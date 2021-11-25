После обвинений в распространении наркотиков Моргенштерн тайно сбежал в Минск

Глава СК Александр Бастрыкин прямо заявил, что рэпер Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. После этого заявления в сети появилась информация, что Алишер уезжает из России в Белоруссию. Вместе с этим в ресторане рэпера в Москве прошла проверка. Выяснилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения отсутствовала лицензия.
Глава СК Александр Бастрыкин 24 ноября обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.
«Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в соцсетях», — заявил он на конференции юрфаков МГУ и МГЮА.
Это громкое заявление наделало много шума. Поклонники рэпера взбунтовались в соцсетях, а его ненавистники восторжествовали. Похоже, даже сам Моргенштерн почувствовал, что запахло жареным.
В сети стала появляться информация, что Моргенштерн собирается покинуть Россию инкогнито. На вокзале в Смоленске его опознал всего один охранник. Остальные заявили, что не видели Алишера. На единственном сегодня поезде в Минск из Смоленска отправилось порядка 100 человек, при этом никаких организованных групп не было, сообщает Telegram-канал Readovka.
По словам концертного директора, Алишер уехал в Минск на корпоратив. При этом утверждается, что после частного выступления артист может не вернуться в Россию.
Позже Telegram-канал Readovka опубликовал видео из поезда, где едет Алишер со своей женой Диларой и охранниками.
В это же время в ресторан блогера под названием Kaif в Москве нагрянула проверка. Выяснилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем, а у самого заведения отсутствовала лицензия. Ресторна временно закрыли.
В своём Instagram Моргенштерн никак не прокомментировал своё отъезд. Однако, несколько недель назад на его странице появился пост, где он написал:
"вернусь через 10 лет"
Относится ли это к его отъезду в Белоруссию - неизвестно.
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А по сабжу, ну хз, Минск последнее место куда "сбегают" из России)) оттуда же вернут как два пальца, если надо.
Ни разу не поклонник "творчества", но ситуация страшная.
обратная сторона русского говнорэпа.
Ему выдвинули официальное обвинение? Нет. Он под следствием? Нет.
Интеллектуал, рассматривающий мониторы через лупу, на конференции юрфаков, заявил, что "Моргенштерн ПО СУТИ торгует наркотиками".
Это заявление имеет юридическую силу?
Забавно, что сливные бачки по тв еще акцентировали сегодня внимание на то, что "Моргенштерн негативно высказывался о праздновании 23 февраля и 9мая.
К тому что заявление на встрече со студентами "тупого" (ты-то на кухне умнее) главы СК не имеет юридической силы? Ну ок, никто обратного не утверждал. Только после этого возбудился и сыбнул защищаемый тобой клоун, ему и направляй свои претензии.
Десять?
За наркотики мне кажется гораздо большие сроки заключения дают.
Да?)
Дай бог,чтобы подобных меньше было.