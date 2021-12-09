«Алкоголь мой друг - алкоголь мой враг». Буйный алкан разнес половину магазина в Чебоксарах

728
1
1
Ему просто сделали замечание и помешали догнаться.
Мужик и так был «в дугу», но все равно хотел добавить. Он зашел в магазин и, шатаясь, пошел к полкам с алкоголем. Но вмешалась продавщица - сказала, что ему уже хватит.
И вот тут его переклинило.
Сначала он схватил первый попавшийся баттл, сделал пару глотков и шарахнул его об пол. А потом начал крушить все, что было на полках. В итоге разбил 275 бутылок, на сумму 225 тысяч рублей.
Его уже задержали. Как протрезвеет - будет думать, как возместить ущерб. Если у него есть, чем думать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Покупателям пришлось задержаться в IKEA до утра
- Девичник удался: компания пьяных девушек устроила смертельную аварию
- То, что не очень хочется пробовать: самый странный алкоголь со всего мира
- «Не гони, подумай о нас»: в Белоруссии на 4 года посадили лихача, устроившего аварию в лесном массиве
- Чернобыльский магазин посреди зоны отчуждения
14
Понравилось14
Новости партнёров