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Сальвадор начал официально майнить биткойны с помощью энергии вулканов

Сальвадор начал официально майнить биткойны с помощью энергии вулканов (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 11:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Биткойн   Сальвадор   вулканы   геотермальная энергия   майнинг bitcoin   майнинговая ферма   энергия   
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Месяц назад Сальвадор стал первым государством, которое приняло криптовалюту в качестве законного платежного средства. На прошлой неделе президент Сальвадор Найиб Букеле написал в Твиттере, что страна успешно добыла около 0,006 биткойна, или 269 долларов, с помощью геотермической энергии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Биткойн   Сальвадор   вулканы   геотермальная энергия   майнинг bitcoin   майнинговая ферма   энергия   
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4  комментария
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DarkSkat 53 минуты назад
Я бы не доверял президенту с таким именем
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Stark 17 минут назад
мдя. будущее наступило, но она какое-то странное
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2k
Мефодий 19 минут назад
тоись они искренне думают, что без криптоэлектростанции вулкан в атмосферу не нагадит те же "миллионы тонн углекислого газа"...кому-то просто тупо завидно.
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Олег 21 минуту назад
Вот они, так сказать "биткоины", моего детства, настоящие, а не эта ваша херня


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