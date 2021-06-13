В Японии обнаружились загадочные круги из деревьев

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Благодаря дронам правительство японской префектуры Миядзаки запечатлело пару таинственных кругов из кедровых деревьев на своем лесном участке. Что это за круги и откуда они могли взяться?
Префектура Миядзаки известна тем, что в ней растет много кедровых деревьев, а в лесных массивах близ города Нитинан произрастает местный сорт кедра - Оби-суги.
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Загадочные круги из деревьев на самом деле являются результатом 45-летней экспериментальной программы лесоводства.
Ученые специально посадили на этом участке кедры Оби-суги именно таким образом, чтобы изучить влияние плотности леса на рост деревьев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Япония интересно кедровые леса лес наука и жизнь научный эксперимент познавательно эксперимент
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- Были посажены по распоряжению префектуры 45 лет назад
Автор, давай еще таинственных разоблачений.
Я помогу
Благодаря дронам был обнаружен таинственный город в устье реки Невы
Оказывается в 1703 году он был заложен по распоряжению Петра 1
Но на целый пост её не раздували!
Вы Японию и японцев что ли не знаете?