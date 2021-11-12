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Специфический пятничный юмор

Специфический пятничный юмор (16 фото)

Автор:
12 ноября 2021 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   пятничное   странное   странный юмор   
2620
16
Тот самый странный юмор, который будет оценен не всеми... Ещё меньше людей поделится им в соцсетях. А всё почему? Потому что пятница! Кстати, данный пост не призван ущемить чувства алкоголиков, беременных женщин, талантливых людей и сотрудников банков.
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Метки: Юмор   подборка   прикол   пятничное   странное   странный юмор   
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Ыукп 57 минут назад
"В здоровом теле - здоровый пук" слышал, но это шедевр.)
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Анна Анна Час назад
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