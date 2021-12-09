В столичной подземке мигранты избили заступившегося за молодую пару мужчину

Инцидент произошёл ещё 5 декабря. Но ни в полиции, ни в самом метрополитене ситуацию пока не комментируют.
Информации о происшествии пока мало - очевидно, кто-то не хотел очередного громкого скандала с "иностранными специалистами". Но благодаря опубликованному ролику инцидентом теперь наверняка заинтересуются в правоохранительных органах.
Как сообщает ТГ-канал "Подслушано в чайхане" (именно там первым появились кадры с камеры наблюдения), 28-летний мужчина по имени Сергей заступился за парня с девушкой, которых задирали трое приезжих. За такую дерзость на Сергея тут же налетели толпой и принялись жестоко избивать, нанося удары ногами по голове.
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Этот инцидент, к слову, один в один повторяет громкое происшествие с Романом Ковалёвым, которого избили трое кавказцев за то, что он заступился за девушку в вагоне метро. Остаётся надеяться, что и реакция Следственного комитета будет соответствующей.
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С одной стороны мигранты государству необходимы-это тоже факт, но это не означает, что им все должно сходить с рук.
С другой стороны- необходимы специальные иммиграционные законы, и это нормально. 1.Увеличить срок проживания до получения гражданства лет на 15. 2.Строгая проверка обязательного знания языка и тест на интеллект. 3.Строгая ответственность за прием на работу нелегального мигранта. 4. Обязательная депортация на 10лет в случае нарушения УК.
Главный овцетрах который горло русскому солдату на камеру резал, герой России
Этим всё сказано……
2. Пока такие скоты, как ты будут называть полицейских мусорами, им нет смысла тебя защищать.
А у хохлов то че, ваще трэш клоуна выбрали и от вируса дохнут.