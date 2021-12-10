Порция забавных парадоксов, с которыми сталкивался каждый

2008
15
Практически каждый день мы сталкиваемся с парадоксами. Жаль, что не все обращают на них внимание. Кстати, а как рано вы просыпаетесь в субботу?
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Вообще, как сказал один богатый человек - при приёме на работу, предпочтение отдается ленивому человеку.
Ленивый человек сделает работу быстро, чтобы как можно быстрее освободиться, и качественно, чтобы потом не переделывать.
"Особые" дети - только для своих родителей. Но часто из "особых" детей вырастают не обычные взрослые, а обычные ушлёпки.
На уроке
...Дети, сегодня мы проходим "Парадоксы", кто-нибудь знает какие-нибудь парадоксы?
Вовочка:"Я! Например, "Х.. без ног, а стоит!", "П.... мокрая, а не ржавеет!"
"ВОН ИЗ КЛАССА!!!"
Стоит Вовочка в коридоре, мимо проходит учительница географии...
"Вовочка, опять выгнали? За что?"
"За парадоксы..." Рассказал...
"Слава Богу, в географии нет парадоксов."
"Ну как же, есть, вот, Луна светит, но не греет..."
"Ф-фух..."
"А ещё - "Земля круглая, а за каждым углом е.утся!!!"