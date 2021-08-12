В Греции продолжают бушевать лесные пожары: фото и видео с места событий

Пожар начался 3 августа на острове Эвия, втором по величине острове в Греции. Причиной называют сильнейшую жару — столь высоких температур в Греции не наблюдалось уже тридцать лет. Из-за пожара сотням людей пришлось в срочном порядке эвакуироваться и оставить позади свои дома и все ценности, чтобы спастись самим.
Хотя подобные периоды сильнейшей жары — в целом не такое уж и частое явление, за последнее время они затронули различные части мира. И недавно жара достигла своего пика в Греции, что привело к масштабному лесному пожару на острове Эвия. Ситуация обострилась настолько, что властям пришлось срочно искать эффективный способ решения ситуации, но действия правительства пока не внушают доверия и без того напуганным жителям Греции. Как сообщает The Guardian, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал ситуацию «стихийным бедствием беспрецедентных масштабов». Однако власти критикуют за неспособность предоставить достаточное количество ресурсов, чтобы решить эту проблему.
По данным BBC News, в результате лесного пожара, вызванного сильной жарой, уже сгорело более 56 000 гектаров земли.
Лесные пожары поставили под угрозу жизни тысяч людей и их эмоциональное состояние, лишили их домов, работы и бизнеса. Кроме того, ситуация колоссально повлияла на окружающую среду. По данным лаборатории химических наук NOAA, пожары выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа, черного и коричневого углерода, а также прекурсоров озона, что сказывается на качестве воздуха.
Интернет очень быстро наполнился фотографиями и видео, запечатлевшими жуткую атмосферу, которая сейчас царит в Греции.
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Но наряду с этими материалами в сети также стали появляться примеры того, насколько сплоченными люди могут быть в беде и как они всегда готовы протянуть друг другу руку помощи.
Несколько стран, включая Румынию, Украину и Сербию, направили в Грецию своих пожарных, чтобы помочь местным в борьбе с разрушительным огнем. Они не только тушили пожары, но и также спасли сотни людей и животных.
В Греции работают волонтеры, которые подбирают потерянных животных и пытаются воссоединить их с хозяевами
SAVED FROM THE FLAMES: Cats, dogs and other animals are rescued from raging wildfires in Greece as volunteers battle to reunite them with owners displaced in the blaze. https://t.co/WcA05fBQb3 pic.twitter.com/D2SkAHpCZE— ABC News (@ABC) August 10, 2021
Пока власти обещают выплатить компенсацию пострадавшим, почти 900 пожарных все еще борются с этим стихийным бедствием
Сербия отправила в помощь Греции спецотряд в составе 37 пожарных, 14 автомобилей и 3 вертолетов
Лесные пожары, от которых уже пострадало более 56 тысяч гектаров земли, продолжаются, и их можно увидеть даже со спутника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось20
У меня в Греции живет хорошая знакомая. Как раз, ее дочка среди тех, кто собирает потерянных животных.
03 августа 2021, 16:32
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09.08.2021 13:30)
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11.08.2021 09:07 517 ЯКУТСК
Председатель Якутской гордумы обратился к жителям Якутска с просьбой оказать материальную помощь для противодействия пожарам
что там творится летом, когда за 40, не представляю.
В пустыню там все не превращается только из-за высокой влажности ночью и росы. Кое-какой лес только в горах. Вода в основном с опреснительных заводов