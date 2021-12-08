Усыновленная девочка с карликовостью оказалась взрослой женщиной

584
1
1
В США семья удочерила девочку, которая на самом деле оказалась взрослой женщиной с генетическим заболеванием.
Эти события почти повторяют сюжет триллера «Дитя тьмы», где пара удочеряет девочку, которая на самом деле оказалась взрослой женщиной с генетическим заболеванием. Кристин и Майкл Барнетт стали приёмными родителями шестилетней девочки с карликовостью, однако позже поняли, что перед ними вполне взрослая женщина.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Кузбассе при пожаре в шахте погибли 9 горняков
- На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку
- Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля
- «Если я проиграю, то засужу вас»: российский теннисист едва не сломал руку, столкнувшись с камерой на турнире в США
- Йода, Спанчбоб, Могучие рейнджеры и покемоны: кто заглянул на парад в честь Дня благодарения
Метки: 360подмосковье в мире видео обман скандал сша усыновление
31
Понравилось31
Новости партнёров