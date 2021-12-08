Усыновленная девочка с карликовостью оказалась взрослой женщиной

Эти события почти повторяют сюжет триллера «Дитя тьмы», где пара удочеряет девочку, которая на самом деле оказалась взрослой женщиной с генетическим заболеванием. Кристин и Майкл Барнетт стали приёмными родителями шестилетней девочки с карликовостью, однако позже поняли, что перед ними вполне взрослая женщина.