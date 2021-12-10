Как в скором будущем русский лес будет использоваться для строительства японских домов?

Iida Group Holdings – это один из лидеров в области строительства деревянных домов. Представители компании пояснили, что благодаря приобретению пакета акций она сможет полностью устранить дефицит материала, необходимого для строительства домов, даже с учетом колебаний предложения и нехватки на рынке лесных ресурсов.

Iida Group Holdings получила права на участок площадью 4 млн квадратных километров. Планируется, что сделка будет закрыта к середине января 2022 года.