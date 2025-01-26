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Как американцы безошибочно определяют дома, в которых живут русские

Как американцы безошибочно определяют дома, в которых живут русские

Автор:
26 января 2025 11:10
Метки: американцы   дом   русские   
5351
5

Анекдот в тему: Заспорили как-то американец, немец и русский, кто строит быстрее всех. Немец утверждает: Мы 1 января начали строить мост, 30 января по нему уже идут машины. Американец: Мы 1 января начали строить роддом, а через 2 недели там приняли первые роды. Русский: Ребята, у нас в 9:00 июля прораб приехал место под фундамент пивзавод размечать, а в 10:00 мужики уже пиво пили.

Я уже рассказывал про своего друга хорошего знакомого, который переехал в Штаты в поисках лучшей жизни, снял дом, делал ремонт, но был вынужден вернуться в силу ряда причин. Сегодня расскажу о том, как он вселялся и как американцы легко и просто определяют, что с ними живёт иностранец, в первую очередь, русский.

Взять дом в ипотеку Сергею удалось только через год после приезда, как обзавёлся несколькими кредитными карточками и кредитной историей. Плюс за него поручилось предприятие, которое побожилось перед хозяином, что ничего с его УЖЕ ПРОДАННЫМ курятником каркасным домом не случится, его не сожгут, не разделят на общежитие, не перенесут направленным ядерным взрывом в Россию.

Выбрали неплохой район, в котором жило несколько русских семей, таких инженеров, программистов и прочих спецов, работавших в сталелитейке. Свой минимум вещей удалось перевезти буквально за 4 часа, помогали русские друзья с работы (американцы, как всегда, тактично слились, у них не принято помогать), но вот с разгрузкой возникли...

×

Сюрпризы начались уже в момент переезда.

Первым к небольшому кипишу с разгрузкой вещей подошёл сотрудник администрации посёлка (соседства), познакомился, глянул документы, попросил зайти на неделе, после того, как устроятся. И ушёл.

Через 5 минут приехали копы, как оказалось, кто-то заметил необычный движ в ранее пустом доме и вызвал полицию, посмотреть, а вдруг обносят. Хотя даже слепому было прекрасно видно слышно, что из дома ничего не выносят, а заносят. Копы приехали, посмотрели на доки, ОСМОТРЕЛИ всё на предмет нарушений и свалили в закат, пожелав "хев а найс дей".

А дальше...

Был представитель от страховой, которому нужно было всё осмотреть и поставить подпись.

Представитель от банка.

Потом пришла соседка с одной стороны, принесла какие-то печеньки, улыбнулась и спрашивает:

- Здрасьте!

- Здрасьте!

- Переезжаете?

- Переезжаем!

-Как зовут?

-Сергей и Ирина

- Откуда, откуда вы?

- Из России.

- Хев э найс дей... и звук удаляющихся шагов... унц.. унц... унц...

Пришла другая соседка тоже с печеньками, завязался тот же самый диалог: как зовут, кто, откуда, хорошего дня! За время разгрузки, ожидания трёх машин с заказанными вещами из магазинов, соседей подходило примерно человек цать.

Всем было интересно кто и откуда, чем занимаемся и надолго ли. Некоторые, как первая соседка, после разговора отходили в сторонку и смотрели, как будто надзиратели.

Из-за постоянных разговоров приятные хлопоты переезда затянулись почти на 3 часа. В конце концов все разъехались, разошлись и наступили тишина и спокойствие.

КАК БЫ НЕ ТАК!

Вечером к Сергею на огонёк нового дома начали заглядывать соседи-мужчины, приехавшие с работы. Первыми вечером, кстати, снова приехали копы, которым кто-то стукнул, что в ранее нежилом доме горит свет и ходят подозрительные люди. Приехали ТЕ ЖЕ САМЫЕ люди, посмотрели доки, уехали, объяснив, что не могли не отреагировать на сигнал жителей

Мужики шли не с печеньками, а с баночкой пива, разговор был практически один в один, что и с женщинами, добавлялись только выборы президента и футбол. День прошёл в постоянных знакомствах и разговорах.

