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Тест по оружию дней давно минувших

Тест по оружию дней давно минувших

Автор:
01 ноября 2023 14:34
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Оружие   Тесты   артиллерия   исторические тесты   огнестрельное оружие   тест   холодное оружие   
2304
1
В данном тесте будут вопросы об огнестрельном оружии, холодном оружии и даже снарядах. Если сможете ответить на все ответы без ошибки, то либо вы являетесь реконструктором, либо историком в одном из ведущих вузов страны. Будет очень сложно!

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Метки: Оружие   Тесты   артиллерия   исторические тесты   огнестрельное оружие   тест   холодное оружие   
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8  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
9/10. Эпоха Империй 2, Дьябло 2 и Пираты карибского моря 1, игранные ещё в школе, обеспечили подобный результат легко. А вот "Ко ли ше мард" встречаю впервые, даже само слово....
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36k
Dobry vojak Svejk 48 минут назад
Пару названий я в жизни не слыхивал )))
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2k
Росомаха 52 минуты назад
Кто такой Клим Саныч?
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41k
Example 6.2.6 56 минут назад
5 з 10.. Клим Александрович, был бы мной недоволен

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dima423 2 часа назад
Чето слишком сложно... 6 из 10 и то часть угадал)
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Никифоридис

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