Живой мини-символ будущего года поселился в покоях принцессы Латифы

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Полосатые хищники чуть было не растерзали заглянувшего к ним в гости котейку. Но эта встреча стала для него не роковой, а безмерно счастливой.
Латифа, принцесса Дубая, отличается своим свободолюбивым нравом. То постит в сетях жалобы на ограничения со стороны правящего семейства. То вообще попыталась бежать под парусами приключений, но была возвращена в родные пенаты. Но сейчас она заявила о себе по другому поводу.
В Инстаграм Латифа рассказала историю чудесного спасения котенка. И сопроводила ее иллюстрациями. Предновогодний сюжет как будто специально сочинен к приближающемуся году Тигра.
В Инстаграм Латифа рассказала историю чудесного спасения котенка. И сопроводила ее иллюстрациями. Предновогодний сюжет как будто специально сочинен к приближающемуся году Тигра.
В клетку с мощными хищниками забрел бездомный котенок. Разумеется, «старшие братья» восприняли его как добавку к обеду. Белый вожак уже было схватил добычу в зубы. Но смотрителям удалось отбить бедолагу от сородича.
Спасенного бродяжку решила «усыновить» 35-летняя дочь эмира ОАЭ Латифа. Теперь он будет жить в ее роскошных покоях на правах домашнего любимца. Котейку отмыли, причесали, и он уже стал звездой Инстаграма принцессы. Фолловеры Латифы отмечают необычность окраса глаз найденыша: один голубой, второй — карий.
Спасенного бродяжку решила «усыновить» 35-летняя дочь эмира ОАЭ Латифа. Теперь он будет жить в ее роскошных покоях на правах домашнего любимца. Котейку отмыли, причесали, и он уже стал звездой Инстаграма принцессы. Фолловеры Латифы отмечают необычность окраса глаз найденыша: один голубой, второй — карий.
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