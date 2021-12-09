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Изнанка украшения: о чем в действительности сигнализировали серьги в случае с казаками?

Изнанка украшения: о чем в действительности сигнализировали серьги в случае с казаками? (8 фото)

Автор:
09 декабря 2021 15:01
Сообщество : RealFishki
Метки: знак   значение   род   серьга   символ   сын   украшение   ухо   
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Украшать себя люди начали, пожалуй, с момента зарождения цивилизации. И в отдельные исторические промежутки мужчины не уступали в этом дамам, а порой даже превосходили их в вопросе украшательства себя любимых. Но не все украшения выполняли эстетическую функцию.

Серьги – это очень символичный элемент имиджа, который мог значить диаметрально противоположные вещи и выступать как признаком аристократа, так и раба.


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Крупная круглая серьга в левой мочке уха – это часто встречающаяся часть образа на постановочных старых фото казаков. С какой целью представители этого сословия украшали себя таким образом? Оказывается, существует немало заслуживающих внимания версий по этому поводу.


Причем, к примеру, у терцев и кубанцев взгляды по этому вопросу различались. А поскольку письменных подтверждений или опровержений не сохранилось, то приверженцы той или иной версии буквально с пеной у рта доказывают свою правоту.

Многие авторы, к примеру, Шолохов в «Тихом Доне», неоднократно упоминают посверкивающих серьгой персонажей. Но не конкретизируют необходимость этого элемента образа.


Зато потомки казачьих родов высказывают разные версии, настаивая, что именно их является самой разумной, правильной и логичной.


Что же заставляло казаков прокалывать ухо и вставлять серьгу? Такие факторы как:

1.     Единственный сын в семье.

2.     Единственный ребенок. Это более расширенное объяснение первой версии. Якобы украшение в правом уже было признаком того, что в семье кроме казака больше не было ни братьев, ни сестер. Если же серьги были в обоих ушах сразу, то у их обладателя не было не только родных, но и двоюродных братьев и сестер. То есть фактически он оставался последним в роду. Считается, что это выступало своего рода индикатором для начальников, чтобы те без нужды не рисковали такими воинами, поскольку в случае их гибели род бы прерывался, а родители оставались без помощи и поддержки в старости. Правда, эта версия противоречит главной задаче войны – победе. И на пути к ней как начальники, так и рядовые бойцы, по идее, должны были игнорировать такие частности как продолжение рода.

3.     Младший сын. Эта версия – противоположная предыдущей. Якобы так отмечали сирот, холостяков, младших сыновей в семье. То есть тех бойцов, на которых не было ответственности за женщин и детей. И которых командир наоборот мог отправлять на опасные боевые задания.


4.     Символ. Эта гипотеза раскрывает значение серьги как символа, а не отличительного знака. Как, к примеру, змей, попираемый крестом. Змей издавна символизировал собой врага, захватчика, оккупанта. В случае с крестом – символом веры все довольно прозрачно. То есть таким образом человек сигнализировал окружающим о собственных взглядах и убеждениях без слов.


5.     Знак единения с предками. По этому поводу есть интересное стихотворение, написанное казаком Николаем Туроверовым:

Был мальчиком. И тетка, старуха,

Казачьей гордясь стариной,

Проколола мне левое ухо

Тьмутараканской серьгой,

Рассказав о серьге Святослава,

Про Саркелы – хазарскую быль –

Что лежит по-над Доном направо,

Где теперь лишь полынь да ковыль.

Святослав здесь – это князь Святослав Игоревич, которого современники описывали как плотного мужчину среднего роста, с голубыми глазами и золотой серьгой в обрамлении жемчужин. Если следовать этой логике, то с помощью серьги казаки демонстрировали свою связь с предками – воинственными славянскими князьями.


По идее, самой логичной версией выступает признак последнего в роду. Понятно, что когда планируется атака на пулеметы, то никто ни на какие серьги смотреть не будет, не до того. Но если, к примеру, командиру необходимо выбрать для вылазки, из которой есть все шансы не вернуться, 5 казаков из сотни, то, руководствуясь обычной логикой и человечностью, единственного сына он не выберет. И с учетом долгой истории существования казачества, в таком принципе, который не был законодательно или официально закреплен, не было ничего зазорного.

А какое предположение кажется более логичным? Или вам встречались другие объяснения?

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Метки: знак   значение   род   серьга   символ   сын   украшение   ухо   
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10  комментариев
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38k
Alex Час назад
Если серьга в левом ухе - единственный сын
В правом - пид**с
В обоих ушах - единственный сын и тот пид**с
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4k
Белый 16 минут назад
А казачок то на первом фото - засланный. Из ренегатов-коллаборационистов
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64k
Доктор Джонс 38 минут назад
Приходит сын домой с серьгой в ухе, батя увидел, и говорит:
-Сынок, во все времена серьгу носили либо пираты, либо пид*расы, и не дай бог, я сейчас выгляну в окно и не увижу твой корабль.
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3k
Mowgley 40 минут назад
Получается, ряженые сами точно не знают, что это означает, но побрякушку все равно цепляют
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356
Simo 48 минут назад
Я вот только одного не пойму, если казак, то уже понятно что ****рас, зачем серьги еще вешать?
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1k
Лёха Час назад
"минус" за выбор темы.
По теме: ох и любят всякие 3,14до рас ы побрякушки на себя вешать...

Особенно по последнему фото заметно.
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−10
Ингвар Бергман Час назад
казачество баснями поросло, но больше - мхом
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14k
Ser Час назад
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