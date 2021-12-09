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В столичной подземке мигранты избили заступившегося за молодую пару мужчину

В столичной подземке мигранты избили заступившегося за молодую пару мужчину (1 фото)

Автор:
09 декабря 2021 11:30
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   избиение   метро   мигранты   полиция   
3653
1

Инцидент произошёл ещё 5 декабря. Но ни в полиции, ни в самом метрополитене ситуацию пока не комментируют.

Информации о происшествии пока мало - очевидно, кто-то не хотел очередного громкого скандала с "иностранными специалистами". Но благодаря опубликованному ролику инцидентом теперь наверняка заинтересуются в правоохранительных органах.


Как сообщает ТГ-канал "Подслушано в чайхане" (именно там первым появились кадры с камеры наблюдения), 28-летний мужчина по имени Сергей заступился за парня с девушкой, которых задирали трое приезжих. За такую дерзость на Сергея тут же налетели толпой и принялись жестоко избивать, нанося удары ногами по голове.

Этот инцидент, к слову, один в один повторяет громкое происшествие с Романом Ковалёвым, которого избили трое кавказцев за то, что он заступился за девушку в вагоне метро. Остаётся надеяться, что и реакция Следственного комитета будет соответствующей.

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Метки: Москва   избиение   метро   мигранты   полиция   
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1k
Fiverknot 2 часа назад
А вы, метрополитен, продолжайте делать указатели на узбекском и таджикском, упрощайте им жизнь тут. Может еще субсидии выпросите им на проезд? Ах да, они же через турникеты за оплатившими проезд забегают и не платят.
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1k
Bar 47 секунд назад
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−2
Мурчелло 2 минуты назад
Б.л.я,менят,честно говоря трясёт от злости.Этих у.ёбков нужно ночью толпой отлавливать и мочить.Сколько можно.В край оборзели,твари.
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−78
Lux Indique 5 минут назад
все происходит с позволенья высших сил, и то что происходит в рф, это урок для ее народов, и закончится этот урок, когда народ усвоит урок.
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−2
Игорь Ш 19 минут назад
Заступился... А где тот, за которого заступился? И кто он после этого.... И стоило ли за такого заступаться?
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−2
Мурчелло 20 минут назад
Обидно другое,заступился один.Остальные прошли мимо.
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26k
Vazari 23 минуты назад
Пока для решения каждого подобного инцидента требуется резонанс и вмешательство Бастрыкина лично, порядок навести невозможно-это факт.
С одной стороны мигранты государству необходимы-это тоже факт, но это не означает, что им все должно сходить с рук.
С другой стороны- необходимы специальные иммиграционные законы, и это нормально. 1.Увеличить срок проживания до получения гражданства лет на 15. 2.Строгая проверка обязательного знания языка и тест на интеллект. 3.Строгая ответственность за прием на работу нелегального мигранта. 4. Обязательная депортация на 10лет в случае нарушения УК.
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4k
Эрик Полчаса назад
В стране если тебя не пропиарят, то хоть планету спаси от гибели всем насрать будет, чувак молодец но не повезло с пиар компанией поэтому медали недостоин, а гастеры ну максимум похулиганили на 500 р. и никакого тебе покушения на убийство. А впрочем таких случаев тьма, зверье рвет Россию.
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3k
Urlauber 42 минуты назад
А как им ещё себя вести?????????

Главный овцетрах который горло русскому солдату на камеру резал, герой России

Этим всё сказано……
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−33
User_1843265 43 минуты назад
Доколе !!! кавказеры будут творить в наших городах беспредел ! Так из метра можешь выйти инвалидом !
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 51 минуту назад
надо убирать статью национальная рознь,после как сделали эту статью полено стало безстрашным
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2k
Андрей Евтушенков 57 минут назад
Почему бойкотируют Китайскую олимпиалу? Потому что Китай стерилизует!!!! МУСЛИМОВ! ЭТО ГЕНИАЛЬНО!!!
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2k
Андрей Евтушенков 59 минут назад
Грёбаные чурки, сношаются с ослами в аулах, потом попадают в общество. Гнать чебуреков ссаной метлой. Только могут толпой в ванне мыться с собратьями. И мусора достали бездействовать
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243
Аккаунт удален Час назад
Братья, славяне! Может уже пора?
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504
Константин Час назад
Нужно было в конституцию поправку вносить что если покалечил или замочил овце@ба при самообороне или когда защищал кого, уголовная ответственность не наступает. тогда бы они как шёлковые ходили ниже травы, тише воды.
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7k
Влад Час назад
не пускать саламов в общественный транспорт -там люди ездят!!!
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1k
Tony Час назад
Бешенных собак надо отлавливать и усыплять. На людей эти три биоорганизма не похожи. А факт бешенства на лицо...
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393
Максим Максимов Час назад
опять и снова лица, национальность которых нельзя называть? Думаю, что в Новогоднюю ночь этим обезьянам лучше на улице не показываться, ибо суровы русские мужики во хмелю.
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9k
кот базилий 2 часа назад
Эти ролики надо по телеку показывать и попросить комментировать шишкарей из полиции.
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9k
кот базилий 2 часа назад
Во что страну превратили своей "опимизацией"?
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8k
Ivan 2 часа назад
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