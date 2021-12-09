Изнанка украшения: о чем в действительности сигнализировали серьги в случае с казаками?

Что же заставляло казаков прокалывать ухо и вставлять серьгу? Такие факторы как:

1. Единственный сын в семье.

2. Единственный ребенок. Это более расширенное объяснение первой версии. Якобы украшение в правом уже было признаком того, что в семье кроме казака больше не было ни братьев, ни сестер. Если же серьги были в обоих ушах сразу, то у их обладателя не было не только родных, но и двоюродных братьев и сестер. То есть фактически он оставался последним в роду. Считается, что это выступало своего рода индикатором для начальников, чтобы те без нужды не рисковали такими воинами, поскольку в случае их гибели род бы прерывался, а родители оставались без помощи и поддержки в старости. Правда, эта версия противоречит главной задаче войны – победе. И на пути к ней как начальники, так и рядовые бойцы, по идее, должны были игнорировать такие частности как продолжение рода.

3. Младший сын. Эта версия – противоположная предыдущей. Якобы так отмечали сирот, холостяков, младших сыновей в семье. То есть тех бойцов, на которых не было ответственности за женщин и детей. И которых командир наоборот мог отправлять на опасные боевые задания.