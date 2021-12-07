12 декабря к Земле приблизится самая яркая комета года

Однако его визуальная величина может достигать четырех или пяти при максимальной яркости, а этого достаточно, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, хотя он будет очень близко к горизонту - как комета NEOWISE в 2020 году.



Комета Леонард имеет гиперболическую орбиту, что означает, что как только она пройдет мимо Солнца, она будет выброшена за пределы Солнечной системы и больше никогда не будет видна с Земли. Она не всегда выходила за пределы Солнечной системы - до этого полета вокруг Солнца у кометы был период обращения около 70 000 лет.