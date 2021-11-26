Бутилированная питьевая вода: великий обман человечества

Настоящую популярность такой метод продажи воды приобрел в XIX веке, когда качество водопроводной воды было ужасным и было причиной распространения различного рода инфекций. Бутилированную воду, которую заранее отфильтровали и закупорили в чистых бутылках, мгновенно сметали с полок.

Чуть позже из-за идеи хлорирования водопроводной воды многие перестали покупать обычную воду в бутылках, объясняя свое решение бессмысленностью трат на воду, которая одинакова и в магазине, и в доме из-под крана. Не переставали приобретать только минеральную воду, так как на источники ездить могли не все.

Промышленная сфера

В промышленных масштабах начали разливать воду во Франции в городке Верже. В 1989 году Луи Перье запустил промышленную продажу «целебной воды», которая стала популярной за счет эффекта Веблена: сначала эти бутылки продавали в дорогих отелях и ресторанах элите общества, а затем отправили на полки обычных магазинов с уже сохранившимся флером элитности.