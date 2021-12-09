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«Алкоголь мой друг - алкоголь мой враг». Буйный алкан разнес половину магазина в Чебоксарах

«Алкоголь мой друг - алкоголь мой враг». Буйный алкан разнес половину магазина в Чебоксарах (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 17:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Бутылка   алкоголь   магазин   ущерб   чебоксары   
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Ему просто сделали замечание и помешали догнаться.

Мужик и так был «в дугу», но все равно хотел добавить. Он зашел в магазин и, шатаясь, пошел к полкам с алкоголем. Но вмешалась продавщица - сказала, что ему уже хватит.

И вот тут его переклинило.

Сначала он схватил первый попавшийся баттл, сделал пару глотков и шарахнул его об пол. А потом начал крушить все, что было на полках. В итоге разбил 275 бутылок, на сумму 225 тысяч рублей.

Его уже задержали. Как протрезвеет - будет думать, как возместить ущерб. Если у него есть, чем думать.

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Метки: Бутылка   алкоголь   магазин   ущерб   чебоксары   
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Hunde Beißer2 2 часа назад
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Дмитрий 9 минут назад
-Ща!-говорит-Пить брошу!....и ведь бросил. Не поспоришь!
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SHAGREEN 2 часа назад
Ща опять набегут, кто скажут, что он платить не обязан
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SHAGREEN Dmitry_61rus Час назад
Какой умысел, он спасал родину от зеленых чертей.
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