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12 декабря к Земле приблизится самая яркая комета года

12 декабря к Земле приблизится самая яркая комета года (4 фото + 1 гиф)

Автор:
07 декабря 2021 17:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   астрономические наблюдения   астрономия   комета   комета Леонард   наука   
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3 января 2021 года американский астроном Грегори Леонард обнаружил комету, которую внесли в каталог под названием C/2021 A1 (Leonard). Она двигается с огромной скоростью - 70 км в секунду - и 12 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, 35 миллионов километров. Ее можно будет увидеть в телескоп и бинокль там, где нет городской засветки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   астрономические наблюдения   астрономия   комета   комета Леонард   наука   
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Антон Час назад
До сих пор помню прилёт кометы Галлея. Дико подумать, но уже выросло несколько поколений, кто никогда не видел её, и имеет шансы (shit happens) никогда её так и не увидеть.
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