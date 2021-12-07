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Как два советских студента по глупости уничтожили целый завод

Как два советских студента по глупости уничтожили целый завод (4 фото)

Автор:
07 декабря 2021 17:11
Метки: СССР   глупость   радиация   
2194
4
В Тольятти стоит огромный памятник человеческой глупости — завод «Куйбышевфосфор». Когда-то это было самое крупное в СССР предприятие по выпуску фосфора и его производных, но два пэтэушника превратили его в «маленький Чернобыль».
В июне 1983 года Михаил Мельников и Шамиль Яфизов пришли на завод на практику, а заодно и утащить что-нибудь ценное. Скрутили уровнемер с одного из бункеров — рассчитывали, что внутри прибора есть дефицитные радиодетали. Сделали всё аккуратно, даже пломбу на место прицепили, только не обратили внимания на знак радиации – жёлтый треугольник с чёрным трилистником.

Ребята притащили коробочку в мастерскую, били её молотком, пилили ножовкой — мучились долго, но внутри был только какой-то серый порошок. Бесполезная штука полетела в угол, мусор смели голыми ладонями на пол, а запачканную руку один из парней вытер об штаны.

Неприметным порошком внутри датчика был цезий-137. Целый год уборщицы выметали его из углов мастерской и высыпали на газон, а рабочие разносили радиоактивную пыль на подошвах.
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Пропажу датчика с радиоактивной начинкой обнаружили в июле 1984 года, во время плановой проверки, и поднялась тревога. На завод помчались специалисты: инженеры-физики, инспекторы СЭС, бригада дезактиваторов со спецкомбината «Радон».

Замеры радиации показывали страшные цифры: на газонах, куда высыпали мусор, излучение составляло 0,2-1,5 мР/ч — то есть превышение в 100-1000 раз.
Заведующая отделением радиационной гигиены областного санэпиднадзора Людмила Королева вспоминала:

Это были еще цветочки: когда мы с включенным дозиметром вошли в мастерскую, прибор просто зашкалило. Уровень радиации в этом помещении оказался более 1 рентгена в час, то есть фоновое значение было превышено не менее чем в сто тысяч раз!
Персонал тут же эвакуировали. Обследовали более 90 человек, которые могли быть заражены — у 20 нашли признаки лучевой болезни. Ещё повезло, что цезий-137 не откладывается в костях, как стронций, а поражает только мягкие ткани, и при небольшом поражении ткани могут восстановиться.

Что же наши «герои»?

Вскоре близкого знакомства с цезием-137 Яфизов и Мельников побежали в заводскую поликлинику — жаловались на красные пятна и язвы на руках. У одного воспалилось бедро — там, где была испачканная штанина.

Затем ребят призвали в армию. Военной комиссии они сказали, что пятна — это химический ожог. Их признали годными к службе, но уже очень скоро комиссовали — лучевая болезнь прогрессировала. Они стали инвалидами 3 группы и, по некоторым сведениям, долго не прожили.

Цех, где они накуролесили, закрыли. Заражённый грунт, облицовку стен, лестницы, станки – всё сняли, вывезли и утилизировали, а сами помещения полностью залили бетоном. Излучать опасный уровень радиации этот могильник будет ещё сотни лет.

Кстати, к студентам приходили домой. И замеры показали высокий уровень радиации даже под кафелем в ванных комнатах их квартир, где ребята стирали свою одежду.

Само предприятие в 90-е обанкротилось, кое-как просуществовало до 2003 года и «загнулось». Сейчас оно выглядит как декорации к фильму-катастрофе

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Метки: СССР   глупость   радиация   
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14k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Заголовок не соответствует фактам.
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10k
Максимка Час назад
"но два пэтэушника превратили его в «маленький Чернобыль»."
Как-то в уничижительном ключе автор отзывается о ПТУшниках.
Как будто ПТУ это диагноз.
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262
Wonderworld Час назад
Мне другое интересно. Получается целый год уровень в бункере никого не интересовал? Тогда нахрена уровнемер там прицепили если и так все работает?
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
было в сети видео как один целеустремленный товарищ снаряд на работе болгаркой пилил...
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5k
Ыукп 2 часа назад
Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет.
Какие сотни лет...
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34
Drago 2 часа назад
Этот источник хранится в контейнере из толстенной стали, который болгаркой даже пилить саипешься, не то, что вручную. И даже если они до него таки добрались, то размером он с ноготок мизинца! Потом, если производство работает, то приемник покажет отсутсвие ионизирующего излучения. Оператор это сразу заметит.
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20k
Юрий 2 часа назад
Только не датчик они раскурочили, а БГИ (БГИ - блок гамма-источника). Вот в датчике как раз есть несколько радиодеталек. А в источнике, кроме радиоактивности, ничего нет.
Как они расколотили чугунину и добрались до самого цезия - вот вопрос?
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262
Wonderworld Юрий Час назад
Это не чугуний, это свинец. А внутри ампула с с цезием. Бывает еще с кобальтом. Сама ампула примерно с мизинец. А красная крышка на болтах скрывает коллиматор, в рабочем положении крышка снимается. Замена источника происходит через другую пробку
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62k
parallax 3 часа назад
И слова богу. Это преприятие выбрасывало в атмосферу сотни тонн всякой химической дряни. В безветренную погоду, над городом стоял жутко вонючий смрад.
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−37
zz 3 часа назад
То что два вора и придурка получили то что заслужили-это хорошо. Но не понятно как они завод уничтожили? Что за фантазии? И заголовок вообще никакой.
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−58
RUSOFOB600LVL 3 часа назад
Сраная рашка с тупыми ватниками
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13k
Вася 4 часа назад
проблема актуальна и сегодня. всегда найдутся идиоты, которые те же рельсы могут на скоростной ЖД попилить на металллолом и никто вовремя не заметит..
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2
Autodock Anonymous 4 часа назад
Два дебила, это сила.....
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4k
a_komolow 4 часа назад
Вот дебилы!
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