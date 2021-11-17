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Знаменитости отправляются в прошлое

Знаменитости отправляются в прошлое (17 фото)

Автор:
17 ноября 2021 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ард Хелинк   Прошлое   забавно   знаменистоти   фото   фотошоп   
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Ард Хелинк - художник-фотошопер из Нидерландов, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте.

Фотошопер из Нидерландов Ард Хелинк занимается тем, что с помощью редактора объединяет знаменитостей и их более молодые версии на одном снимке. Но только этим он не ограничивается: иногда Ард добавляет на одну фотографию актёров и их знаменитых героев из фильмов и сериалов. Так, например, появились дуэты Джонни Деппа и Суини Тодда, Харрисона Форда и Индианы Джонса, Марка Хэмилла и Люка Скайуокера, а также других актёров и персонажей. Полюбоваться на них можно прямо здесь!


Майкл Джей Фокс и Марти Макфлай

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Харрисон Форд и Индиана Джонс

Сара Мишель Геллар и Баффи

Сильвестр Сталлоне и Рокки

Брэд Питт и Клифф Бут

Марк Хэмилл и Люк Скайуокер

Молли Рингуолд и Клэр Стэндиш

Джонни Депп и Суини Тодд

Хоакин Феникс и Джокер

Аль Пачино и Тони Монтана

Ральф Маччио и Дэниэл ЛаРуссо

Кэрри Фишер и Лея Органа

Мэтт Леблан и Джоуи Триббиани

Роберт Паттинсон и Седрик Диггори

Джонни Депп и капитан Джек Воробей

Эмилия Кларк и Дейенерис Таргариен

Источник:

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Метки: Ард Хелинк   Прошлое   забавно   знаменистоти   фото   фотошоп   
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