Жесть по-венгерски: кем на самом деле была кровавая графиня Батори

Про эту женщину ходит множество рассказов, легенд и слухов. Считается, что именно эта венгерка ответственна за смерть множества девушек. О ней рассказывают, что она купалась в крови девственниц и держала их чуть ли не за живых кукол, которых можно бить без ограничений. С другой стороны, ее могли намеренно оболгать. Кем на самом деле была Елизавета Батори?
Детство
Малышка Эржебет, как ее на самом деле нужно называть, родилась 7 августа 1560-го года в семье влиятельного рода Батори. Род был древним и очень богатым. Родители девочки, Дьердь Батори и Анна Батори были родственниками. В семье она была не единственным ребенком: у нее был старший брать Иштван и две младшие сестры. Воспитанием, правда, девочка отличалась: с самого детства в ней воспитывали характер и стойкость, позволяющие не бояться смерти.
При этом качества эти были крайне важны в то неспокойное время: то тут, то там постоянно происходили конфликты, и зачастую женщины оставались в своих замках обороняться в одиночестве.
Семья Батори была влиятельной еще и потому, что старательно поддерживала имидж тех самых жестких правителей. Вряд ли захочется перебегать на сторону противника, зная, что твоя семья запросто может оказаться в немилости. А ведь все они прислуживают Батори – в доме, на полях и так далее. И могут спокойно стать жертвами жесточайших наказаний или даже казней. Впрочем, такое мог заслужить каждый из слуг или крестьян: жизни их ценились не так сильно, как жизни аристократов. И в этой атмосфере воспитывалась Эрджебет: она была свидетелем и наказаний, и жестоких казней.
Замужество
Уже в десять лет девочку обручили с сыном влиятельного барона и палатина Тамаша Надашди, Ференцем. Конечно, о любви речи не шло: в то время балом правила политика и деньги. И уже спустя пять лет, когда Эрджебет было всего 15 лет, ее выдали замуж. Свадьба была шикарной и по меркам современности, и по меркам средневековья: 4,5 тысячи человек гостей, все – аристократы. Были и дворяне, и церковники, и даже представители королевских семей.
Подарки, к слову, тоже были что надо. Муж подарил юной жене Чахтицкий замок, ставший для Эржебет этаким прибежищем. После ее даже назовут «Чахтицкой пани». Сам замок расположен на территории Словакии.
К слову, в воспитание девочки входили не только казни и пытки провинившихся слуг, как это может показаться на первый взгляд. Эржебет была одной из самых образованных женщин своего времени, говорила на множестве языков. Она могла поддержать разговор даже на древнем языке!
А поговорить было, о чем. Она прекрасно разбиралась в политике, музыке, философии, религии и даже в управлении землями. В общем, она могла обойтись и без мужа. Обходиться без него приходилось: Ференц порой надолго уезжал на войны, в том числе – с Османской империей.
Брак был весьма плодотворным: от Ференца Эржебет родила шестерых детей. Впрочем, здесь можно поставить жирный знак вопроса: от Ференца ли? Дело в том, что у женщины было и несколько бастардов, которых она родила от слуг, с которыми имела связи. Всех их, правда, убили во младенчестве, чтобы избежать позора.
Ко всему прочему, Ференц, по преданию, был очень ревнивым супругом, да и жестким человеком: прилететь за провинности могло и Эржебет, а подозреваемого любовника жены он якобы лично кастрировал, а затем отдал на растерзание собакам.
Вдовство
Жизнь в Средневековье тяжела: то тут, то там кого-нибудь убьют, кто-то падет жертвой болезни, а кто-то умрет по собственной глупости. Ференц умер гораздо раньше жены при невыясненных обстоятельствах. Причиной этому могли быть и венерические заболевания, полученные от многочисленных связей с женщинами с туманным прошлым, могло быть отравление, военные раны или даже королевский заговор. Эту версию нельзя исключать: очень уж успешным командующим он был. Также королевство было должно Батори огромные деньги, ведь война – очень недешевое занятие. Да и угроз от молодого командующего, который затмил самого короля, было много. В конце концов, королю Рудольфу II хотелось править подольше, а не платить бесконечные долги.