На работе мужики объяснили, что за цирк творился: Местным очень важно соблюдение порядка, чистоты, отсутствие мусора, шума.

За всем этим строго следят копы и представитель соседства, ведь это не только нарушает права соседей, но и серьёзно ухудшает стоимость их домов. Никто не продаст дом за хорошую цену, если рядом с ними живёт грязнуля, хам или преступник, а дом разваливается.

Поэтому если есть нарушения, то за них постоянно штрафуют, а сведения об этом вывешивается на доске объявлений в офисе посёлка. Соседи сразу видят кто, что совершил и сколько ему влепили даже за малейший беспорядок.

Сергею, кстати посоветовали через недельку сходить в соседство и познакомиться (как ему и советовал администратор). И, как оказалось, не зря. Кто-то из улыбчивых соседей стукнул, что грузчики поставили машину одним колесом на газон вдоль дороги и Сергей уже неделю не подстригал газон. Как с куста 50 долларов штрафа и предупреждение.

Именно соседство позволяет американцам знать всё про всех, где, кто живёт.

На практике получается роман Замятина "Мы" в миниатюре, когда все всё знают про всех и любое несоответствие наказуемо. Это в наших посёлках за забором из профлиста ты можешь делать всё, что хочешь и многие соседи даже не знают, кто живёт рядом, только машину видят.

Хорошо это или плохо тот ещё вопрос.

Кроме соседства есть ещё один показатель, как можно отличить живёт в доме американец или иностранец. Стулья на фронтярде (передней террасе) - настоящие, потомственные американцы очень любят сидеть ПЕРЕД домом, всем своим видом показывая, что могут позволить расслабиться, а заодно смотреть на дорогу, кто проезжает, что нарушает... Русские же такой привычки не имеют и сидят, как правило, или в самом доме или ЗА домом. Для нас важно уединение, а не слежка за соседями.

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Метки: американцы   дом   русские   
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31  комментарий
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4k
Едондер пуп 9 часов назад
А, я понял как американцы безошибочно определяют русских - спрашивают:
- Откуда вы?
- Из России.
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16k
жорик 5 часов назад
Ye.6a.Hbl пиндосовские
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843
gvg 8 часов назад
Вот так и определяют.
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5
Александр Комнатный сибиряк 47 минут назад
Интересно,если отбросить все "местные" идиоматические выражения,о чем он так экспрессивно говорил?
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23k
Александр 9 часов назад
Очень любят сидеть ПЕРЕД домом, всем своим видом показывая, что могут позволить расслабиться. Богатая жизнь такова какова есть и не какова
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16k
Alex 9 часов назад
Тьфу, американские свиньи...
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781
Абракадабр Бредович Сивокобылов 9 часов назад
Еще один кликбейтовский заголовок написанный без сознания...
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8k
Babangdida 9 часов назад
Так что, разве у нас не принято, после переезда, устроить сабантуй для знакомства с соседями? А то, что интересуются и что копы исправно отрабатывают сигналы, это очень даже хорошо. Далеко не во всех каунти так. Можно понадеяться, что когда BLM начнёт обносить, тебе хоть кто-то позвонит. Или когда левый мужик станет посещать жену, когда ты на работе... Что до колеса на газоне - то только ЗА. Уж лучше так, чем круглогодично вспаханное "негдепарковщиками" поле, где дети могут поиграть только по свинячьему, вывалявшись в грязи. Такое тоже далеко не в каждом посёлке. Есть места, где правила на содержание участка либо не прописаны, либо не соблюдаются. И засирают их так, что даже индусам противно.
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15k
Доктор 9 часов назад
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8k
Горожанин 10 часов назад
Отношения в обществе - как в тюрьме. Реально. На зоне такое поведение. Впрочем, не мудрено - США страна уголовников и менталитет у людей соответствующий.
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312
arioh1 Горожанин 3 часа назад
Это про какую страну сейчас, если ответ будет неправильный донесу на Вас Мизулиной!)
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
  • 57403 поста (49144 в горячем)

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