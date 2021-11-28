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Сообщество Урбанистика всякая 521 пост • 149 подписчиков подписаться
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…У меня такая же улыбка!

…У меня такая же улыбка! (30 фото)

Автор:
28 ноября 2021 18:05
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: автобус   город   городской транспорт   икарус   урбанистика   эстетика   
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Вспоминаем старый добрый автобус Ikarus. И пусть для одних это будет запах жжёной резины в салоне, теснота, жара и вонючая копоть из выхлопной трубы, зато для других — исключительно светлые воспоминания о детстве и молодости.
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Метки: автобус   город   городской транспорт   икарус   урбанистика   эстетика   
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8  комментариев
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Горожанин 53 минуты назад
Это вы ещё на Кубе не бывали.
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46k
zloykoyot 15 минут назад
Не помню какой год, когда появились первые икарусы с дверьми не гармошкой, а из двух целиковых половинок. Считалось что это автобусы повышенной комфортности, не знаю уж почему.
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21k
Андрей Иванов Полчаса назад
По сравнению с нашим Луноходом, Икарус был холоднее. Плюсов было два - гармошка вмещала гораздо больше народа, а туристический Икарус был достаточно комфортен и проходим. Да и не было у него особо конкурентов. Простой Икарус, не гармошка, был ни то, ни сё.
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1k
Yus 37 минут назад
Я так понимаю, что тетрис придумал тот, кто в молодости ездил в Икарусах. А в условиях Сибири, зимой, так вообще сказка, пальцы ног сводит, руки не чувствуешь, на носу сосульки. Не, нахрен такую светлую улыбку.
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