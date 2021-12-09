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В Днепре таксист предложил пассажирке сделать «куняху» и «сесть на болт» из-за Моргенштерна

В Днепре таксист предложил пассажирке сделать «куняху» и «сесть на болт» из-за Моргенштерна (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 10:37
Сообщество : Таксисты
Метки: #моргенштерн   днепр   интересное   музыка   предложение   таксист   фото   
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Кто платит, тот и заказывает музыку? В Днепре произошло неоднозначная ситуация. Девушка вызвала такси класса «комфорт» и попросила водителя включить современную музыку. На эту просьбу водитель отреагировал негативно, а после и вовсе предложил дамочке неоднозначное решение.

На днях девушка в Днепре вызвала такси службы «Bolt», машину класса «комфорт». Пассажирка ожидала улучшенных условий, но водитель отказался включать Моргенштерна. Вместо этого он начал нецензурно выражаться и предложил девушке два развития событий: выйти из машины или закрыть рот. Девушка сняла на видео конфликт с таксистом.

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На протяжении трёх минут она объясняла, что платит за поездку деньги, что предусмотрена такая услуга при заказе автомобиля класса «комфорт».

В ответ водитель сделал не самое пристойное предложение:

Пассажирка: Я пожалуюсь в Болт.

Водитель: Да хоть сядь на болт!

Пассажирка: Я плачу за ваши услуги как клиент и еду в комфорт классе.

Водитель: и что мне теперь тебе куни сделать?

В конце перепалки водитель и вовсе попытался выдрать из рук пассажирки телефон. Девушка обратилась в службу такси с жалобой, а пользователи сети тем временем разделились на два лагеря. Первые утверждали, что девушка права, а вторые были согласны с таксистом - никто не захочет с самого утра слушать ненавистные маты Моргенштерна.


В конце лета водитель объяснил пассажирке бизнес-класса, что не собирается слушать Морге, да еще и на "такой громкости", а потом рассказал поспорившей с ним девушке, что его учить жизни она не будет.

Источник:

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Метки: #моргенштерн   днепр   интересное   музыка   предложение   таксист   фото   
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16k
Пумба Час назад
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8k
Позитив 5 минут назад
дичь лютая
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−95
Сергей 7 минут назад
Я от её голоса чуть оргазм не словил.
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−5
juri i. 14 минут назад
Дамочка провокаторша та ещё. Сам гоняю в болте, но в ЕС. Постоянно включено радио, кто хочет слушать свою музыку, те вставлюят в ушки наушники и слушают свою музыку. Никогда никто ничего не просил включить. В этом видео прослеживается явный настрой дамы на конфликт. Таксист хам. Так разговаривать нельзя.
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334
Leonid 16 минут назад
"модная" шмара захотела хайпануть, вот и раскрыла клюв. Если водитель против, так досидела бы уже до конца поездки и слушала бы своё говнище сколько угодно. Денюшку она платит бл...
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12k
Artem 19 минут назад
Удивительно, что она с таким лексиконом слушает всякое говно. Это как филолог-извращенец.
Водила зря грубил, моно было просто вежливо гнуть свое (это не про куни
)
Вообще, похоже на провокацию. Она же специально села на переднее сидение, снимает и специально попросила провокационное говно включить.
Ссылка coub.com
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13k
Вася 43 минуты назад
куняха..
этот заголовок сделал мой день
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160k
Татьянин день 44 минуты назад
Куда , куда она там впадёт ??? ... в эпилептическую ?
???
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7k
Hocico 45 минут назад
Ну, по правилам в комфорт еще вроде как не входит выбор музыки, в отличие от бизнеса, но он упоминает, что еще и в бизнесе работает, а там уже хоть частушки включат, хоть Моргенштерна - это реально оплаченная услуга, как и куча прочего. Симпатию не вызывает, однако, ни одна из сторон, хотя к подобному таксисту точно бы не сел, ибо переходить на какой-то быдло-стайл по любому поводу - явно не признак профессионализма и умение работать с клиентами, а переход на оскорбления - сразу вон и профессии. Свою точку зрения всегда можно отстаивать адекватно и спокойно.
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5k
Максим 46 минут назад
Что-то сомневаюсь, что в тарифе Комфорт есть выбор музыки. Максимум можно на добровольных началах договориться. Мне в Комфорт плюс спрашивают устраивает ли музыка и громкость, часто предлагают кабель для телефона, как зарядки, так и поставить свою музыку. Но вроде и там не прописано, что на это есть право.
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3k
Вадим Игнатьев 47 минут назад
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1k
Vad 51 минуту назад
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48k
noName 54 минуты назад
Устроили cкандал на ровном месте:если такая услуга,как выбор музыки,предусмотрена-водила не прав.Если нет,то мадам
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327
Andrey Час назад
Дело не в исполнителе ,дело в работе с людьми. Не умеешь ,не работай.
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327
Andrey Шурман 48 минут назад
По моей логике ,я даже о таком не думаю. Возможно вам посетить психиатра ?
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179
Шурман Andrey 46 минут назад
Сам сходи , иногда полезно , очень приятно поговорить с умным человеком .
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179
Шурман Максим 45 минут назад
Я не таксист и дрочить не моя обязанность , но логика этой девушки такая что я заказала ты исполняй , если тебе нравиться исполняй все что тебе приказали . Главное команды не перепутай
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Никто тут не хочет читать про разборки двух базарных баб.
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10k
Lev Asriev Час назад
Во-первых, не в "Днепре", а в "Днепропетровске". Нечего следовать указке рогулей-нациков.
А во-вторых, нафиг постить тут этих хакающих животных? Своего говна не хватает?
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179
Шурман Andrey 58 минут назад
Тогда не Алмата а Верный , не Астана-Нурсултан а Целиноград :) я могу кучу примеров привести .
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327
Andrey Lev Asriev 47 минут назад
А что не так с проспектом ?
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40
Vladislav Grigorenko Час назад
Таксист ничем не лучше Моргенштерна. Такой же самоуверенный хам.
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179
Шурман Vladislav Grigorenko Час назад
Я не таксист и не дай господи я стану им , когда я за рулем это моя машина , я должен доставить семью или людей в точку Б , мне хрен кто прикажет музыку включить , музыку иногда включаю и то в городе , хотя в машине все стоит Херман Кондор , звук шикарный но я не слушаю музыку . Какого Кера он ей должен что то включать ? это что свадебный лимузин ? или она Майбах заказала ?
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1k
Сергей Иванов Час назад
Всю эту историю, этот пост оплатил и замутил тот самый, указанный в посте. Третьесортные технологии четверосортного пиара.
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3k
foggen2 Час назад
При всём негативе к исполнителям вроде Моргенштерна я на стороне пассажирки.При явной агрессии водителя,который пытается дорасти до мужчины не теми способами она адекватна,вежлива,не повышает голос но при этом ни разу не трусиха.
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