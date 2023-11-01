Тест по оружию дней давно минувших

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В данном тесте будут вопросы об огнестрельном оружии, холодном оружии и даже снарядах. Если сможете ответить на все ответы без ошибки, то либо вы являетесь реконструктором, либо историком в одном из ведущих вузов страны. Будет очень сложно!
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