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Бутилированная питьевая вода: великий обман человечества

Бутилированная питьевая вода: великий обман человечества (3 фото)

Автор:
26 ноября 2021 09:54
Сообщество : Факты
Метки: Бутилированная питьевая вода   бутылка   вода   обман   питьевая вода   фото   
976
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Купить на полках магазина бутылку с водой куда легче, чем постоянно носить с собой экологичную бутылку. Бесспорно, у воды в магазине много плюсов: можно купить обычную, газированную, с добавками, насыщенную солями – но всю ее можно приравнять к огромному и самому хитрому обману за всю историю человечества.

Как все начиналось

В 1760 году компания Jackson’s Spa начала продавать в Бостоне «целебную» воду в прозрачных стеклянных бутылках. Можно сказать, что именно с этого момента люди начали знакомиться с бутилированной водой.

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Настоящую популярность такой метод продажи воды приобрел в XIX веке, когда качество водопроводной воды было ужасным и было причиной распространения различного рода инфекций. Бутилированную воду, которую заранее отфильтровали и закупорили в чистых бутылках, мгновенно сметали с полок.

Чуть позже из-за идеи хлорирования водопроводной воды многие перестали покупать обычную воду в бутылках, объясняя свое решение бессмысленностью трат на воду, которая одинакова и в магазине, и в доме из-под крана. Не переставали приобретать только минеральную воду, так как на источники ездить могли не все.


Промышленная сфера

В промышленных масштабах начали разливать воду во Франции в городке Верже. В 1989 году Луи Перье запустил промышленную продажу «целебной воды», которая стала популярной за счет эффекта Веблена: сначала эти бутылки продавали в дорогих отелях и ресторанах элите общества, а затем отправили на полки обычных магазинов с уже сохранившимся флером элитности.

Вторая волна популярности к обычной бутилированной воде пришла в 1990-х годах, когда одну из частей рынка заняли компании PepsiCo и Coca-Cola.


Ужасное надувательство

Однако практически ни одна бутилированная вода не стоит тех денег, за которые ее предлагают в магазинах. По исследованиям специалистов, вода из водопровода примерно в 2000 раз дешевле бутилированной того же объема. В некоторых странах даже молоко и бензин стоят меньше! А в большинстве бутылок на прилавках магазинов — обыкновенная водопроводная труба, которую пропустили через пару фильтров.

В 2019 году в шести самых популярных в Америке брендах, продающих бутилированную воду, была найдена смертельная для человека доза мышьяка. Ученые считают опасным обычную воду в пластиковых бутылках: за все время хранения в жидкость проникают микрочастицы из пластика, которые портят воду и могут неприятно повлиять на организм.

Так что имейте в виду – заплатив большую сумму за простую бутылку воды, вы не всегда покупаете настоящую чистую воду.

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Метки: Бутилированная питьевая вода   бутылка   вода   обман   питьевая вода   фото   
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17  комментариев
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40k
dima423 2 часа назад
а ВЕЛИКИЙ обман то в чем?)) я всегда повторяю, вещь стоит столько, за сколько ее готовы купить, не столько во сколько обходится ее производство)
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30k
Седой 6 минут назад
А в большинстве бутылок на прилавках магазинов обыкновенная водопроводная труба, которую пропустили через пару фильтров.
Оригинально...проверять надо что копируете
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9k
kaboza 16 минут назад
Я летом за водой в колодец который еще остался с войны, деревню гансы сожгли но сруб колодца до сих пор деержится 2х2, чистят общественными силами, сук дно метрах в пяти видно..слеза не вода. правда 3 км топать (ехать)
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5k
Максим 20 минут назад
Тогда любой товар лишь уловка торгаша. Ходить можно пешком, а не ездить на автомобиле. Ботинки?! Что за глупость! Предки лапти плели и отлично передвигались. Одежда? С ума сошли что ли? Вон сколько зверья бегает, лови и сдирай шкуру, ещё и мясо на обед будет.
Вода ведь тоже отличается по вкусу. Я помню старый Боржом, например.
Обман скорее поставки воды в офисы в бутылках по 19 литров, где разницы с водопроводом просто нет и обеспечиваем барыг, ленясь подойти к крану.
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283
Киса Кацман Час назад
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810
Старичок Час назад
в чем надувательсто то?
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215
Виктор Глущенко Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Мистер Фикс Час назад
Пейте из-под крана
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Перье с 1903-го года. А не с 89-го.
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58k
pynh 2 часа назад
грета, идинахер
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6k
Константин Безумов 2 часа назад
В чем обман?
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48k
noName 2 часа назад
Частицы пластика в воде от металлопластиковых,полипропиленовых итп труб не смущают?У меня у знакомого в деревне вода очень вкусная,но чайник покрывается толстым слоем накипи за неделю,сомневаюсь что это полезно.У меня дома вода в кране тоже хорошая,особенно с "сушняка",но чайник покрывается ржавой накипью за месяцок.Вот и хз что лучше ставить фильтр,покупать бутилированную воду или забить на всё это.PS-где нибудь в Индии хрен я буду пить не бутилированную воду
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14k
alexis 2 часа назад
Опять про микропластик?
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