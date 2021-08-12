В Греции продолжают бушевать лесные пожары: фото и видео с места событий

Хотя подобные периоды сильнейшей жары — в целом не такое уж и частое явление, за последнее время они затронули различные части мира. И недавно жара достигла своего пика в Греции, что привело к масштабному лесному пожару на острове Эвия. Ситуация обострилась настолько, что властям пришлось срочно искать эффективный способ решения ситуации, но действия правительства пока не внушают доверия и без того напуганным жителям Греции. Как сообщает The Guardian, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал ситуацию «стихийным бедствием беспрецедентных масштабов». Однако власти критикуют за неспособность предоставить достаточное количество ресурсов, чтобы решить эту проблему.