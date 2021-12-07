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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
07 декабря 2021 21:24
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1369
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото чтобы помнили те, кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
Не одна подборка не проходит без Салтыковой. И- ДА! Спасибо за подборку баянов, которые по 50 раз в год проходят под тихим разрешением местной администрации)))
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34k
Опаньки 2 часа назад
меня вот не отпускает вопрос...
а что ты делаешь с 700к кармы ?
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375
Киса Кацман 2 часа назад
"Бодибилдер Александр Вишневский на фоне своей первой машины, восьмёрки с люком и спойлерами, купленной в 1992 году за 2300$." (с)
Автор - 3,14здабол!!! в те годы за 500 бакинских можно было мерс взять "на ходу"

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