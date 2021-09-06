В Свердловской области затравили 23-летнюю учительницу из-за видео в TikTok

Позже выяснилось, что это была месть. Знакомый учительницы рассказал, что педагог поставила плохие отметки сыну Лузяниной.

«Мать одной из учениц решила отомстить за плохие оценки. Скорее всего, это было (съемка видео – прим), когда она еще не работала в школе», — сказал знакомый девушки в комментарии kp.ru.





Однако, в школе теперь проводится проверка.