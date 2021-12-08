Девичник удался: компания пьяных девушек устроила смертельную аварию

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В Мексике три девушки учинили проводы холостяцкой жизни для своей подруги и сильно перебрали с алкоголем. А после продолжили веселье за рулём автомобиля.
Поездка закончилась трагедией для трёх мексиканок. Молодые и веселые девушки неплохо отметили девичник в увеселительном заведении и решили продолжить в другом месте. Решив, что такси при наличии собственного авто вызывают только неудачницы, дамочки рванули навстречу приключениям.
Развлекаясь и выпивая в дороге, непристёгнутые ремнями безопасности, мексиканки попали в ДТП. По иронии судьбы погибла только оператор данного видео.
Комментаторы в соцсетях не скупились на крепкое словцо, поэтому только так:
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А в чем тут заключается ирония судьбы? Ты смысл этой фразы понимаешь?