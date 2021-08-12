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В Греции продолжают бушевать лесные пожары: фото и видео с места событий

В Греции продолжают бушевать лесные пожары: фото и видео с места событий (18 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 19:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Эвия   греция   лесные пожары   новости   природа   стихийные бедствия   
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Пожар начался 3 августа на острове Эвия, втором по величине острове в Греции. Причиной называют сильнейшую жару — столь высоких температур в Греции не наблюдалось уже тридцать лет. Из-за пожара сотням людей пришлось в срочном порядке эвакуироваться и оставить позади свои дома и все ценности, чтобы спастись самим.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Эвия   греция   лесные пожары   новости   природа   стихийные бедствия   
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6  комментариев
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17k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Я не поняла, про Румынию, Украину и Сербию вспомнили, а про Россию забыли?
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29k
a.fey Полчаса назад
Греки говорят, что понимают, что сейчас пожары и в России и в Турции. Все самолеты заняты. Нот тот один БЕ-200, который им помогает, они называют "русский монстр". Они очень переживали, когда огонь начал подходить к античным памятникам. Считают, что с помощью БЕ-200 удалось остановить продвижение огня к ним.

У меня в Греции живет хорошая знакомая. Как раз, ее дочка среди тех, кто собирает потерянных животных.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
пожарные с украины??? Ну-ну....тем более что спасли СОТНИ жизней.....
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−52
Zlaja ptica 2 часа назад
Из новостей...

03 августа 2021, 16:32

Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами

09.08.2021 13:30)

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−52
Zlaja ptica 2 часа назад
В тему. Был в апреле на Кипре. Так вот. Дождики там идут только в декабре - январе. Сушь дичайшая. В апреле уже пшеницу и овёс собирают, температура уже выше +30, вся трава стоит уже сухая, только спичку кинь+ ветер.

что там творится летом, когда за 40, не представляю.

В пустыню там все не превращается только из-за высокой влажности ночью и росы. Кое-какой лес только в горах. Вода в основном с опреснительных заводов
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