Живой мини-символ будущего года поселился в покоях принцессы Латифы

В клетку с мощными хищниками забрел бездомный котенок. Разумеется, «старшие братья» восприняли его как добавку к обеду. Белый вожак уже было схватил добычу в зубы. Но смотрителям удалось отбить бедолагу от сородича.

Спасенного бродяжку решила «усыновить» 35-летняя дочь эмира ОАЭ Латифа. Теперь он будет жить в ее роскошных покоях на правах домашнего любимца. Котейку отмыли, причесали, и он уже стал звездой Инстаграма принцессы. Фолловеры Латифы отмечают необычность окраса глаз найденыша: один голубой, второй — карий.