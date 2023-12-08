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10 самых необычных завещаний в истории

10 самых необычных завещаний в истории

Автор:
08 декабря 2023 21:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Необычные   завещания   имущество   истории   оригинальные   потомки   
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Любой человек старается распорядится своим имуществом после кончины. Большинство людей завещают своё имущество потомкам, но герои этого поста пошли совсем другим путём, и оставили после смерти оригинальные завещания.

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Метки: Необычные   завещания   имущество   истории   оригинальные   потомки   
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