Жесть по-венгерски: кем на самом деле была кровавая графиня Батори

Удивительно, но именно после смерти Ференца Эржебет как будто спустили с поводка. Двор и церковь внезапно заметили это спустя несколько лет после смерти мужа женщины. Она прекрасно справлялась со всеми важными делами вроде управления хозяйством и всеми принадлежащими ей землями, но дела ее в итоге поручили будущему палатину Венгрии Дьердь Турзо. И вот именно этот человек возглавил расследование против Эржебет Батори.

Это был весьма амбициозный мужчина: в его планы входила женитьба на Эржебет. Правда, женщина отвергла все его ухаживания. Не потому, что он был уж совсем уродлив или стар, а просто потому, что брак был бы для нее неравным. В итоге Турзо решил зайти с другой стороны: быть богатым хочется, а для этого не жалко ничего.

Все это кажется очень странным: влиятельная женщина, которая управляла огромными землями, была фактически кредитором короны, и при этом со всем справляется сама. Конечно, она была невыгодна аристократии того времени. Так что складывается ощущение, будто бы пани оболгали.

В конечном счете существует две версии того, что произошло с той самой кровавой графиней в начале XVII века: одни утверждают, что женщина просто сошла с ума, что и привело к череде бесконечных убийств и членовредительств ради собственный красоты. Вторые же уверены: Батори была очень влиятельной женщиной и управляющей землями, которая просто избегала светских мероприятий. Дел, в конце концов, было много: все время нападают турки, да и землями управлять – это не просто писать отписки крестьянам.

Рассмотрим обе.

Кровавая графиня