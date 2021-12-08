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Девичник удался: компания пьяных девушек устроила смертельную аварию

Девичник удался: компания пьяных девушек устроила смертельную аварию (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   алкоголь   девичник   девушки   мексика   ремни безопасности   трагедия   
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В Мексике три девушки учинили проводы холостяцкой жизни для своей подруги и сильно перебрали с алкоголем. А после продолжили веселье за рулём автомобиля.
Поездка закончилась трагедией для трёх мексиканок. Молодые и веселые девушки неплохо отметили девичник в увеселительном заведении и решили продолжить в другом месте. Решив, что такси при наличии собственного авто вызывают только неудачницы, дамочки рванули навстречу приключениям.
Развлекаясь и выпивая в дороге, непристёгнутые ремнями безопасности, мексиканки попали в ДТП. По иронии судьбы погибла только оператор данного видео.
Комментаторы в соцсетях не скупились на крепкое словцо, поэтому только так:

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Метки: авария   алкоголь   девичник   девушки   мексика   ремни безопасности   трагедия   
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11  комментариев
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611
Ranae 56 минут назад
Такие видео, хоть это и не совсем этично, нужно показывать в автошколах - целый месяц перед сдачей и еще целый месяц после. А для мотобратьев уже господин Гав старается, но и в мотошколе такие же правила не помешают. И все. Чтобы насмотрелись вдоволь на людей, которые всегда думали, что их это стороной обойдет, что "да тут метров 100 проехать" или возомнили себя бомбической смесью Айртона Сенны и Валентино Росси, чтобы насмотрелись на расчлененку, на инвалидов, на невинных пострадавших, в том числе маленьких детей, на горе жен и мужей, друзей и родителей и может быть (но это не точно) таких случаев будут действительно единицы достойных упоминания в новостях.
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1k
SavageTi 16 минут назад
"Как жаль" - сказал бы я, если бы мне было жаль.
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26k
Vazari 19 минут назад
"По иронии судьбы погибла только оператор данного видео."
А в чем тут заключается ирония судьбы? Ты смысл этой фразы понимаешь?
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1k
Vad 24 минуты назад
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30k
ACU900 Полчаса назад
Из трех кандидаток премию получила только одна...

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45
Евгений 58 минут назад
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26k
Ozonx Ozonx 59 минут назад
Как можно стебаться над чужим горем?
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290
ЛикБез Ozonx Ozonx 51 минуту назад
Зато умерла весело...
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188
Masterskoi Час назад
Их не жалко, жалко других водителей
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7k
Позитив Час назад
жаль и две другие не выпилились....
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