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Усыновленная девочка с карликовостью оказалась взрослой женщиной

Усыновленная девочка с карликовостью оказалась взрослой женщиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 15:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   в мире   видео   обман   скандал   сша   усыновление   
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В США семья удочерила девочку, которая на самом деле оказалась взрослой женщиной с генетическим заболеванием.
Эти события почти повторяют сюжет триллера «Дитя тьмы», где пара удочеряет девочку, которая на самом деле оказалась взрослой женщиной с генетическим заболеванием. Кристин и Майкл Барнетт стали приёмными родителями шестилетней девочки с карликовостью, однако позже поняли, что перед ними вполне взрослая женщина.

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Метки: 360подмосковье   в мире   видео   обман   скандал   сша   усыновление   
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9  комментариев
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14k
Nikita 2 часа назад
А мне напомнило сюжет фильма "Шалун" 2006 года
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Sandmännchen (DDR) 6 минут назад
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22k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Да уж, страсти по американски. Хочешь будь мужчиной, хочешь женщиной, хочешь взрослым, хочешь ребенком.
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4k
a_komolow 15 минут назад
Папу домогаться стала?
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728
vijilante 42 минуты назад
Надеюсь,что когда правда вскрылась,её избили молотком , вырвали все зубы и продали в бродячий цыганский цирк ?
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8k
Позитив 53 минуты назад
наипала всех карлик
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34k
Опаньки 2 часа назад
да что у вас там происходит
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