После обвинений в распространении наркотиков Моргенштерн тайно сбежал в Минск

В сети стала появляться информация, что Моргенштерн собирается покинуть Россию инкогнито. На вокзале в Смоленске его опознал всего один охранник. Остальные заявили, что не видели Алишера. На единственном сегодня поезде в Минск из Смоленска отправилось порядка 100 человек, при этом никаких организованных групп не было, сообщает Telegram-канал Readovka.

По словам концертного директора, Алишер уехал в Минск на корпоратив. При этом утверждается, что после частного выступления артист может не вернуться в Россию.

Позже Telegram-канал Readovka опубликовал видео из поезда, где едет Алишер со своей женой Диларой и охранниками.