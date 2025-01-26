Как американцы безошибочно определяют дома, в которых живут русские

Мужики шли не с печеньками, а с баночкой пива, разговор был практически один в один, что и с женщинами, добавлялись только выборы президента и футбол. День прошёл в постоянных знакомствах и разговорах.

На работе мужики объяснили, что за цирк творился: Местным очень важно соблюдение порядка, чистоты, отсутствие мусора, шума.

За всем этим строго следят копы и представитель соседства, ведь это не только нарушает права соседей, но и серьёзно ухудшает стоимость их домов. Никто не продаст дом за хорошую цену, если рядом с ними живёт грязнуля, хам или преступник, а дом разваливается.

Поэтому если есть нарушения, то за них постоянно штрафуют, а сведения об этом вывешивается на доске объявлений в офисе посёлка. Соседи сразу видят кто, что совершил и сколько ему влепили даже за малейший беспорядок.

Сергею, кстати посоветовали через недельку сходить в соседство и познакомиться (как ему и советовал администратор). И, как оказалось, не зря. Кто-то из улыбчивых соседей стукнул, что грузчики поставили машину одним колесом на газон вдоль дороги и Сергей уже неделю не подстригал газон. Как с куста 50 долларов штрафа и предупреждение.

Именно соседство позволяет американцам знать всё про всех, где, кто живёт.

На практике получается роман Замятина "Мы" в миниатюре, когда все всё знают про всех и любое несоответствие наказуемо. Это в наших посёлках за забором из профлиста ты можешь делать всё, что хочешь и многие соседи даже не знают, кто живёт рядом, только машину видят.

Хорошо это или плохо тот ещё вопрос.

Кроме соседства есть ещё один показатель, как можно отличить живёт в доме американец или иностранец. Стулья на фронтярде (передней террасе) - настоящие, потомственные американцы очень любят сидеть ПЕРЕД домом, всем своим видом показывая, что могут позволить расслабиться, а заодно смотреть на дорогу, кто проезжает, что нарушает... Русские же такой привычки не имеют и сидят, как правило, или в самом доме или ЗА домом. Для нас важно уединение, а не слежка за соседями.