Сальвадор начал официально майнить биткойны с помощью энергии вулканов

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Месяц назад Сальвадор стал первым государством, которое приняло криптовалюту в качестве законного платежного средства. На прошлой неделе президент Сальвадор Найиб Букеле написал в Твиттере, что страна успешно добыла около 0,006 биткойна, или 269 долларов, с помощью геотермической энергии.
Сальвадор известен как "страна вулканов" - в ней более 20 потенциально активных вулканов. По данным Международной торговой ассоциации США, эта центральноамериканская страна получает более 20 процентов своей энергии из геотермальных источников.
28 сентября президент Букеле опубликовал в Твиттере 25-секундное видео, на котором изображена вулканическая электростанция, транспортный контейнер с установками для майнинга биткойнов и сотрудники электростанции, подключающие оборудование для ASIC-майнинга. В сопроводительной подписи было сказано: "Первые шаги..."
6 сентября, за день до того, как Сальвадор официально утвердил самую популярную в мире криптовалюту в качестве законной наравне с долларом США, страна закупила 400 биткойнов на сумму около 20,9 миллиона долларов. Чуть позже были докуплены еще 150 биткойнов.
На следующий день цена биткойна упала до самого низкого уровня почти за месяц, с 52 000 долларов до менее чем 43 000 долларов.
На следующий день цена биткойна упала до самого низкого уровня почти за месяц, с 52 000 долларов до менее чем 43 000 долларов.
Букеле, ранее мэр столицы страны Сан-Сальвадора, впервые объявил о своих планах по добыче криптовалюты с помощью геотермальной энергии еще в июне, что вызвало споры и многочисленные протесты в Сан-Сальвадоре.
Он написал в Твиттере, что LaGeo SA de CV, государственной энергетической компании, было поручено разработать план операций по добыче биткойнов с использованием "очень дешевой, на 100% чистой и на 100% возобновляемой энергии с нулевыми выбросами".
Он написал в Твиттере, что LaGeo SA de CV, государственной энергетической компании, было поручено разработать план операций по добыче биткойнов с использованием "очень дешевой, на 100% чистой и на 100% возобновляемой энергии с нулевыми выбросами".
Законопроект Букеле был одобрен Законодательным собранием через три дня после его внесения.
Компания Athena Bitcoin согласилась инвестировать 1 миллион долларов в установку 1500 криптовалютных банкоматов для обмена биткойнов на доллары США или наоборот, но Apple и Huawei не предлагают поддерживаемый государством цифровой кошелек Chivo в своих магазинах приложений, сообщает BBC.
Всемирный банк отклонил просьбу Сальвадора о помощи в проведении нового тендера, сославшись на "экологические проблемы и недостаточную прозрачность майнинга биткойнов".
Компания Athena Bitcoin согласилась инвестировать 1 миллион долларов в установку 1500 криптовалютных банкоматов для обмена биткойнов на доллары США или наоборот, но Apple и Huawei не предлагают поддерживаемый государством цифровой кошелек Chivo в своих магазинах приложений, сообщает BBC.
Всемирный банк отклонил просьбу Сальвадора о помощи в проведении нового тендера, сославшись на "экологические проблемы и недостаточную прозрачность майнинга биткойнов".
Президент Букеле отправился в Twitter, чтобы поделиться важной новостью об использовании энергии вулкана для добычи биткойнов. "Мы все еще тестируем и работаем на системой, но это официально первая добыча биткойнов из вулкана", - написал он.
Пока президент Сальвадор надеется с помощью майнинга биткойнов создать в стране экономическое чудо, экологи и Всемирный банк выражают обеспокоенность по поводу воздействия энергоемкой отрасли на окружающую среду.
"Мы полны решимости помогать Сальвадору разными способами, в том числе в обеспечении прозрачности валюты и регуляторных процессов, - сказал Reuters представитель Всемирного банка. - Хотя правительство Сальвадора действительно обращалось к нам за помощью по биткойнам, Всемирный банк не может это поддержать".
"Мы полны решимости помогать Сальвадору разными способами, в том числе в обеспечении прозрачности валюты и регуляторных процессов, - сказал Reuters представитель Всемирного банка. - Хотя правительство Сальвадора действительно обращалось к нам за помощью по биткойнам, Всемирный банк не может это поддержать".
Исследования показывают, что майнинг биткойнов и других криптовалют требует огромного количества электроэнергии и производит тысячи тонн электронного мусора и миллионы тонн углекислого газа ежегодно. Майнеры используют специальные компьютеры для выполнения сложных математических вычислений и создания криптовалютной монеты. По всему миру склады или "майнинговые фермы" забиты этими процессорами размером с тостер, работающими днем и ночью.
Согласно исследованию Гавайского университета, проведенному в 2018 году, эти фермы производят столько же углекислого газа в год, сколько все автомобили в Великобритании вместе взятые, и этого достаточно для повышения глобальной температуры на 15,7 ° С в течение следующих 15 лет.
Этого достаточно, чтобы принести катастрофические засухи, наводнения и штормы в регионы по всему миру.
Согласно исследованию Гавайского университета, проведенному в 2018 году, эти фермы производят столько же углекислого газа в год, сколько все автомобили в Великобритании вместе взятые, и этого достаточно для повышения глобальной температуры на 15,7 ° С в течение следующих 15 лет.
Этого достаточно, чтобы принести катастрофические засухи, наводнения и штормы в регионы по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Биткойн Сальвадор вулканы геотермальная энергия майнинг bitcoin майнинговая ферма энергия
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