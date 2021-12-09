В Днепре таксист предложил пассажирке сделать «куняху» и «сесть на болт» из-за Моргенштерна

Кто платит, тот и заказывает музыку? В Днепре произошло неоднозначная ситуация. Девушка вызвала такси класса «комфорт» и попросила водителя включить современную музыку. На эту просьбу водитель отреагировал негативно, а после и вовсе предложил дамочке неоднозначное решение.
На днях девушка в Днепре вызвала такси службы «Bolt», машину класса «комфорт». Пассажирка ожидала улучшенных условий, но водитель отказался включать Моргенштерна. Вместо этого он начал нецензурно выражаться и предложил девушке два развития событий: выйти из машины или закрыть рот. Девушка сняла на видео конфликт с таксистом.
На протяжении трёх минут она объясняла, что платит за поездку деньги, что предусмотрена такая услуга при заказе автомобиля класса «комфорт».
В ответ водитель сделал не самое пристойное предложение:
Пассажирка: Я пожалуюсь в Болт.
Водитель: Да хоть сядь на болт!
Пассажирка: Я плачу за ваши услуги как клиент и еду в комфорт классе.
Водитель: и что мне теперь тебе куни сделать?
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.
В конце перепалки водитель и вовсе попытался выдрать из рук пассажирки телефон. Девушка обратилась в службу такси с жалобой, а пользователи сети тем временем разделились на два лагеря. Первые утверждали, что девушка права, а вторые были согласны с таксистом - никто не захочет с самого утра слушать ненавистные маты Моргенштерна.
В конце лета водитель объяснил пассажирке бизнес-класса, что не собирается слушать Морге, да еще и на "такой громкости", а потом рассказал поспорившей с ним девушке, что его учить жизни она не будет.
Источник:
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Водила зря грубил, моно было просто вежливо гнуть свое (это не про куни )
Вообще, похоже на провокацию. Она же специально села на переднее сидение, снимает и специально попросила провокационное говно включить.
фоном включать ненавязчивый джаз.
Я когда потерял работу тогда, целый месяц курил бамбук и решил установить прогу и повозить народ, раз делать нечего. Пару дней повозил, но тут и работа нашлась. Машина как раз комфорт-класса была, и я внимательно изучил все рекомендации яндекса.
Но тут про болт речь, не знаю, как у них с джазом))
А во-вторых, нафиг постить тут этих хакающих животных? Своего говна не хватает?
Большинство людей НЕ признаёт переименования в честь диктатора и по-прежнему говорит: Астана и проспект Фурманова.