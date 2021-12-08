FISHKINET
Сообщество Еда 1378 постов • 548 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
20 снимков, доказывающих, что японцы большие оригиналы в кулинарии

20 снимков, доказывающих, что японцы большие оригиналы в кулинарии (21 фото)

Автор:
08 декабря 2021 22:40
Сообщество : Еда
Метки: Необычные   Свой   взгляд   кулинария   оригинальные   продукты   японцы   
1772
21
Всем давно известно, что почти все японцы любят милые и необычные вещи, и их изобретения постоянно удивляют мир. Конечно же, жители Страны восходящего солнца много внимания уделяют еде. Поэтому, японцы превращают самые обычные продукты питания во что-то оригинальное и удивительное. Взгляните...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Необычные   Свой   взгляд   кулинария   оригинальные   продукты   японцы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
sivanov1079 3 часа назад
Думал сейчас будет "большие оригиналы"=извращенцы. А тут произведения искусства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
Mr White Man 2 минуты назад
я чуть слюной не захлебнулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 56 минут назад
"японцы большие оригиналы в кулинарии"

Почему так узко? Японцы - большие оригиналы во всём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Али Ди 2 часа назад
Где мясо, рыба?(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 10 необычных сочетаний продуктов, которыми нас удивили иностранцы 10 необычных сочетаний продуктов, которыми нас удивили иностранцы Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании Бросай топливо в топку правильно: 25 шпаргалок о здоровье и питании 12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией 12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией 40 удивительных фактов о продуктах 40 удивительных фактов о продуктах Кулинарные шедевры от женщин, которым лучше держаться от кухни подальше Кулинарные шедевры от женщин, которым лучше держаться от кухни подальше
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209545



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
114
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Набирающие популярность в сообществах
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
0
16
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
От этих слов мурашки по коже! Криминальные цитаты великих мафиози | Цитаты, афоризмы, мудрые мысли
4
8
От этих слов мурашки по коже! Криминальные цитаты великих мафиози | Цитаты, афоризмы,...
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#люди#СССР#Москва#кино#Разное#аварии#сарказм
#прикол#животные#подборка#Россия#история#интересное#новости#коты#комментарии#фотографии
#фото#ватермарк#картинки#автомобили#автомир#дтп#приколы#в мире#позитив#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться