересное#актеры#Разное
#Юмор#прикол#авто аварии#люди#Россия#животные#история#СССР#дети#роль

На что жалуетесь?

Вернуться