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"Автоматизация рабочего процесса": московские дворники весело и задорно посыпают лёд песком

"Автоматизация рабочего процесса": московские дворники весело и задорно посыпают лёд песком (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   Юмор   дворники   интересное   коммунальщики   фото   
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В Москве сейчас много снега. На дорогах гололёд и дворники придумали смешной способ посыпать их песком. Один из рабочих едет на санках с песком, а другой его катит. Ну милота же!

Российская смекалка не знает границ. В москве люди сняли на видео двух дворников, которые придумали, как весело и эффективно посыпать дорожку песком. Один рабочий тянул санки, а второй из них песок выбрасывал.

«Автоматизация — наше все»

«Как тебе такое, Илон Маск?»

«Нанотехнологии! Западу не показывайте только», - написали пользователи сети.


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Метки: Москва   Россия   Юмор   дворники   интересное   коммунальщики   фото   
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6  комментариев
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1k
Glassy 2 часа назад
А что? Молодцы. Ускорили процесс. Вам же результат важен, правда? А каким образом он достигается, если не затрагивает нормы закона и морали, все равно ведь.
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3k
foggen2 38 минут назад
Несколько лет назад работал дворником.Так там дворники вплоть до драк гонялись за выкинутыми детскими колясками.Они для зимнего посыпания песком были чертовски удобны.В коляску насыпалось до 60-70 кг песка "Да,именно так по весу,у детских колясок огромный запас прочности".Плюсом у них выступало-широкий диаметр колёс,амортизация и лёгкий ход.Одной загрузки коляски хватало на 200-300 метров наледи,если не больше.
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932
Хансон Абадир 52 минуты назад
Ну а чо нет, работа идёт!
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1k
vasilykopkov Час назад
В Москве, к сожалению песком не посыпают.
Это соль, которая разъедает обувь, кузова а/м и лапы животных, а также, находясь на газонах - убивает траву и деревья...
PS а так-то да, молодцы таджики...
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6k
ДеониS 2 часа назад
не ново

Ссылка www.youtube.com
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Николай 2 часа назад
Автоматизация и цифровизация наше все... шёл 21 год мы развлекались как могли...
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