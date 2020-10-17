Участницы конкурса «Мисс Мексика» показали национальные костюмы

Но не только сами модели и их костюмы сделали данные образы такими потрясающими. Не последнее место в этом всём также занимает и работа фотографов, которые действительно постарались на славу. Выведя девушек на улицу, а не делая снимки в студии, они действительно закрепили связь между землёй и культурой, которую она породила.
Всего за то, чтобы пробиться в следующий этап конкурса, боролись 32 участницы. Из них люди, отреагировав на их фотоснимки в соцсетях, отобрали 6 красоток (Мисс Сонора, Мисс Мичоакан, Мисс Гуанахуато, Мисс Мехико, Мисс Кинтана-Роо, Мисс Герреро), также 6 были выбраны судьями (Мисс Колима, Мисс Синалоа, Мисс Коауила, Мисс Кампече, Мисс Найярит, Мисс Оахака).
Отметим, что большой финал конкурса «Мисс Мексика» должен состоятся 31 октября.
Мисс Агуаскальентес, Химена Хита
Мисс Нижняя Калифорния, Даниэла Педроса
Мисс Южная Нижняя Калифорния, Диана Рамирес
Мисс Кампече, Дженнифер Альварес
Мисс Чиапас, Росио Каррильо
Мисс Чиуауа, Изела Серрано
Мисс Мехико, Джессика Фарджат
Мисс Коауила, Джорджина Варгас
Мисс Колима, Даниэла Рамирес
Мисс Дуранго, Каролина Томас
Мисс Мехико, Перла Франко
Мисс Гуанахуато, Джорджина Вильянуэва
Мисс Герреро, Изабель Руиз
Мисс Идальго, Хаклин Гомес
Мисс Халиско, Мариана Масиас
Мисс Мичоакан, Каролина Видалес
Мисс Морелос, Мария Фернанда Хаттерер
Мисс Найярит, Блессин Чукву
Мисс Нуэво-Леон, Эвелин Альварес
Мисс Оахака, Сабрина Гонгора
Мисс Пуэбла, Валери Барч
Мисс Керетаро, Валерия Руис
Мисс Кинтана-Роо, Регина Гонсалес
Мисс Синалоа, Элизабет Виданья
Мисс Сонора, Айрам Ортис
Мисс Табаско, Гилди Рейес
Мисс Тамаулипас, Наиля Наварро
Мисс Тласкала, Федра Альпес
Мисс Веракрус, Андреа Мунгиа
Мисс Юкатан, Ана Паулина Риверо
Мисс Закатекас, Карина Роман
Источник:
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