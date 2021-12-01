Этапы большого пути: 17 знаковых снимков из архива группы "Битлз"

На снимке: 1 апреля 1969 года, Йоко Оно и Джон Леннон во время пресс-конференции в аэропорту Хитроу.



Одна вещь, которая неизменно вызывает споры среди поклонников "Битлз", - стали ли отношения Леннона с Йоко Оно причиной распада группы. Пара познакомилась в 1966 году и с тех пор была неразлучна. Леннон возил Оно повсюду, в том числе на записи в студиях, что было необычно для участников группы.



Их отношения были неоднозначными по ряду причин. Во-первых, на момент начала отношений оба были женаты. Во-вторых, многие фанаты обвиняют Оно в том, что Леннон под ее влиянием перешел на экспериментальную музыку. Соедините это с ее утверждениями о том, что Леннон был одержим ею, и вы поймете причину, по которой поклонники группы думают, что именно Йоко - та соломинка, которая переломила спину верблюду.