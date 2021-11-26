Бутилированная питьевая вода: великий обман человечества

Купить на полках магазина бутылку с водой куда легче, чем постоянно носить с собой экологичную бутылку. Бесспорно, у воды в магазине много плюсов: можно купить обычную, газированную, с добавками, насыщенную солями – но всю ее можно приравнять к огромному и самому хитрому обману за всю историю человечества.
Как все начиналось
В 1760 году компания Jackson’s Spa начала продавать в Бостоне «целебную» воду в прозрачных стеклянных бутылках. Можно сказать, что именно с этого момента люди начали знакомиться с бутилированной водой.
Настоящую популярность такой метод продажи воды приобрел в XIX веке, когда качество водопроводной воды было ужасным и было причиной распространения различного рода инфекций. Бутилированную воду, которую заранее отфильтровали и закупорили в чистых бутылках, мгновенно сметали с полок.
Чуть позже из-за идеи хлорирования водопроводной воды многие перестали покупать обычную воду в бутылках, объясняя свое решение бессмысленностью трат на воду, которая одинакова и в магазине, и в доме из-под крана. Не переставали приобретать только минеральную воду, так как на источники ездить могли не все.
Промышленная сфера
В промышленных масштабах начали разливать воду во Франции в городке Верже. В 1989 году Луи Перье запустил промышленную продажу «целебной воды», которая стала популярной за счет эффекта Веблена: сначала эти бутылки продавали в дорогих отелях и ресторанах элите общества, а затем отправили на полки обычных магазинов с уже сохранившимся флером элитности.
Вторая волна популярности к обычной бутилированной воде пришла в 1990-х годах, когда одну из частей рынка заняли компании PepsiCo и Coca-Cola.
Ужасное надувательство
Однако практически ни одна бутилированная вода не стоит тех денег, за которые ее предлагают в магазинах. По исследованиям специалистов, вода из водопровода примерно в 2000 раз дешевле бутилированной того же объема. В некоторых странах даже молоко и бензин стоят меньше! А в большинстве бутылок на прилавках магазинов — обыкновенная водопроводная труба, которую пропустили через пару фильтров.
В 2019 году в шести самых популярных в Америке брендах, продающих бутилированную воду, была найдена смертельная для человека доза мышьяка. Ученые считают опасным обычную воду в пластиковых бутылках: за все время хранения в жидкость проникают микрочастицы из пластика, которые портят воду и могут неприятно повлиять на организм.
Так что имейте в виду – заплатив большую сумму за простую бутылку воды, вы не всегда покупаете настоящую чистую воду.
Источник:
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Оригинально...проверять надо что копируете
Вода ведь тоже отличается по вкусу. Я помню старый Боржом, например.
Обман скорее поставки воды в офисы в бутылках по 19 литров, где разницы с водопроводом просто нет и обеспечиваем барыг, ленясь подойти к крану.