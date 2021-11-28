…У меня такая же улыбка!

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Вспоминаем старый добрый автобус Ikarus. И пусть для одних это будет запах жжёной резины в салоне, теснота, жара и вонючая копоть из выхлопной трубы, зато для других — исключительно светлые воспоминания о детстве и молодости.
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в Москве где-то до середины нулевых можно было встретить троллейбусы на базе знакомого кузова: окрестности метро Парк победы, 2004.
Авторский пост
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ясно дело, дизель холоднее
Были ещё междугородние Икарусы, там отопление водителями включалось.