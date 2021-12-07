12 декабря к Земле приблизится самая яркая комета года

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3 января 2021 года американский астроном Грегори Леонард обнаружил комету, которую внесли в каталог под названием C/2021 A1 (Leonard). Она двигается с огромной скоростью - 70 км в секунду - и 12 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, 35 миллионов километров. Ее можно будет увидеть в телескоп и бинокль там, где нет городской засветки.
В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец. Шанс увидеть ее будет лишь один: комета движется по гиперболической траектории, она пересечет Солнечную систему и больше к нам не вернется. Во второй половине декабря комета окажется уже в Южном полушарии. В католическое рождество (25 декабря) ее можно будет наблюдать на фоне созвездия Микроскоп.
Поскольку максимальное сближение кометы Леонард с Землей произойдет в декабре, ее назвали "Рождественской кометой".
Поскольку максимальное сближение кометы Леонард с Землей произойдет в декабре, ее назвали "Рождественской кометой".
Комета Леонард проходит мимо Земли впервые за 70 000 лет
У кометы два хвоста - пылевой и газовый (ионный) хвост. Нагреваясь по мере приближения к солнцу, она начала испускать синюю пыль, затем желтую или белую и, наконец, зеленую. Когда она становится бирюзового цвета, это означает, что комета теплая, содержит много цианида и двухатомного углерода, и вероятность ее распада максимальна.
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Объект, внесенный в каталог как C/2021 A1, был обнаружен астрономом Грегори Джей Леонардом 3 января в инфракрасной обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне
С момента своего открытия комета приближалась как к Солнцу, так и к Земле, но была очень тусклым объектом, примерно в 160 000 раз тусклее самых слабых звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом.
Однако его визуальная величина может достигать четырех или пяти при максимальной яркости, а этого достаточно, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, хотя он будет очень близко к горизонту - как комета NEOWISE в 2020 году.
Комета Леонард имеет гиперболическую орбиту, что означает, что как только она пройдет мимо Солнца, она будет выброшена за пределы Солнечной системы и больше никогда не будет видна с Земли. Она не всегда выходила за пределы Солнечной системы - до этого полета вокруг Солнца у кометы был период обращения около 70 000 лет.
Комета Леонард имеет гиперболическую орбиту, что означает, что как только она пройдет мимо Солнца, она будет выброшена за пределы Солнечной системы и больше никогда не будет видна с Земли. Она не всегда выходила за пределы Солнечной системы - до этого полета вокруг Солнца у кометы был период обращения около 70 000 лет.
Анимация кометы C/2021 A1 (Leonard) при прохождении перигелия в 2021 году
Цветами изображены орбиты: фиолетовым – комета С/2021 A1; · голубым – Меркурий; зеленым – Венера; синим – Земля; желтым – Марс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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