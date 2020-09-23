Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот

В порту города Иокогама прошло тестирование огромного робота. Он умеет ходить, двигать руками и вставать на одно колено.
Робота Гандама начали собирать всего лишь в январе 2020 года. К лету планировалось завершить строительство, но пандемия притормозила производство. В будущем он станет одним из участников парка аттракционов Gundam Factory Yokohama.
Робот ещё не достроен до конца. Он пока умеет только двигать руками и ногами, приседать на одно колено. Позже роботу добавят другие способности. Управление ведётся дистанционно.
Робот ещё не достроен до конца. Он пока умеет только двигать руками и ногами, приседать на одно колено. Позже роботу добавят другие способности. Управление ведётся дистанционно.
Высота Гандама составляет 18 метров, а вес равен 25 тоннам.
Гандам является одним из персонажей 40-летней японской франшизы, в которой люди воюют между собой с помощью огромных роботов. По ней создано множество фильмов, сериалов, комиксов и игр.
Интересно, сколько займёт времени поставить таких роботов на поток и вооружить?
Гандам является одним из персонажей 40-летней японской франшизы, в которой люди воюют между собой с помощью огромных роботов. По ней создано множество фильмов, сериалов, комиксов и игр.
Интересно, сколько займёт времени поставить таких роботов на поток и вооружить?
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а ниче что ему в жопу вставлен подъемник и он фактически на нем висит
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нисколько. у колесных машин устойчивость намного больше, чем у механизма, передвигающегося на конечностях