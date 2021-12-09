«Алкоголь мой друг - алкоголь мой враг». Буйный алкан разнес половину магазина в Чебоксарах

Мужик и так был «в дугу», но все равно хотел добавить. Он зашел в магазин и, шатаясь, пошел к полкам с алкоголем. Но вмешалась продавщица - сказала, что ему уже хватит.

И вот тут его переклинило.

Сначала он схватил первый попавшийся баттл, сделал пару глотков и шарахнул его об пол. А потом начал крушить все, что было на полках. В итоге разбил 275 бутылок, на сумму 225 тысяч рублей.

Его уже задержали. Как протрезвеет - будет думать, как возместить ущерб. Если у него есть, чем думать.