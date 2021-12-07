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Ужасы урбанистики: как выглядит современный жилой комплекс в Самаре

Ужасы урбанистики: как выглядит современный жилой комплекс в Самаре (7 фото)

Автор:
07 декабря 2021 16:21
Сообщество : Жить в России
Метки: жилой комплекс   самара   урбанистика   урбанистический ад   фотографии с высоты   
487
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Пользователи сети называют элитный микрорайон «Крутые ключи» в Самаре урбанистическим адом и самым «бесчеловечным» жилым комплексом в России. Вот как выглядит эта самарская «роскошь» с высоты птичьего полета.

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Для сравнения: жилой комплекс «Северная долина» в Санкт-Петербурге.

Добро пожаловать в «Крутые ключи». Постарайтесь не заблудиться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жилой комплекс   самара   урбанистика   урбанистический ад   фотографии с высоты   
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508
Биолось 45 минут назад
Напомнило
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866
Тарас Карпенко 6 минут назад
Для сравнения: жилой комплекс «Северная долина» в Санкт-Петербурге.
Это типа образец комфортного жилья?

Что одно что другое муравейник, лучше уж жить в пригороде
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38k
Alex 9 минут назад
Жесть какая.
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41k
dima423 Полчаса назад
мда... странная концепция конечно) я бы сказал спорная...
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62k
parallax Полчаса назад
Меня Самара всегда удивляла неблагоустроенностью. Ещё сорок лет назад, в новостройках не сажали ни деревьев, ни кустарника. Даже кучи зели и глины оставшиеся от строителей ни кто не убирал.
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23k
Очевидное-Невероятное 37 минут назад
Риторический вопрос...
Если однотипные дома это ужас урбанистики, то березовая роща это ужас природы?
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10k
Lynx 40 минут назад
По факту многоквартирник, по бумагам ижс - не выше трёх этажей. Всё по лазейкам в законах. Какой-то профит для застройщика.
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682
Питер Крузо 43 минуты назад
кладбище какое-то...
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5k
Шлагбаумэн 50 минут назад
Бараки в Освенциме точно так же выглядели.
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10k
☾ Атеист ☽ 52 минуты назад
Капсдец, жесть..
В Михайловске рядом со Ставрополем тоже такая Ж. Понастроили одинаковых домиков и церквушку рядом, позже. Прям шаблон какой-то. Не завидую я тем, кто купил рядом домик ДО постройки религ. строений. Неужели нет воображения хотя бы покрасить дома в разные цвета чтоль..
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