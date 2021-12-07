Ужасы урбанистики: как выглядит современный жилой комплекс в Самаре

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Пользователи сети называют элитный микрорайон «Крутые ключи» в Самаре урбанистическим адом и самым «бесчеловечным» жилым комплексом в России. Вот как выглядит эта самарская «роскошь» с высоты птичьего полета.
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Для сравнения: жилой комплекс «Северная долина» в Санкт-Петербурге.
Добро пожаловать в «Крутые ключи». Постарайтесь не заблудиться!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это типа образец комфортного жилья?
Что одно что другое муравейник, лучше уж жить в пригороде
Если однотипные дома это ужас урбанистики, то березовая роща это ужас природы?
В Михайловске рядом со Ставрополем тоже такая Ж. Понастроили одинаковых домиков и церквушку рядом, позже. Прям шаблон какой-то. Не завидую я тем, кто купил рядом домик ДО постройки религ. строений. Неужели нет воображения хотя бы покрасить дома в разные цвета чтоль..