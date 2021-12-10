Порция забавных парадоксов, с которыми сталкивался каждый

Практически каждый день мы сталкиваемся с парадоксами. Жаль, что не все обращают на них внимание. Кстати, а как рано вы просыпаетесь в субботу?

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2. Логично же... 0

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3. Ещё один парадокс, связанный с работой 0

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6. Пожалуй, лучшее в посте 0

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8. Что? 0

9. Да! 0

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11. Девушки... Всё нелогично, но вот так... 0

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13. ¯\_(ツ)_/¯ 0

14. Парадокс, с которым знакомы все худеющие 0