Знаменитости отправляются в прошлое

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Ард Хелинк - художник-фотошопер из Нидерландов, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте.
Фотошопер из Нидерландов Ард Хелинк занимается тем, что с помощью редактора объединяет знаменитостей и их более молодые версии на одном снимке. Но только этим он не ограничивается: иногда Ард добавляет на одну фотографию актёров и их знаменитых героев из фильмов и сериалов. Так, например, появились дуэты Джонни Деппа и Суини Тодда, Харрисона Форда и Индианы Джонса, Марка Хэмилла и Люка Скайуокера, а также других актёров и персонажей. Полюбоваться на них можно прямо здесь!
Майкл Джей Фокс и Марти Макфлай
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Харрисон Форд и Индиана Джонс
Сара Мишель Геллар и Баффи
Сильвестр Сталлоне и Рокки
Брэд Питт и Клифф Бут
Марк Хэмилл и Люк Скайуокер
Молли Рингуолд и Клэр Стэндиш
Джонни Депп и Суини Тодд
Хоакин Феникс и Джокер
Аль Пачино и Тони Монтана
Ральф Маччио и Дэниэл ЛаРуссо
Кэрри Фишер и Лея Органа
Мэтт Леблан и Джоуи Триббиани
Роберт Паттинсон и Седрик Диггори
Джонни Депп и капитан Джек Воробей
Эмилия Кларк и Дейенерис Таргариен
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Метки: Ард Хелинк Прошлое забавно знаменистоти фото фотошоп
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