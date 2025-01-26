Как американцы безошибочно определяют дома, в которых живут русские

Анекдот в тему: Заспорили как-то американец, немец и русский, кто строит быстрее всех. Немец утверждает: Мы 1 января начали строить мост, 30 января по нему уже идут машины. Американец: Мы 1 января начали строить роддом, а через 2 недели там приняли первые роды. Русский: Ребята, у нас в 9:00 июля прораб приехал место под фундамент пивзавод размечать, а в 10:00 мужики уже пиво пили.
Я уже рассказывал про своего друга хорошего знакомого, который переехал в Штаты в поисках лучшей жизни, снял дом, делал ремонт, но был вынужден вернуться в силу ряда причин. Сегодня расскажу о том, как он вселялся и как американцы легко и просто определяют, что с ними живёт иностранец, в первую очередь, русский.
Взять дом в ипотеку Сергею удалось только через год после приезда, как обзавёлся несколькими кредитными карточками и кредитной историей. Плюс за него поручилось предприятие, которое побожилось перед хозяином, что ничего с его УЖЕ ПРОДАННЫМ курятником каркасным домом не случится, его не сожгут, не разделят на общежитие, не перенесут направленным ядерным взрывом в Россию.
Выбрали неплохой район, в котором жило несколько русских семей, таких инженеров, программистов и прочих спецов, работавших в сталелитейке. Свой минимум вещей удалось перевезти буквально за 4 часа, помогали русские друзья с работы (американцы, как всегда, тактично слились, у них не принято помогать), но вот с разгрузкой возникли...
Сюрпризы начались уже в момент переезда.
Первым к небольшому кипишу с разгрузкой вещей подошёл сотрудник администрации посёлка (соседства), познакомился, глянул документы, попросил зайти на неделе, после того, как устроятся. И ушёл.
Через 5 минут приехали копы, как оказалось, кто-то заметил необычный движ в ранее пустом доме и вызвал полицию, посмотреть, а вдруг обносят. Хотя даже слепому было прекрасно видно слышно, что из дома ничего не выносят, а заносят. Копы приехали, посмотрели на доки, ОСМОТРЕЛИ всё на предмет нарушений и свалили в закат, пожелав "хев а найс дей".
А дальше...
Был представитель от страховой, которому нужно было всё осмотреть и поставить подпись.
Представитель от банка.
Потом пришла соседка с одной стороны, принесла какие-то печеньки, улыбнулась и спрашивает:
- Здрасьте!
- Здрасьте!
- Переезжаете?
- Переезжаем!
-Как зовут?
-Сергей и Ирина
- Откуда, откуда вы?
- Из России.
- Хев э найс дей... и звук удаляющихся шагов... унц.. унц... унц...
Пришла другая соседка тоже с печеньками, завязался тот же самый диалог: как зовут, кто, откуда, хорошего дня! За время разгрузки, ожидания трёх машин с заказанными вещами из магазинов, соседей подходило примерно человек цать.
Всем было интересно кто и откуда, чем занимаемся и надолго ли. Некоторые, как первая соседка, после разговора отходили в сторонку и смотрели, как будто надзиратели.
Из-за постоянных разговоров приятные хлопоты переезда затянулись почти на 3 часа. В конце концов все разъехались, разошлись и наступили тишина и спокойствие.
КАК БЫ НЕ ТАК!
Вечером к Сергею на огонёк нового дома начали заглядывать соседи-мужчины, приехавшие с работы. Первыми вечером, кстати, снова приехали копы, которым кто-то стукнул, что в ранее нежилом доме горит свет и ходят подозрительные люди. Приехали ТЕ ЖЕ САМЫЕ люди, посмотрели доки, уехали, объяснив, что не могли не отреагировать на сигнал жителей
Мужики шли не с печеньками, а с баночкой пива, разговор был практически один в один, что и с женщинами, добавлялись только выборы президента и футбол. День прошёл в постоянных знакомствах и разговорах.
На работе мужики объяснили, что за цирк творился: Местным очень важно соблюдение порядка, чистоты, отсутствие мусора, шума.
За всем этим строго следят копы и представитель соседства, ведь это не только нарушает права соседей, но и серьёзно ухудшает стоимость их домов. Никто не продаст дом за хорошую цену, если рядом с ними живёт грязнуля, хам или преступник, а дом разваливается.
Поэтому если есть нарушения, то за них постоянно штрафуют, а сведения об этом вывешивается на доске объявлений в офисе посёлка. Соседи сразу видят кто, что совершил и сколько ему влепили даже за малейший беспорядок.
Сергею, кстати посоветовали через недельку сходить в соседство и познакомиться (как ему и советовал администратор). И, как оказалось, не зря. Кто-то из улыбчивых соседей стукнул, что грузчики поставили машину одним колесом на газон вдоль дороги и Сергей уже неделю не подстригал газон. Как с куста 50 долларов штрафа и предупреждение.
Именно соседство позволяет американцам знать всё про всех, где, кто живёт.
На практике получается роман Замятина "Мы" в миниатюре, когда все всё знают про всех и любое несоответствие наказуемо. Это в наших посёлках за забором из профлиста ты можешь делать всё, что хочешь и многие соседи даже не знают, кто живёт рядом, только машину видят.
Хорошо это или плохо тот ещё вопрос.
Кроме соседства есть ещё один показатель, как можно отличить живёт в доме американец или иностранец. Стулья на фронтярде (передней террасе) - настоящие, потомственные американцы очень любят сидеть ПЕРЕД домом, всем своим видом показывая, что могут позволить расслабиться, а заодно смотреть на дорогу, кто проезжает, что нарушает... Русские же такой привычки не имеют и сидят, как правило, или в самом доме или ЗА домом. Для нас важно уединение, а не слежка за соседями.
Источник:
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- Откуда вы?
- Из России.
- Алло, полиция, там дом обносят
- Опишите
- Трое афроамериканцев
Через два часа в полицейском участке:
- т.е вы увидели афроамериканцев и сразу решили что они воруют ? Вы понимаете, что вы людей по национальному признаку оскорбили и вообще выразили убеждение, что раз нег, пардон - черножоп... да что такое... Что раз афроамериканцы - значит воры ? Добро пожаловать в тюрьму, сынок.
Именно поэтому и зассаные кошками соседи, бардак с исполнением властями обязанностями и прочее непотребство.