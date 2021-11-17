Знаменитости отправляются в прошлое

Фотошопер из Нидерландов Ард Хелинк занимается тем, что с помощью редактора объединяет знаменитостей и их более молодые версии на одном снимке. Но только этим он не ограничивается: иногда Ард добавляет на одну фотографию актёров и их знаменитых героев из фильмов и сериалов. Так, например, появились дуэты Джонни Деппа и Суини Тодда, Харрисона Форда и Индианы Джонса, Марка Хэмилла и Люка Скайуокера, а также других актёров и персонажей. Полюбоваться на них можно прямо здесь!

Майкл Джей Фокс и Марти Макфлай