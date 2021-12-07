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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото чтобы помнили те, кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото чтобы помнили те, кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Бодибилдер Александр Вишневский на фоне своей первой машины, восьмёрки с люком и спойлерами, купленной в 1992 году за 2300$.
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4.
Дана Борисова для мужского журнала «Playboy» (февраль 1997 год). В то время Дана была ведущей передачи «Армейский магазин».
Фотографии из этой фотосессии стали поводом для служебного расследования, которое проводило Минобороны России по указанию тогдашнего министра И. Н. Родионова, после чего ведущую сняли с программы на некоторое время.
Фотографии из этой фотосессии стали поводом для служебного расследования, которое проводило Минобороны России по указанию тогдашнего министра И. Н. Родионова, после чего ведущую сняли с программы на некоторое время.
6.
Жанна Фриске с маленькой фанаткой во время гастролей группы «Блестящие».
Россия, Омск, 3 сентября 2000 год.
Россия, Омск, 3 сентября 2000 год.
9.
Вечеринка «Давай, давай» в клубе «Отдых».
На фото внизу ещё тогда никому не известный певец Шура. Россия,1996 год.
На фото внизу ещё тогда никому не известный певец Шура. Россия,1996 год.
12.
«Домашний видеосалон».
Девочка выставила свои видеокассеты и представляет себя сотрудником видео проката.
Девочка выставила свои видеокассеты и представляет себя сотрудником видео проката.
14.
Девушки в национальных беларусских костюмах встречают хлебом-солью политиков, прибывших на переговоры по вопросу создания СНГ, 8 декабря 1991 год.
17.
Майкл Джексон в Москве, 1993 год.
Начало 1990-х теперь кажется странным и удивительным временем. Концерты известных западных исполнителей для россиян были ещё в диковинку. Да и организаторы выступлений каждый раз набивали себе шишки.
Майкл Джексон в 1993 году стал одной из первых ярчайших зарубежных звёзд, посетивших российские просторы после распада Советского Союза. Груз организации его первых российских гастролей взяла на себя фирма «Десса». Президент этой фирмы Самвел Гаспаров, в прошлом кинорежиссер, был потрясен выступлением короля поп-музыки в Бухаресте годом ранее и решил организовать концерт в Москве.
Гаспарову и его подчинённым пришлось приложить массу усилий, чтобы концерт состоялся. Самвел потом вспоминал, что на организаторов неожиданно ополчилась пресса. Писали, что на стадионе будут продавать водку, что на самом деле в Москве выступит не Джексон, а его двойник и т.д. Кроме того, немало трудностей доставило выполнение требований команды певца. Так или иначе, за 3 дня до концерта Майкл Джексон приземлился в «Шереметьево-2» на борту своего знаменитого лайнера к восторгу поклонников.
Концерт прошёл 15 сентября на открытой площадке — Большой спортивной арене стадиона «Лужники» при проливном дожде. Во время концерта шёл проливной дождь, лужи которого убирал обслуживающий персонал прямо во время выступления. Вскоре после концерта фирма «Десса» прекратила своё существование из-за финансовых проблем, а стадион был закрыт на ремонт.
Начало 1990-х теперь кажется странным и удивительным временем. Концерты известных западных исполнителей для россиян были ещё в диковинку. Да и организаторы выступлений каждый раз набивали себе шишки.
Майкл Джексон в 1993 году стал одной из первых ярчайших зарубежных звёзд, посетивших российские просторы после распада Советского Союза. Груз организации его первых российских гастролей взяла на себя фирма «Десса». Президент этой фирмы Самвел Гаспаров, в прошлом кинорежиссер, был потрясен выступлением короля поп-музыки в Бухаресте годом ранее и решил организовать концерт в Москве.
Гаспарову и его подчинённым пришлось приложить массу усилий, чтобы концерт состоялся. Самвел потом вспоминал, что на организаторов неожиданно ополчилась пресса. Писали, что на стадионе будут продавать водку, что на самом деле в Москве выступит не Джексон, а его двойник и т.д. Кроме того, немало трудностей доставило выполнение требований команды певца. Так или иначе, за 3 дня до концерта Майкл Джексон приземлился в «Шереметьево-2» на борту своего знаменитого лайнера к восторгу поклонников.
Концерт прошёл 15 сентября на открытой площадке — Большой спортивной арене стадиона «Лужники» при проливном дожде. Во время концерта шёл проливной дождь, лужи которого убирал обслуживающий персонал прямо во время выступления. Вскоре после концерта фирма «Десса» прекратила своё существование из-за финансовых проблем, а стадион был закрыт на ремонт.
20.
Янош Шаркози, артист эстрады, исполнитель цыганских песен и член Цыганского культурно-просветительного центра, (слева) разыскивает среди уличных цыган таланты, Москва, 1992 год.
21.
В Томске 5 мая 1992 года бессрочную забастовку начали учителя 48 школ.
К тому времени уже две недели бастовали их коллеги из Чебоксар, столько же длилась забастовка сотрудников детских садов Ангарска Иркутской области. Все учителя и воспитатели требовали повышения зарплат до уровня зарплат работников промышленных предприятий.
К тому времени уже две недели бастовали их коллеги из Чебоксар, столько же длилась забастовка сотрудников детских садов Ангарска Иркутской области. Все учителя и воспитатели требовали повышения зарплат до уровня зарплат работников промышленных предприятий.
22.
Покушение на генерального директора Балтийской финансово-промышленной группы.
Бронированный джип Павла Капыша «Шевроле-Субурбан», на пересечении Университетской набережной и моста Лейтенанта Шмидта был расстрелян из гранатометов группой киллеров. Телохранители бизнесмена находились под шквальным автоматным огнем и не сумели даже поднять головы. Пострадал только глава БФПГ — ему оторвало ноги, и он скончался в больнице.26 июля 1999 года
Бронированный джип Павла Капыша «Шевроле-Субурбан», на пересечении Университетской набережной и моста Лейтенанта Шмидта был расстрелян из гранатометов группой киллеров. Телохранители бизнесмена находились под шквальным автоматным огнем и не сумели даже поднять головы. Пострадал только глава БФПГ — ему оторвало ноги, и он скончался в больнице.26 июля 1999 года
24.
Вещевой рынок «Лужники» «Лужа».
Двухъярусная торговля — с грузовиков, на крыше складывались вещи, 1996 год.
Двухъярусная торговля — с грузовиков, на крыше складывались вещи, 1996 год.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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а что ты делаешь с 700к кармы ?
Каким боком тебя моя карма касается?
Я её себе сам не ставил, может людям чего приглянулось, вот и плюсанули невзначай!
Ты дорогой ещё чутка подожди, может отпустит!
Автор - 3,14здабол!!! в те годы за 500 бакинских можно было мерс взять "на ходу"
В 1992 за 2 300$ он ее еще и с пробегом взял.
А за 500$ из иномарок только запорожец можно было взять