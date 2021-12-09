В столичной подземке мигранты избили заступившегося за молодую пару мужчину

Информации о происшествии пока мало - очевидно, кто-то не хотел очередного громкого скандала с "иностранными специалистами". Но благодаря опубликованному ролику инцидентом теперь наверняка заинтересуются в правоохранительных органах.





Как сообщает ТГ-канал "Подслушано в чайхане" (именно там первым появились кадры с камеры наблюдения), 28-летний мужчина по имени Сергей заступился за парня с девушкой, которых задирали трое приезжих. За такую дерзость на Сергея тут же налетели толпой и принялись жестоко избивать, нанося удары ногами по голове.