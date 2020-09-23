Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот

Робота Гандама начали собирать всего лишь в январе 2020 года. К лету планировалось завершить строительство, но пандемия притормозила производство. В будущем он станет одним из участников парка аттракционов Gundam Factory Yokohama.



Робот ещё не достроен до конца. Он пока умеет только двигать руками и ногами, приседать на одно колено. Позже роботу добавят другие способности. Управление ведётся дистанционно.