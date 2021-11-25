FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5318 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
После обвинений в распространении наркотиков Моргенштерн тайно сбежал в Минск

После обвинений в распространении наркотиков Моргенштерн тайно сбежал в Минск (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2021 12:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   Бастрыкин   интересное   покинул страну   фото   шоу бизнес   
1549
2
2

Глава СК Александр Бастрыкин прямо заявил, что рэпер Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. После этого заявления в сети появилась информация, что Алишер уезжает из России в Белоруссию. Вместе с этим в ресторане рэпера в Москве прошла проверка. Выяснилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения отсутствовала лицензия.

Глава СК Александр Бастрыкин 24 ноября обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.

«Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в соцсетях», — заявил он на конференции юрфаков МГУ и МГЮА.

Это громкое заявление наделало много шума. Поклонники рэпера взбунтовались в соцсетях, а его ненавистники восторжествовали. Похоже, даже сам Моргенштерн почувствовал, что запахло жареным.

В сети стала появляться информация, что Моргенштерн собирается покинуть Россию инкогнито. На вокзале в Смоленске его опознал всего один охранник. Остальные заявили, что не видели Алишера. На единственном сегодня поезде в Минск из Смоленска отправилось порядка 100 человек, при этом никаких организованных групп не было, сообщает Telegram-канал Readovka.

По словам концертного директора, Алишер уехал в Минск на корпоратив. При этом утверждается, что после частного выступления артист может не вернуться в Россию.

Позже Telegram-канал Readovka опубликовал видео из поезда, где едет Алишер со своей женой Диларой и охранниками.

В это же время в ресторан блогера под названием Kaif в Москве нагрянула проверка. Выяснилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения отсутствовала лицензия. Ресторна временно закрыли.

В своём Instagram Моргенштерн никак не прокомментировал своё отъезд. Однако, несколько недель назад на его странице появился пост, где он написал:

"вернусь через 10 лет"

Относится ли это к его отъезду в Белоруссию - неизвестно.

Источник:

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: #моргенштерн   young stars   Бастрыкин   интересное   покинул страну   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
KonstantinLeirov Час назад
Накуй, накуй...и через 10 лет не нужно возвращаться.
А по сабжу, ну хз, Минск последнее место куда "сбегают" из России)) оттуда же вернут как два пальца, если надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
udok7856 5 минут назад
Пускай валит к хохлам, чепуха и от туда будет поливать Россию грязью, только не возвращайся МРАЗОТА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Критерий Коши 6 минут назад
братья белорусы, если встретите на улице сие изрыгание дионисийской культуры, пропишите ему с ноги :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Westrom 6 минут назад
Ну да, зачем настоящих драгдилеров прижимать? С их крышевания баблишко капает. Лучше на клоуне хайпа словить.
Ни разу не поклонник "творчества", но ситуация страшная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
investas 15 минут назад
Господи, можно этого чмошника заднеприводного отправить подальше из страны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Аккаунт удален 18 минут назад
забавно, как проститутка плагиаторша сразу свинтила, как его за булки взяли... очко жим жим и это "ыыы, ыы, ууу, уу" лете в самолете напевая пилоту "быстрее, ыыыы, ыыы, ууу, ууу"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 19 минут назад
Ну вот опять мозги из России утекают :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Олег Лукойский 19 минут назад
отпустите его в Польшу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
gfjhtgfjhf 38 минут назад
К хохлам беги Моня, они своих не выдаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
Снежный Барс 38 минут назад
Не ожидал - такой интеллигентный парень и такое. Не может быть, что человек с татуировкой 666 на ибальнике может сделать сто-то подобное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Очень Злой 41 минуту назад
"....после частного выступления артист может не вернуться в Россию"--бляаа как жить то теперь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 45 минут назад
да вы чо! онже такой крутой! бохатый! и поездом в Минск! неверю! Самолетом на МКС у него должно быть бобла хватить!

обратная сторона русского говнорэпа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Vazari 47 минут назад
Мне посрать на Моргенштерна, но всмотритесь глубже, что происходит.
Ему выдвинули официальное обвинение? Нет. Он под следствием? Нет.
Интеллектуал, рассматривающий мониторы через лупу, на конференции юрфаков, заявил, что "Моргенштерн ПО СУТИ торгует наркотиками".
Это заявление имеет юридическую силу?
Забавно, что сливные бачки по тв еще акцентировали сегодня внимание на то, что "Моргенштерн негативно высказывался о праздновании 23 февраля и 9мая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
TheDimking 48 минут назад
Получается, глава СК либо сделал заведомо ложное заявление, или бездействует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст 48 минут назад
"вернусь через 10 лет"
Десять?
За наркотики мне кажется гораздо большие сроки заключения дают.
Да?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Так вот прикрытием чего миграционный кризис был! Чтобы Моргенштерн под видом иракского беженца в Польшу срулил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 55 минут назад
Докукарекался петушок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
875
Evgeniy 59 минут назад
А я влт не пойму- зачем Бастрыкин об этом заявлял на всю страну? Тем самым дал возможность хмырю сбежать из страны. Вроде как так преступников не ловят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rus77 Час назад
Надеюсь эта дегенеративная блевотина, вернётся сразу в СИЗО!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Миха Час назад
))) Надеюсь, что 10 лет сильно так затянутся, - лет примерно так на 100
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−135
павук Час назад
не глупый парень, раз свалил из раши...только зачем к лукашеску?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10983



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
41
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
40 примеров отличного дизайна
3
58
40 примеров отличного дизайна
Набирающие популярность в сообществах
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
1
23
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
Я не люблю тебя, жизнь
3
20
Я не люблю тебя, жизнь
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ватермарк#картинки#кино#Ynews#Россия#забавно#Разное#СССР
#фото#животные#люди#дтп#сша#автомобили#в мире#Жизнь#позитив#прикольные
#интересно#факты#история#новости#подборка#автомир#фильм#приколы#сарказм#авария

На что жалуетесь?

Вернуться