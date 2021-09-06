В Свердловской области затравили 23-летнюю учительницу из-за видео в TikTok

В Талице Свердловской области разразился скандал. Учительницу 55-й школы начали травить после того, как одна из матерей нашла ролик в TikTok, где преподаватель скачет в бюстгальтере под неприличную песню. Позже выяснилось, что эта была изощрённая месть.
В ролике классный руководитель одного из учеников танцует в бюстгальтере вместе с подружкой. Ролик появился в TikTok ещё в 2020 году, когда девушка ещё не была педагогом.
Как сообщает издание Ura.ru, ролик выложила мать одного из учеников Виктория Лузянина.
«Видео нашел в TikTok мой сын, а я выложила в сеть. Мне не нравится как она работает, она некомпетентный педагог», — сказала Лузянина в интервью изданию.
Позже выяснилось, что это была месть. Знакомый учительницы рассказал, что педагог поставила плохие отметки сыну Лузяниной.
«Мать одной из учениц решила отомстить за плохие оценки. Скорее всего, это было (съемка видео – прим), когда она еще не работала в школе», — сказал знакомый девушки в комментарии kp.ru.
Однако, в школе теперь проводится проверка.
Источник:
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Но в данном случае, смотрю, "слона" не замечаем. Учительница, пусть и будущая, - активная тиктокерша. Всё, этого достаточно.
На руках носить будут,да? Пивка попить приглашать?
Хотя лично мое мнение - тикток гавно и песня тоже для дебилов !
"Это было до того как..." - так себе довод.
Этак можно и Александру Грей взять в воспитатели дет. сада.
Члены-то она сосала и в ж.о.п.у давала до того как...
Я бы не хотел, чтобы у моего ребенка был педагогом, наставником человек, который по собственному желанию выложил в сеть видио в лифчике.
Да, время прошло.. но б.л.я.д.ь.ю она быть от этого не перестала
Ну хорошо, давай более доступным языком, Броненосец всеж...
Ты женился бы на девушке, которая в открытый доступ сама вылила видео, где она раздевается до нижнего белья и скачет?
Я не спрашиваю, трахнул бы ты ее или нет - оно ясно, что трахнул бы.
А вот в жены бы взял?
Ну, чтобы она тебе детей родила и потом научила твою дочь раздеваться на камеру и выкладывать это в паблики.
Лишь одно: я желаю, чтобы твой сын, а особенно его друзья, никогда не встретили в открытых пабликах фото голой матери твоего сына.
Ну так.. чтобы потом не пришлось объяснять: Сынок, это молодость, было круто выложисть бритую писту в сеть...
А то что друзья ржут и дрочат на мамку твою - так они дураки просто, не обращай внимания.
P.S. В какой-то мере это и к тинейджерским татушкам относится...