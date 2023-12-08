10 самых необычных завещаний в истории

Веллингтон Берт был богатым торговцем, который оставил в своем завещании странное условие. Он сказал, что все его деньги будут получены его потомками только через 21 год после смерти его последнего внука. Этот человек умер в 1919 году, и каждый из его 12 наследников получил по 110 миллионов долларов в 2011 году.