10 самых необычных завещаний в истории

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Любой человек старается распорядится своим имуществом после кончины. Большинство людей завещают своё имущество потомкам, но герои этого поста пошли совсем другим путём, и оставили после смерти оригинальные завещания.
1. Завещание Шекспира
Все состояние великого драматурга было передано его дочери по завещанию. Кроме одной кровати сомнительного качества, которую получила его жена. Он даже не оставил ей после своей смерти постель, которую она предпочитала.
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2. Барабан из кожи
С. Сэнборн был производителем шляп, и после своей смерти попросил сделать из его кожи два барабана. Кроме того, он завещал, чтобы на них играли в годовщину войны за независимость США.
3. Розы для жены
Джек Бенни был очень популярным комиком. Он завещал, чтобы его вдове каждый день дарили одну розу, до самой её смерти.
4. Один спиритический сеанс каждый год
Гарри Гудини завещал своей жене, чтобы на каждую годовщину его смерти проводили спиритический сеанс, чтобы связаться с ним. Они оба согласовали ключевую фразу на случай, если это произойдет, чтобы его вдова могла узнать, действительно ли она разговаривала со своим покойным супругом.
5. Его прах был развеян в космосе
Джин Родденберри - продюсер знаменитого сериала "Звездный путь". Он завещал, чтобы после смерти его прах был развеян в космосе. Это было выполнено во время запуска испанского спутника Minisat 01.
6. Самое длинное завещание в мире
Фредерик Эвелин Стилуэлл Кук написал самое длинное завещание в истории. Это была книга на 1066 страницах.
7. Всё состояние собаке
Леона Хелмсли была женщиной, которая очень любила свою собаку, поэтому она решила оставить свое огромное состояние своему питомцу. Когда она умерла в 2007 году, ее собака стала животным, получившим самое большое наследство в истории - 12 миллионов долларов.
8. Люди, получившие наследство от незнакомца
Луис Карлос был португальским аристократом, который оставил все свои деньги семидесяти незнакомцам, которых он случайно выбрал из телефонной книги.
9. Завещал выйти замуж
Генрих Гейне был немецким поэтом, который оставил своей жене наследство при условии, что она снова выйдет замуж. Он сделал это, думая, что таким образом докажет, что по крайней мере один человек будет счастлив его смерти.
10. Он оставил все свое состояние родственникам, которых никогда не знал
Веллингтон Берт был богатым торговцем, который оставил в своем завещании странное условие. Он сказал, что все его деньги будут получены его потомками только через 21 год после смерти его последнего внука. Этот человек умер в 1919 году, и каждый из его 12 наследников получил по 110 миллионов долларов в 2011 году.
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