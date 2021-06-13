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В Японии обнаружились загадочные круги из деревьев

В Японии обнаружились загадочные круги из деревьев (6 фото)

Автор:
13 июня 2021 12:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   интересно   кедровые леса   лес   наука и жизнь   научный эксперимент   познавательно   эксперимент   
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Благодаря дронам правительство японской префектуры Миядзаки запечатлело пару таинственных кругов из кедровых деревьев на своем лесном участке. Что это за круги и откуда они могли взяться?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   интересно   кедровые леса   лес   наука и жизнь   научный эксперимент   познавательно   эксперимент   
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14  комментариев
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13k
Роберт Шекли 3 часа назад
- Загадочные круги из деревьев
- Были посажены по распоряжению префектуры 45 лет назад

Автор, давай еще таинственных разоблачений.

Я помогу
Благодаря дронам был обнаружен таинственный город в устье реки Невы
Оказывается в 1703 году он был заложен по распоряжению Петра 1
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10k
goraccio 2 минуты назад
Вот лохи японцы. Им просто надо было глянуть в пост на фишках, выложенный пару дней назад
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3k
Protivogaz 11 минут назад
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635
a_komolow 24 минуты назад
Было уже!
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28k
turyst Полчаса назад
Вот только недавно эта картинка была.
Но на целый пост её не раздували!
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2k
О.Бендер Полчаса назад
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30k
Михаил Час назад
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139
dolev 2 часа назад
Замечательная новость, РЕНТВ уже выезжает...
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1k
Incognito 2 часа назад
Ничегт "странного" и необычного. Как же задрали авторы лайкодрочеры. Обычный научный экперимент по посадке кедров был, где ученые пытались выявить особенность роста ценного дерева если он близко к другим корням деревьев и насколько это влияет на его высоту и рост. Не более.
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687
SavageTi 2 часа назад
инопланетяне молодцы!
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7k
Сгусток позитива 3 часа назад
директору ХРЕН-ТВ не показывайте....
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3k
Горожанин 3 часа назад
В смысле - "объясняется эта красота очень просто. Никаких уфологических теорий и прочей ереси".

Вы Японию и японцев что ли не знаете?
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780
Татьяна Юсова 3 часа назад
Действительно красота!
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