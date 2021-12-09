Изнанка украшения: о чем в действительности сигнализировали серьги в случае с казаками?

Украшать себя люди начали, пожалуй, с момента зарождения цивилизации. И в отдельные исторические промежутки мужчины не уступали в этом дамам, а порой даже превосходили их в вопросе украшательства себя любимых. Но не все украшения выполняли эстетическую функцию.
Серьги – это очень символичный элемент имиджа, который мог значить диаметрально противоположные вещи и выступать как признаком аристократа, так и раба.
Крупная круглая серьга в левой мочке уха – это часто встречающаяся часть образа на постановочных старых фото казаков. С какой целью представители этого сословия украшали себя таким образом? Оказывается, существует немало заслуживающих внимания версий по этому поводу.
Причем, к примеру, у терцев и кубанцев взгляды по этому вопросу различались. А поскольку письменных подтверждений или опровержений не сохранилось, то приверженцы той или иной версии буквально с пеной у рта доказывают свою правоту.
Многие авторы, к примеру, Шолохов в «Тихом Доне», неоднократно упоминают посверкивающих серьгой персонажей. Но не конкретизируют необходимость этого элемента образа.
Зато потомки казачьих родов высказывают разные версии, настаивая, что именно их является самой разумной, правильной и логичной.
Что же заставляло казаков прокалывать ухо и вставлять серьгу? Такие факторы как:
1. Единственный сын в семье.
2. Единственный ребенок. Это более расширенное объяснение первой версии. Якобы украшение в правом уже было признаком того, что в семье кроме казака больше не было ни братьев, ни сестер. Если же серьги были в обоих ушах сразу, то у их обладателя не было не только родных, но и двоюродных братьев и сестер. То есть фактически он оставался последним в роду. Считается, что это выступало своего рода индикатором для начальников, чтобы те без нужды не рисковали такими воинами, поскольку в случае их гибели род бы прерывался, а родители оставались без помощи и поддержки в старости. Правда, эта версия противоречит главной задаче войны – победе. И на пути к ней как начальники, так и рядовые бойцы, по идее, должны были игнорировать такие частности как продолжение рода.
3. Младший сын. Эта версия – противоположная предыдущей. Якобы так отмечали сирот, холостяков, младших сыновей в семье. То есть тех бойцов, на которых не было ответственности за женщин и детей. И которых командир наоборот мог отправлять на опасные боевые задания.
4. Символ. Эта гипотеза раскрывает значение серьги как символа, а не отличительного знака. Как, к примеру, змей, попираемый крестом. Змей издавна символизировал собой врага, захватчика, оккупанта. В случае с крестом – символом веры все довольно прозрачно. То есть таким образом человек сигнализировал окружающим о собственных взглядах и убеждениях без слов.
5. Знак единения с предками. По этому поводу есть интересное стихотворение, написанное казаком Николаем Туроверовым:
Был мальчиком. И тетка, старуха,
Казачьей гордясь стариной,
Проколола мне левое ухо
Тьмутараканской серьгой,
Рассказав о серьге Святослава,
Про Саркелы – хазарскую быль –
Что лежит по-над Доном направо,
Где теперь лишь полынь да ковыль.
Святослав здесь – это князь Святослав Игоревич, которого современники описывали как плотного мужчину среднего роста, с голубыми глазами и золотой серьгой в обрамлении жемчужин. Если следовать этой логике, то с помощью серьги казаки демонстрировали свою связь с предками – воинственными славянскими князьями.
По идее, самой логичной версией выступает признак последнего в роду. Понятно, что когда планируется атака на пулеметы, то никто ни на какие серьги смотреть не будет, не до того. Но если, к примеру, командиру необходимо выбрать для вылазки, из которой есть все шансы не вернуться, 5 казаков из сотни, то, руководствуясь обычной логикой и человечностью, единственного сына он не выберет. И с учетом долгой истории существования казачества, в таком принципе, который не был законодательно или официально закреплен, не было ничего зазорного.
А какое предположение кажется более логичным? Или вам встречались другие объяснения?
Источник:
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В правом - пид**с
В обоих ушах - единственный сын и тот пид**с
-Сынок, во все времена серьгу носили либо пираты, либо пид*расы, и не дай бог, я сейчас выгляну в окно и не увижу твой корабль.
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Особенно по последнему фото заметно.