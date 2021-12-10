"Автоматизация рабочего процесса": московские дворники весело и задорно посыпают лёд песком

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В Москве сейчас много снега. На дорогах гололёд и дворники придумали смешной способ посыпать их песком. Один из рабочих едет на санках с песком, а другой его катит. Ну милота же!
Российская смекалка не знает границ. В москве люди сняли на видео двух дворников, которые придумали, как весело и эффективно посыпать дорожку песком. Один рабочий тянул санки, а второй из них песок выбрасывал.
«Автоматизация — наше все»
«Как тебе такое, Илон Маск?»
«Нанотехнологии! Западу не показывайте только», - написали пользователи сети.
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Метки: Москва Россия Юмор дворники интересное коммунальщики фото
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Это соль, которая разъедает обувь, кузова а/м и лапы животных, а также, находясь на газонах - убивает траву и деревья...
PS а так-то да, молодцы таджики...