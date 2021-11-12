Специфический пятничный юмор

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Тот самый странный юмор, который будет оценен не всеми... Ещё меньше людей поделится им в соцсетях. А всё почему? Потому что пятница! Кстати, данный пост не призван ущемить чувства алкоголиков, беременных женщин, талантливых людей и сотрудников банков.
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