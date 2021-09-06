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В Свердловской области затравили 23-летнюю учительницу из-за видео в TikTok

В Свердловской области затравили 23-летнюю учительницу из-за видео в TikTok (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 11:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   интересное   танец   тикток   учительница   фейл   фото   
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В Талице Свердловской области разразился скандал. Учительницу 55-й школы начали травить после того, как одна из матерей нашла ролик в TikTok, где преподаватель скачет в бюстгальтере под неприличную песню. Позже выяснилось, что эта была изощрённая месть.

В ролике классный руководитель одного из учеников танцует в бюстгальтере вместе с подружкой. Ролик появился в TikTok ещё в 2020 году, когда девушка ещё не была педагогом.

Как сообщает издание Ura.ru, ролик выложила мать одного из учеников Виктория Лузянина.

«Видео нашел в TikTok мой сын, а я выложила в сеть. Мне не нравится как она работает, она некомпетентный педагог», — сказала Лузянина в интервью изданию.

Позже выяснилось, что это была месть. Знакомый учительницы рассказал, что педагог поставила плохие отметки сыну Лузяниной.

«Мать одной из учениц решила отомстить за плохие оценки. Скорее всего, это было (съемка видео – прим), когда она еще не работала в школе», — сказал знакомый девушки в комментарии kp.ru.


Однако, в школе теперь проводится проверка.

Источник:

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Метки: Россия   Юмор   интересное   танец   тикток   учительница   фейл   фото   
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Страшная крыса смотрит тикток вместе со своим тупорылым сопляком, вместо того чтобы читать книги и заниматься воспитанием
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588
Отец Пигидий 41 секунду назад
Может кот-нибудь объяснить...первое: для чего она это сняла?, второе: зачем она это выложила?
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7k
Alexandr Barhudarov 2 минуты назад
Где то у нас есть резерв педагогов которые готовых за бесплатно обучить оболтусов всем наукам ?
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14k
Михаил Гривин 4 минуты назад
Конечно, можно в угоду прибацанным мамашкам потребовать от учителя тотального целомудрия, и не снимать видео, и даже фото не делать. И на пляже в паранже ходить. Но, ИМХО, не при тех зарплатах, которые у этих учителей. Потому лучше сделать отдельную школу, платную, с целомудренными учителями - и туда всех недовольных жирных мамашек ссылать. Точнее - их отпрысков.
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2k
Ertin 7 минут назад
Ну как бы да. Когда травят за фото и ролики, тем более если это месть - конечно, встаём на сторону учительницы.

Но в данном случае, смотрю, "слона" не замечаем. Учительница, пусть и будущая, - активная тиктокерша. Всё, этого достаточно.
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4k
alex 8 минут назад
дебильная мать
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40
Шурман 12 минут назад
Слушайте а вот если учительница физкультуры выложит ролик как правильно делать зарядку и будет вот в таком виде а не в балахоне и трениках аля 91 год что тогда они скажут ? Вот пример эту учительницу уволили потому что снимки откровенные . Вторая на фото это просто учитель физкультуры .

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15k
Топпер Харли Полчаса назад
Вывод-следи за своим "контентом"
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687
banzai Полчаса назад
Мне интересно, вот ходит по школе молодая, беременная учительница... что по этому поводу думают ученики? и родители...
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40
Шурман banzai 17 минут назад
В советское время такую учительницу девочки обнимали , гладили животик и тд , а сейчас наверное сразу говорят вот залетела или натрахали , потом еще слухи она с 11 классиком переспала .
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2k
Sergius SPb 37 минут назад
Хотела славы? Получила? Только почему она решила,что слава-то это нечто хорошее?
На руках носить будут,да? Пивка попить приглашать?
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27k
lem02 38 минут назад
А я считаю преступлением НЕ выкладывать в сеть фото и видео красивых девушек в белье. Тем более, все достаточно целомудренно.
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5k
Максус 41 минуту назад
ясно понятно. Жирная и у.ёбная свиноферма,от зависти и своей никчёмности,решила отыграться на симпатичной училке.
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10k
BWSHARK 44 минуты назад
Ну училка на 5+, Лузянина - мерзкая тварь.
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9
Нурик Нуриков 50 минут назад
Ну как всегда некрасивые завидуют красивым. Как когда-то крестьяне зажиточных крестьян. И стали радоваться когда зажиточные скатились до ихнего уровня.
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125
Andrey 57 минут назад
Когда уже люди научатся разделать работу, общество и личную жизнь !??
Хотя лично мое мнение - тикток гавно и песня тоже для дебилов !
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18k
kamanch Час назад
Как грицца: береги платье снову а честь смолоду.
"Это было до того как..." - так себе довод.
Этак можно и Александру Грей взять в воспитатели дет. сада.
Члены-то она сосала и в ж.о.п.у давала до того как...

Я бы не хотел, чтобы у моего ребенка был педагогом, наставником человек, который по собственному желанию выложил в сеть видио в лифчике.
Да, время прошло.. но б.л.я.д.ь.ю она быть от этого не перестала
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9
Нурик Нуриков kamanch 47 минут назад
Медведев был когдато панком, я тоже не ахти, соседка как шлюха одевалась щас замужем, ктото травку кур л а сейчас учит что это неправильно. Это молодость чувак! И у всех в это время свои причуды
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1k
Николай Час назад
Учительница хорошо детей учит, в школу приходит в приличном виде, детям наркотики не продает, матом не ругается при них? Если свою работу она выполняет добросовестно, то чем она занимается в свободное время это ее личное дело. Я против всяких тупых видосов на тиктоке, но это дело лично каждого, а вопрос почему мать или ее сын смотрят всякую фигню ни у кого не возник?
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4k
просто Дмитрий Час назад
Бабская месть страшнее атомной атаки
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8k
Maddy8 Час назад
Когда еще не работала. Вон оно поколение: это было тогда это не считается. Потом отбитые школьники выступают с докладами: они не хотели воевать, это было тогда.
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16k
Serg2001 Час назад
Давно пора уже всем, кто выкладывает видос в сети, показывать аналог правила Миранды. "Всё, что вы выкладываете в сети, может быть когда-нибудь использовано против вас. Даже спустя много лет. Даже когда вы уже сами забыли про этот видос. И это может разрушить вашу жизнь в самый неожиданный момент. Вы согласны с этим? ДА. НЕТ". Я думаю, меньше выкладывать не будут, и тем не менее...

P.S. В какой-то мере это и к тинейджерским татушкам относится...
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−52
малюта Час назад
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