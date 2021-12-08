20 снимков, доказывающих, что японцы большие оригиналы в кулинарии

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Всем давно известно, что почти все японцы любят милые и необычные вещи, и их изобретения постоянно удивляют мир. Конечно же, жители Страны восходящего солнца много внимания уделяют еде. Поэтому, японцы превращают самые обычные продукты питания во что-то оригинальное и удивительное. Взгляните...
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Жители Страны восходящего солнца всегда могут добавить привлекательный штрих
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Почему так узко? Японцы - большие оригиналы во всём.
Да нет....Фигня какая то.....Но сон будет тревожным......))