Расследование
Удивительно, но именно после смерти Ференца Эржебет как будто спустили с поводка. Двор и церковь внезапно заметили это спустя несколько лет после смерти мужа женщины. Она прекрасно справлялась со всеми важными делами вроде управления хозяйством и всеми принадлежащими ей землями, но дела ее в итоге поручили будущему палатину Венгрии Дьердь Турзо. И вот именно этот человек возглавил расследование против Эржебет Батори.
Это был весьма амбициозный мужчина: в его планы входила женитьба на Эржебет. Правда, женщина отвергла все его ухаживания. Не потому, что он был уж совсем уродлив или стар, а просто потому, что брак был бы для нее неравным. В итоге Турзо решил зайти с другой стороны: быть богатым хочется, а для этого не жалко ничего.
Все это кажется очень странным: влиятельная женщина, которая управляла огромными землями, была фактически кредитором короны, и при этом со всем справляется сама. Конечно, она была невыгодна аристократии того времени. Так что складывается ощущение, будто бы пани оболгали.
В конечном счете существует две версии того, что произошло с той самой кровавой графиней в начале XVII века: одни утверждают, что женщина просто сошла с ума, что и привело к череде бесконечных убийств и членовредительств ради собственный красоты. Вторые же уверены: Батори была очень влиятельной женщиной и управляющей землями, которая просто избегала светских мероприятий. Дел, в конце концов, было много: все время нападают турки, да и землями управлять – это не просто писать отписки крестьянам.
Рассмотрим обе.
Кровавая графиня
Биографы и поклонники кровавой, но красивой легенды утверждают, будто бы Эржебет почувствовала силу крови тогда, когда впервые ударила служанку, и кровь той попала на лицо хозяйки. В этот момент девушка расчесывала ей с утра волосы, и на ярком свете графине показалось, будто кожа на месте под кровью стала моложе и светлее.
В итоге после этого женщина якобы начала делать себе бесконечные омолаживающие маски и компрессы с использованием крови молодых девиц. Поначалу все были согласны, ведь графиня обещала поблажки и вознаграждения. Позже выяснилось, что потеря крови оказывается существенной и от этого даже можно умереть. Правда, аппетиты графини только росли, и со временем ей показалось, что одних только масок будет мало.
Некоторые даже рассказывают, что у Чахтицкой пани были четверо доверенных слуг: три женщины и один мужчина: Доротея, Катарина, Илона и слуга Фицко. Все они якобы выбирали девушек-сирот или странниц, о которых никто бы не позаботился.
После того, как крови показалось мало, в ход пошли различные хитроумные приспособления. Ходят слухи, будто Батори пустила в ход орудия с шипами, которые не убивали сразу, чтобы можно было собрать в сосуды побольше крови. Все это затем выливали в глубокий чан или ванну, которую затем принимала пани.
Но и этого оказалось недостаточно. Со временем женщина начала использовать кровь исключительно невинных девушек, чтобы достичь максимального лифтинг-эффекта.
Помните многочисленные самые страшные орудия пыток из средневековья? Там частенько фигурирует этакая «Железная дева», изобретение которой как раз приписывают Эржебет. Это такой шкаф в форме женского тела, который изнутри прямо-таки упичкан длинными шипами, расположенными в местах органов, повреждая которые можно жить. Внизу у этого средневекового ноу-хау были трубки, которые выводили собранную кровь в нижнее помещение, где якобы стояла ванна графини.
На убийстве служанок дело не остановилось. Кто-то убедил графиню в том, что крови простых служанок будет маловато, да и «голубая кровь» дает эффект посильнее. Поэтому женщина приглашала к себе на воспитание уже аристократских дочек: никто особо не знал, что происходило в замке Батори, а связи со знатным родом давали плюсики к возможности выгодно выдать дочь замуж. Правда, со временем стало понятно, что девушки в замке постоянно умирают: в основном, от болезни.
Это и стало настоящей причиной того, почему началось расследование против графини.
