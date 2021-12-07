Как два советских студента по глупости уничтожили целый завод

Заведующая отделением радиационной гигиены областного санэпиднадзора Людмила Королева вспоминала:



Это были еще цветочки: когда мы с включенным дозиметром вошли в мастерскую, прибор просто зашкалило. Уровень радиации в этом помещении оказался более 1 рентгена в час, то есть фоновое значение было превышено не менее чем в сто тысяч раз!

Персонал тут же эвакуировали. Обследовали более 90 человек, которые могли быть заражены — у 20 нашли признаки лучевой болезни. Ещё повезло, что цезий-137 не откладывается в костях, как стронций, а поражает только мягкие ткани, и при небольшом поражении ткани могут восстановиться.



Что же наши «герои»?



Вскоре близкого знакомства с цезием-137 Яфизов и Мельников побежали в заводскую поликлинику — жаловались на красные пятна и язвы на руках. У одного воспалилось бедро — там, где была испачканная штанина.



Затем ребят призвали в армию. Военной комиссии они сказали, что пятна — это химический ожог. Их признали годными к службе, но уже очень скоро комиссовали — лучевая болезнь прогрессировала. Они стали инвалидами 3 группы и, по некоторым сведениям, долго не прожили.



Цех, где они накуролесили, закрыли. Заражённый грунт, облицовку стен, лестницы, станки – всё сняли, вывезли и утилизировали, а сами помещения полностью залили бетоном. Излучать опасный уровень радиации этот могильник будет ещё сотни лет.



Кстати, к студентам приходили домой. И замеры показали высокий уровень радиации даже под кафелем в ванных комнатах их квартир, где ребята стирали свою одежду.



Само предприятие в 90-е обанкротилось, кое-как просуществовало до 2003 года и «загнулось». Сейчас оно выглядит как декорации к фильму-катастрофе