В Днепре таксист предложил пассажирке сделать «куняху» и «сесть на болт» из-за Моргенштерна

На днях девушка в Днепре вызвала такси службы «Bolt», машину класса «комфорт». Пассажирка ожидала улучшенных условий, но водитель отказался включать Моргенштерна. Вместо этого он начал нецензурно выражаться и предложил девушке два развития событий: выйти из машины или закрыть рот. Девушка сняла на видео конфликт с таксистом.

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На протяжении трёх минут она объясняла, что платит за поездку деньги, что предусмотрена такая услуга при заказе автомобиля класса «комфорт».

В ответ водитель сделал не самое пристойное предложение:

Пассажирка: Я пожалуюсь в Болт.

Водитель: Да хоть сядь на болт!

Пассажирка: Я плачу за ваши услуги как клиент и еду в комфорт классе.

Водитель: и что мне теперь тебе куни сделать?