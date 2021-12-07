17.

Майкл Джексон в Москве, 1993 год.



Начало 1990-х теперь кажется странным и удивительным временем. Концерты известных западных исполнителей для россиян были ещё в диковинку. Да и организаторы выступлений каждый раз набивали себе шишки.



Майкл Джексон в 1993 году стал одной из первых ярчайших зарубежных звёзд, посетивших российские просторы после распада Советского Союза. Груз организации его первых российских гастролей взяла на себя фирма «Десса». Президент этой фирмы Самвел Гаспаров, в прошлом кинорежиссер, был потрясен выступлением короля поп-музыки в Бухаресте годом ранее и решил организовать концерт в Москве.



Гаспарову и его подчинённым пришлось приложить массу усилий, чтобы концерт состоялся. Самвел потом вспоминал, что на организаторов неожиданно ополчилась пресса. Писали, что на стадионе будут продавать водку, что на самом деле в Москве выступит не Джексон, а его двойник и т.д. Кроме того, немало трудностей доставило выполнение требований команды певца. Так или иначе, за 3 дня до концерта Майкл Джексон приземлился в «Шереметьево-2» на борту своего знаменитого лайнера к восторгу поклонников.



Концерт прошёл 15 сентября на открытой площадке — Большой спортивной арене стадиона «Лужники» при проливном дожде. Во время концерта шёл проливной дождь, лужи которого убирал обслуживающий персонал прямо во время выступления. Вскоре после концерта фирма «Десса» прекратила своё существование из-за финансовых проблем, а стадион был закрыт на ремонт.