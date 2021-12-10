Как в скором будущем русский лес будет использоваться для строительства японских домов?

Японцы известны своей предприимчивостью и дальновидностью. Эти качества позволяют им успешно вести бизнес и видеть перспективу даже там, где другие не всегда могут ее рассмотреть.
Недавно стало известно, что RFP Group – крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии, продаст 75% своих акций компании Iida Group Holdings. Стоимость сделки – 525 млн долларов.
Iida Group Holdings – это один из лидеров в области строительства деревянных домов. Представители компании пояснили, что благодаря приобретению пакета акций она сможет полностью устранить дефицит материала, необходимого для строительства домов, даже с учетом колебаний предложения и нехватки на рынке лесных ресурсов.
Iida Group Holdings получила права на участок площадью 4 млн квадратных километров. Планируется, что сделка будет закрыта к середине января 2022 года.
До конца 2026 года компания направит на строительство новых производственных мощностей 150 млн долларов. Плюс к этому, запланирована модернизация завода, расположенного в северной части Хабаровского края, и наращивание темпов производства продукции, относящейся к категории глубокой переработки. Планируется, что по сравнению с итогами этого года – 752 тыс. объем переработки к 2026 году достигнет 1,7 млн кубов.
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Лесную компанию из России RFP Group купит японская фирма Iida Group за $525 млн
Японская Iida Group приобретет 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group примерно за $525 млн. Совокупная доля его нынешних акционеров Романа Абрамовича, Александра Абрамова и РФПИ размоется до 25%
Японская Iida Group Holdings, получив разрешение российских властей, объявила о приобретении 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group, подконтрольном Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и их партнерам.
Общая оценка сделки, включая приобретение акций, участие в допэмиссии и инвестиции в компанию, составит около $525 млн, говорится в сообщении японской компании. Сделку планируется закрыть в середине января 2022 года, говорится в сообщении японской компании.
Iida Group приобретает акции в ходе допэмиссии, она размывает доли существующих акционеров. До сделки Milhouse Абрамовича принадлежало 31%, Invest AG Абрамова и Александра Фролова 27%, Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией) 42%. Их совокупная доля сокращается до 25%, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.
Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям обязала японского инвестора инвестировать в компанию $150 млн в течение пяти лет (до конца 2026 года) в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. РКИФ, Iida и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд руб. (как раз около $150 млн) в RFP Group для расширения деревообрабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба РФПИ. В настоящее время компания перерабатывает 50% заготовленного леса и планирует довести этот показатель до 100% к 2025 году.
В компании очень высокая долговая нагрузка больше $350 млн, которые надо вычитать из общей суммы сделки, говорит источник, близкий к акционерам RFP. Японцы получают 75% RFP в основном за счет выпуска новых акций почти на $150 млн, которые пойдут в компанию, добавил он.
Что известно про RFP Group
RFP Group (образовано от Russia Forest Products) крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год, что, согласно пресс-релизу Iida Group, в 1,08 раза превышает размеры острова Кюсю третьего по величине в Японском архипелаге.
По данным Iida Group, выручка RFP составила в 2020 году $204 млн, а операционная прибыль $8,5 млн. Долг компании на конец 2020 года около $300 млн, или примерно десять показателей [мат], говорил ранее РБК глава RFP Константин Лашкевич.
Один из совладельцев RFP Group Абрамов на встрече с президентом Владимиром Путиным в сентябре рассказал о сложностях со сбытом продукции на экспортных рынках. «Продукция лесопереработки из России нигде не приветствуется, никто ее не ждет. Это конкурентная борьба. Если место российского круглого леса на юго-восточных рынках очень быстро занял лес из США, Канады и Новой Зеландии, то продукция лесопереработки сплошь и рядом сталкивается прежде всего с ценовой дискриминацией», сказал он.
Тогда Абрамов упомянул о переговорах с японским инвестором: «Речь идет о вхождении в капитал компаний японского концерна Iida до 50% внутреннего рынка Японии. Это домостроительный концерн, они строят в год около 50 тыс. домов». Он отдельно отметил, что в этой сделке для владельцев RFP самое главное «не деньги, которые они принесут, хотя это тоже важно. Самое главное это эксклюзивный доступ к японскому рынку». Сейчас российские компании, по его словам, не имеют к нему доступа из-за «картельной структуры» рынка Японии.
Японская Iida в своем пресс-релизе сообщила, что сделка в первую очередь обеспечит ее сырьевой базой: после увеличения объема лесопереработки RFP в 2,3 раза с 752 тыс. куб. м (ожидается по итогам 2021 года) до 1,7 млн куб. м этого сырья хватит на строительство 46 тыс. домов в год. «В Японии продолжается дефицит материалов, связанный с нехваткой пиломатериалов. Приобретение RFP позволит Iida Group закупать в достаточном количестве качественные экологически чистые лесоматериалы», подчеркнула компания.
Кроме этого, покупка лесопромышленного холдинга соответствует стратегии низкоуглеродного развития, поскольку поглощающая способность лесных участков RFP оценивается компанией в 9,5 млн т CO2 в год, а это эквивалентно объему выбросов 1 млн японцев, говорится в сообщении покупателя.
Какие условия поставили инвестору
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, 29 ноября одобрила продажу 75% RFP Group. Но японскому инвестору было поставлено три основных условия:
Поэтапные инвестиции в $150 млн на пять лет (до конца 2026 года) в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. Эти деньги должны пойти на строительство новых мощностей по переработке древесины, а также на расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP Group в Амурске на севере Хабаровского края.
За пять лет инвестор должен обеспечить рост общего объема лесопереработки RFP в 2,3 раза, а также нарастить производство продукции глубокой переработки.
Iida Group также должна сохранить в течение пяти лет общую среднесписочную численность работников российского лесопромышленного холдинга на уровне не менее 2612 человек. Сейчас в компании работают около 2,5 тыс. человек в лесозаготовках и переработке без учета постоянных подрядчиков.
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https://www.rbc.ru/business/08/12/2021/61b0763b9a794736d03e519ahttps://www.rbc.ru/business/08/12/2021/61b0763b9a794736d03e519a