Но почему именно кровь? А дело в том, что живительные свойства данной жидкости почитали издревле, даже в алхимии она занимает одно из первых мест по важности. Ко всему прочему, в крови есть ионы натрия и хлора, и в итоге эффект принятия такой ванны напоминает эффект принятия ванны с морской солью. Кожа становится более подтянутой и упругой, а после купания в темной жидкости и омовения после нее любому покажется, будто кожа стала светлее.
Первым тревогу забил священник Иштван Мадьяри, к которому якобы приходили крестьяне и жаловались на бесчинства госпожи.
Трупы девушек пытались прятать подальше от замка, но в итоге мест для захоронения уже не осталось: их сбрасывали со стен замка, что неизбежно приводило к весьма специфическому запаху и рою мух. Это и стало основным доказательством виновности в расследовании Дьердя Турзо.
Всего было собрано порядка 300 свидетелей. После того, как обо всем узнал новый король Матьяш II, он хотел казнить Батори, но не сделал этого.
Кроме того, он писал, будто у Эржебет есть дневник, в котором аккуратно записаны имена всех убитых и их возраст. В нем значились аж 650 имен, и его показали на суде. Там же сознались и те четыре ее пособника. Их в конечном счете казнили: женщин сожгли на костре, а мужчин обезглавили.
Сама Эржебет фактически не понесла такого жесткого наказания. Судьбу ее обсуждали со старшими детьми и зятьями, и поначалу хотели отправить в монастырь. Но это оказалось слишком мягким наказанием.
Видимо, из боязни перед реакцией общественности и паникой среди дворянства, ее заточили пожизненно в собственной спальне. Ее никто не чистил, кормили даму скудно. В итоге она прожила лишь три года после приговора. Захоранивали ее несколько раз, и могилы теперь не найти.
Более правдоподобная версия
Как и в случае с Владом Цепешем, такой мы знаем графиню благодаря массовой культуре. Но в реальности все могло быть куда прозаичнее. Напомним, что графиня все же была очень влиятельной женщиной, и предпочитала блондинок (шутка). Ее власть и могущество не давали покоя вообще всем вокруг, поэтому нужен был повод, чтобы убрать ее подальше от лакомых кусочков.
В конце концов, для короны она тоже была опасной: долги отдавать не хотелось, да и нечем было, владения у женщины обширны, а ум – острый. Неровен час, и она пойдет на корону с войной и требовать то, что ей предначертано.
Но графине и правда было небезразлично то, как она выглядит. Она использовала различные травяные примочки и мази, которыми ее щедро снабжала целительница Дарвулия. Возможно, какая-то трава окрашивала воду в красный цвет, что и стало причиной доносов на нее со стороны шпионов.
Не стоит забывать и то, что увлечения колдовством и алхимией тогда были присущи всем знатным родам. А это запрещено церковью.
Но церковь тоже имела на графиню свой зуб. В Трансильвании тогда правили католики-Габсбурги, а сама графиня была протестанткой, и, соответственно, не платила дань Святому престолу. А земли в ее распоряжении были очень и очень богатыми.
Девушки и правда могли умирать. Но мы также не знаем, сколько мужчин погибло тогда на землях графини. Ведь могла быть эпидемия какой-то заразы, завезенной турками или вовсе скосившая Трансильванию. О таком обычно не пишут.
На допросе слуги девушки говорили вплоть до 50 убитых. Но как тогда проводились допросы? Человека пытали, пока он не скажет то, что нужно следствию. А дневник, тот самый, который якобы был представлен суду, после дела как в воду канул. Возможно, его и вовсе не существовало.
Ко всему прочему, не стоит забывать, что кровь имеет свойство быстро сворачиваться. А как принимать ванны в комках слипшейся жижи, до конца не ясно.
В конечном счете, эта история стала полулегендарной: да, такая правительница была, но так ли ужасна эта самая Елизавета Батори? Возможно, она была жертвой политических игр, а, может быть, и правда Сатаной во плоти. Это узнать мы уже не сможем, и каждый выберет для себя то, что ему самому необходимо.
Источник:
- Выйти замуж за Эйфелеву башню? Самые странные браки
- "Сначала заработать - потом починить": автослесарь о работе в СТО
- Пакет как символ советского достатка и успеха
- Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых
- Пять шпионов, расстрелянных в СССР за измену Родине
Понравилось35