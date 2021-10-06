Сальвадор начал официально майнить биткойны с помощью энергии вулканов

Исследования показывают, что майнинг биткойнов и других криптовалют требует огромного количества электроэнергии и производит тысячи тонн электронного мусора и миллионы тонн углекислого газа ежегодно. Майнеры используют специальные компьютеры для выполнения сложных математических вычислений и создания криптовалютной монеты. По всему миру склады или "майнинговые фермы" забиты этими процессорами размером с тостер, работающими днем ​​и ночью.



Согласно исследованию Гавайского университета, проведенному в 2018 году, эти фермы производят столько же углекислого газа в год, сколько все автомобили в Великобритании вместе взятые, и этого достаточно для повышения глобальной температуры на 15,7 ° С в течение следующих 15 лет.



Этого достаточно, чтобы принести катастрофические засухи, наводнения и штормы в регионы по всему миру.