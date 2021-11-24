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Живой мини-символ будущего года поселился в покоях принцессы Латифы

Живой мини-символ будущего года поселился в покоях принцессы Латифы (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 17:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Латифа   Принцесса   котенок   оаэ   символ   смотрители   спасли   тигры   
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Полосатые хищники чуть было не растерзали заглянувшего к ним в гости котейку. Но эта встреча стала для него не роковой, а безмерно счастливой.
Латифа, принцесса Дубая, отличается своим свободолюбивым нравом. То постит в сетях жалобы на ограничения со стороны правящего семейства. То вообще попыталась бежать под парусами приключений, но была возвращена в родные пенаты. Но сейчас она заявила о себе по другому поводу.

В Инстаграм Латифа рассказала историю чудесного спасения котенка. И сопроводила ее иллюстрациями. Предновогодний сюжет как будто специально сочинен к приближающемуся году Тигра.
В клетку с мощными хищниками забрел бездомный котенок. Разумеется, «старшие братья» восприняли его как добавку к обеду. Белый вожак уже было схватил добычу в зубы. Но смотрителям удалось отбить бедолагу от сородича.
Спасенного бродяжку решила «усыновить» 35-летняя дочь эмира ОАЭ Латифа. Теперь он будет жить в ее роскошных покоях на правах домашнего любимца. Котейку отмыли, причесали, и он уже стал звездой Инстаграма принцессы. Фолловеры Латифы отмечают необычность окраса глаз найденыша: один голубой, второй — карий.

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Метки: Латифа   Принцесса   котенок   оаэ   символ   смотрители   спасли   тигры   
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3  комментария
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SilentBob 58 минут назад
ну да, а тигров в клетке держать очень гуманно..
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Anal Aggressor 58 минут назад
Я думал, мини-символ будущего года - и есть тигр, тока маленький.
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Снежный Барс 58 минут назад
Если он ее съест - вряд ли кто-нибудь расстроится
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