FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6113 постов • 1077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот

Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гандам   Иокогама   парк аттракционов   робот   строительство   япония   
2044
2
1
В порту города Иокогама прошло тестирование огромного робота. Он умеет ходить, двигать руками и вставать на одно колено.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Гандам   Иокогама   парк аттракционов   робот   строительство   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
472
Victor Час назад
думаю зачем они научили робота вставать на одно колено, а он же белый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2
Andr 3 минуты назад
Федор сына родил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 7 минут назад
Че мля евангелион наступает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 9 минут назад
"Интересно, сколько займёт времени поставить таких роботов на поток и вооружить?" - а это не имеет значения, вооружай, не вооружай... как говорится " Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Alex 16 минут назад
Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый роботПосмотреть
Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
Очень тревожная новость.......ну вы поняли
Очень тревожная новость.......ну вы поняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Дарвин и аморальная премия 12 минут назад
Почему вас так часто поносит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев Полчаса назад
Мне кажется. Такие здоровые роботы. Они только для работы нужны. Для боя они бесполезны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Алексей Варашев Слава Андреев 19 минут назад
Да и для работы они бесполезны :) Для работы совершенно не нужны человекоподобные роботы, и тем более 18 метровые ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Полчаса назад
"Он умеет ходить"
а ниче что ему в жопу вставлен подъемник и он фактически на нем висит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Полчаса назад
Осталось добавить все функции,которые он в аниме умеет делать, помимо ходьбы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
lobster 42 минуты назад
К атаке кайдзю готовы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth 42 минуты назад
На конвейр маленьких поставят. Вот таких.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев livaneth Полчаса назад
Вот этот Прям настоящий солдат. Таких пару сотен тыс сделать. Вооружить. Дроны для перекрытия. И можно воевать ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Игорь livaneth 19 минут назад
Если это реальная съемка, то у чуваков не стальные, а мифриловые яйца)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SuperTroll Игорь 14 минут назад
Это фейк ссаный там чел в зеленом костюме и компьютерная графика))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван 50 минут назад
Интересно, сколько займёт времени поставить таких роботов на поток и вооружить?
_____________
нисколько. у колесных машин устойчивость намного больше, чем у механизма, передвигающегося на конечностях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony Иван 44 минуты назад
только проходимость и подвижность меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SerGProS Иван 40 минут назад
Смотря в каких условиях сравнивать. Устойчивость на плоскости или сложном рельефе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Doomer Иван 2 минуты назад
В условиях городского боя, да ещё с большим количеством завалов, колёсная машина без прикрытия, как и эта дура - просто удобная мишень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 52 минуты назад
Ну всё, теперь мы готовы к 2021 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Fara Zolkin Час назад
Чем больше шкаы,ием громче падает..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
630
Веселый Пук Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Японская художница помогает воплощать темные фантазии Японская художница помогает воплощать темные фантазии Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае В японских супермаркетах появятся двухметровые роботы-грузчики В японских супермаркетах появятся двухметровые роботы-грузчики Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры Робот-баскетболист победил людей по очкам Робот-баскетболист победил людей по очкам
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26205



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
6
18
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни
11
100
Пластика в камне: невообразимая нежность твердыни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
105
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
Жительница Литвы - богиня фотошопа
0
33
Жительница Литвы - богиня фотошопа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#дтп#прикольные#авто авария#смешные#в мире#позитив#деньги
#юмор#факты#животные#россия#природа#вещи#на различный вкус#кино#разное#картинки
#история#интересно#авария#СССР#реакция#люди#автомобили#москва#собака#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться