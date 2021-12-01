Этапы большого пути: 17 знаковых снимков из архива группы "Битлз"

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"Битлз" - настоящая легенда рок-музыки. Несмотря на то, что группа выступала всего десять лет, она оставила наследие, которое продолжает оказывать огромное влияние и сегодня. Режиссер Питер Джексон выпустил новый документальный фильм "The Beatles: Get Back". Давайте тоже совершим путешествие по волне нашей памяти.
Выступление в Cavern Club (клуб "Пещера"), февраль 1961 г.
Группа "Битлз" начала свое существование в ливерпульском клубе "Пещера", и именно там этих ребят - Джорджа Харрисона, Пола Маккартни, Джона Леннона и Пита Беста - заметил их будущий менеджер Брайан Эпстайн. Он увидел их выступление 9 ноября 1961 года и был поражен музыкой, ритмом, чувством юмора на сцене и личным обаянием вне ее. Можно сказать, что тогда всё и началось.
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Смерть басиста группы от кровоизлияния в мозг
В первые годы существования группа нуждалась в басисте, и в роли пятого "битла" какое-то время выступал Стюарт Сатклифф. На снимке: выступление в клубе Top Ten в Германии в 1960 году.
После ухода из группы в июле 1961 года Сатклифф начал испытывать головные боли и повышенную чувствительность к свету. Его состояние становилось все хуже, и 10 апреля 1962 года он умер от кровоизлияния в мозг.
После ухода из группы в июле 1961 года Сатклифф начал испытывать головные боли и повышенную чувствительность к свету. Его состояние становилось все хуже, и 10 апреля 1962 года он умер от кровоизлияния в мозг.
Приход в группу Ринго Старра
На снимке: "Битлз" до того, как к группе присоединился Ринго Старр, 1960 г.
Пит Бест был уволен из "Битлз" в августе 1962 года. Два дня спустя свой первый концерт с группой отыграл Ринго Старр. "Мы действительно начали думать, что нам нужен "величайший барабанщик Ливерпуля", - вспоминал Маккартни. - И величайшим барабанщиком в наших глазах был этот парень, Ринго Старр, который сменил имя раньше всех нас, был взрослым, носил бороду и ездил на форде Zephyr Zodiac".
Публика поначалу приняла Ринго Старра холодно, так как многие были недовольны тем, что из группы убрали Беста. К счастью, недовольство быстро улеглось и он остался участником квартета.
Пит Бест был уволен из "Битлз" в августе 1962 года. Два дня спустя свой первый концерт с группой отыграл Ринго Старр. "Мы действительно начали думать, что нам нужен "величайший барабанщик Ливерпуля", - вспоминал Маккартни. - И величайшим барабанщиком в наших глазах был этот парень, Ринго Старр, который сменил имя раньше всех нас, был взрослым, носил бороду и ездил на форде Zephyr Zodiac".
Публика поначалу приняла Ринго Старра холодно, так как многие были недовольны тем, что из группы убрали Беста. К счастью, недовольство быстро улеглось и он остался участником квартета.
Встреча с королевой-матерью на выступлении в театре "Королева Уэльская", 4 ноября 1963 г.
В ноябре 1963 года "Битлз" пригласили выступить на ежегодном британском телешоу Royal Variety Performance, которое проводится для сбора денег для благотворительной организации Royal Variety. В нем принимают участие высокопоставленные члены британской королевской семьи.
Хотя королева Елизавета II не смогла присутствовать, королеве-матери и принцессе Маргарет представление понравилось. Внешний вид группы вызвал ажиотаж. Что больше всего запомнилось многим поклонникам группы в тот вечер, так это шутка Леннона о высшем классе страны. "По поводу нашего последнего номера - я хотел бы попросить вашей помощи, - сказал он. - Люди на более дешевых местах, хлопайте в ладоши. А все остальные могут просто потрясти своими драгоценностями". К счастью, зрители отнеслись к шутке благосклонно.
Хотя королева Елизавета II не смогла присутствовать, королеве-матери и принцессе Маргарет представление понравилось. Внешний вид группы вызвал ажиотаж. Что больше всего запомнилось многим поклонникам группы в тот вечер, так это шутка Леннона о высшем классе страны. "По поводу нашего последнего номера - я хотел бы попросить вашей помощи, - сказал он. - Люди на более дешевых местах, хлопайте в ладоши. А все остальные могут просто потрясти своими драгоценностями". К счастью, зрители отнеслись к шутке благосклонно.
Первое появление на шоу Эда Салливана, 9 февраля 1964 г.
В то время одной из самых больших наград, которую могла получить группа, было приглашение выступить на шоу Эда Салливана. Приглашение на это американское телешоу последовало после беспрецедентного успеха группы в США. Программу смотрели 73 миллиона человек.
Это выступление у Эда Салливана стало для "Битлз" первым в череде многих. После официального знакомства с самой популярной рок-группой Великобритании американская публика (как и все остальные в мире) просто не могла насытиться.
Это выступление у Эда Салливана стало для "Битлз" первым в череде многих. После официального знакомства с самой популярной рок-группой Великобритании американская публика (как и все остальные в мире) просто не могла насытиться.
Битломания
Если есть одно слово, которое лучше всего описывает 1960-е, - это "битломания". Фанаты группы были одержимы музыкантами и искали любой возможности встретиться с ними лично. Это было что-то вроде массовой истерики.
Такая бешеная популярность в конечном итоге привела к тому, что Джон Леннон сделал некое спорное замечание, о котором - чуть позже.
Такая бешеная популярность в конечном итоге привела к тому, что Джон Леннон сделал некое спорное замечание, о котором - чуть позже.
Получение королевской награды, 26 октября 1965 г.
26 октября 1965 года музыканты "Битлз" были приглашены в Букингемский дворец для вручения им орденов Британской империи. Впервые в истории эту награду дали представителям музыкальной индустрии - до того ее получали только ветераны. Не все британцы одобрили этот шаг. Премьер-министр Гарольд Уилсон сказал по этому поводу следующее: "Награждение "Битлз" обесценило и сделало насмешкой все, за что выступает эта страна. Я слышал, как они поют и играют, и думаю, что они ужасны".
Уилсону не стоило так переживать: четыре года спустя Джон Леннон отправил свой орден обратно в знак своего несогласия с политикой Великобритании, а именно с участием страны в гражданской войне в Нигерии и поддержкой военных действий США во Вьетнаме.
Уилсону не стоило так переживать: четыре года спустя Джон Леннон отправил свой орден обратно в знак своего несогласия с политикой Великобритании, а именно с участием страны в гражданской войне в Нигерии и поддержкой военных действий США во Вьетнаме.
Знакомство Джона Леннона и Йоко Оно
На снимке: 1 апреля 1969 года, Йоко Оно и Джон Леннон во время пресс-конференции в аэропорту Хитроу.
Одна вещь, которая неизменно вызывает споры среди поклонников "Битлз", - стали ли отношения Леннона с Йоко Оно причиной распада группы. Пара познакомилась в 1966 году и с тех пор была неразлучна. Леннон возил Оно повсюду, в том числе на записи в студиях, что было необычно для участников группы.
Их отношения были неоднозначными по ряду причин. Во-первых, на момент начала отношений оба были женаты. Во-вторых, многие фанаты обвиняют Оно в том, что Леннон под ее влиянием перешел на экспериментальную музыку. Соедините это с ее утверждениями о том, что Леннон был одержим ею, и вы поймете причину, по которой поклонники группы думают, что именно Йоко - та соломинка, которая переломила спину верблюду.
Одна вещь, которая неизменно вызывает споры среди поклонников "Битлз", - стали ли отношения Леннона с Йоко Оно причиной распада группы. Пара познакомилась в 1966 году и с тех пор была неразлучна. Леннон возил Оно повсюду, в том числе на записи в студиях, что было необычно для участников группы.
Их отношения были неоднозначными по ряду причин. Во-первых, на момент начала отношений оба были женаты. Во-вторых, многие фанаты обвиняют Оно в том, что Леннон под ее влиянием перешел на экспериментальную музыку. Соедините это с ее утверждениями о том, что Леннон был одержим ею, и вы поймете причину, по которой поклонники группы думают, что именно Йоко - та соломинка, которая переломила спину верблюду.
Фраза Леннона о том, что "Битлз" популярнее Иисуса
На снимке: 12 августа 1966 г. Поклонники "Битлз" сжигают альбомы группы после печально известной фразы Леннона.
Помните битломанию? Что ж, все резко изменилось после того, как Леннон сказал, что группа "популярнее, чем Иисус", и что рок-музыка переживет христианство. Поскольку большинство американцев в то время были очень религиозными, это им не понравилось. Протесты вспыхнули по всей стране, особенно в южных штатах (их называют "Библейским поясом"). Кроме того, радиостанции отказались крутить музыку группы, пластинки были сожжены, а концерты начал пикетировать Ку-клукс-клан.
В конце концов Леннон извинился за свое заявление, объяснив, что на самом деле он не сравнивал себя или группу с Иисусом. Однако ущерб уже был нанесен. Турне по США в 1966 году стало последним, когда музыканты выступали вживую.
Помните битломанию? Что ж, все резко изменилось после того, как Леннон сказал, что группа "популярнее, чем Иисус", и что рок-музыка переживет христианство. Поскольку большинство американцев в то время были очень религиозными, это им не понравилось. Протесты вспыхнули по всей стране, особенно в южных штатах (их называют "Библейским поясом"). Кроме того, радиостанции отказались крутить музыку группы, пластинки были сожжены, а концерты начал пикетировать Ку-клукс-клан.
В конце концов Леннон извинился за свое заявление, объяснив, что на самом деле он не сравнивал себя или группу с Иисусом. Однако ущерб уже был нанесен. Турне по США в 1966 году стало последним, когда музыканты выступали вживую.
Финальный концерт турне 1966 года
На снимке: 29 августа 1966. "Битлз" дает свой последний концерт в Сан-Франциско на стадионе Candlestick Park. На этот концерте присутствовало 25 000 фанатов. Зная, что это будет их последнее выступление, каждый участник группы взял с собой камеру, а Маккартни попросил записать выступление из зала.
Смерть Эпстайна, 1967 г.
На снимке: музыканты группы "Битлз" и Брайан Эпстайн, середина 1960-х.
Эпстайн был тем, кто скреплял "Битлз". К несчастью, он был наркоманом, и его пристрастие становилось все сильнее и сильнее по мере роста рабочей нагрузки. Он подсел на психостимуляторы, принимая по несколько таблеток за ночь, и в конце концов один из барбитуратов его убил. Эпстайн умер от передозировки 27 августа 1967 года.
В новом документальном фильме Питера Джексона "The Beatles: Get Back" есть момент, когда Маккартни говорит об Эпстайне. Он говорит, что Брайан был тем, кто держал их всех вместе. Никто не мог его заменить, и его смерть стала одной из причин распада группы.
Эпстайн был тем, кто скреплял "Битлз". К несчастью, он был наркоманом, и его пристрастие становилось все сильнее и сильнее по мере роста рабочей нагрузки. Он подсел на психостимуляторы, принимая по несколько таблеток за ночь, и в конце концов один из барбитуратов его убил. Эпстайн умер от передозировки 27 августа 1967 года.
В новом документальном фильме Питера Джексона "The Beatles: Get Back" есть момент, когда Маккартни говорит об Эпстайне. Он говорит, что Брайан был тем, кто держал их всех вместе. Никто не мог его заменить, и его смерть стала одной из причин распада группы.
Путешествие в Индию
На снимке: март 1968. В Ришикеше в Индии с Махариши Махеш Йоги.
В феврале 1968 года музыканты "Битлз" отправились в Индию, чтобы принять участие в учебном курсе Трансцендентальной Медитации с Махариши Махеш Йоги. Поездка была одним из их самых творческих периодов: в Индии группа написала 48 песен, большинство из которых вошли в "Белый альбом". Однако путешествие пришлось прервать из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Махариши.
В феврале 1968 года музыканты "Битлз" отправились в Индию, чтобы принять участие в учебном курсе Трансцендентальной Медитации с Махариши Махеш Йоги. Поездка была одним из их самых творческих периодов: в Индии группа написала 48 песен, большинство из которых вошли в "Белый альбом". Однако путешествие пришлось прервать из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Махариши.
Последнее живое выступление
На снимке: 30 января 1969 г. Выступление совместное выступление "Битлз" в штаб-квартире Apple Corps.
"Let It Be" - один из самых неоднозначных рок-альбомов, и подготовка к его выпуску была далеко не стабильной. Планировалось, что группа отыграет концерт в студии Twickenham Studios, его запишут и выпустят пластинку. Однако творческие разногласия и создавшееся напряжение привели к тому, что Харрисон временно ушел из группы. И концерт, по его просьбе, был отменен. Но, несмотря на это, группа решила дать последнее импровизированное выступление на крыше штаб-квартиры Apple Corps, компании, которую они создали.
"Let It Be" - один из самых неоднозначных рок-альбомов, и подготовка к его выпуску была далеко не стабильной. Планировалось, что группа отыграет концерт в студии Twickenham Studios, его запишут и выпустят пластинку. Однако творческие разногласия и создавшееся напряжение привели к тому, что Харрисон временно ушел из группы. И концерт, по его просьбе, был отменен. Но, несмотря на это, группа решила дать последнее импровизированное выступление на крыше штаб-квартиры Apple Corps, компании, которую они создали.
Распад "Битлз"
На снимке: 19 февраля 1971 г. Линда и Пол Маккартни покидают здание суда во время судебного процесса о расторжении партнерства "Битлз".
10 апреля 1970 года Маккартни объявил, что больше не будет работать с группой. Там многое наложилось одно на другое: смерть Эпстайна, слава, употребление Ленноном героина и его отношения с Йоко Оно, властная личность Маккартни, выход сольного проекта у Харрисона и его авторские амбиции, провал проекта Get Back (Let It Be).
Маккартни в итоге решил расторгнуть свое партнерство с другими участниками, и 31 декабря 1970 года подал иск в лондонский Высокий суд. После длительного судебного процесса и финансовых переговоров партнерство было расторгнуто. Формально это произошло 9 января 1975 года. Правопреемником "Битлз" был назначен Пол Маккартни.
10 апреля 1970 года Маккартни объявил, что больше не будет работать с группой. Там многое наложилось одно на другое: смерть Эпстайна, слава, употребление Ленноном героина и его отношения с Йоко Оно, властная личность Маккартни, выход сольного проекта у Харрисона и его авторские амбиции, провал проекта Get Back (Let It Be).
Маккартни в итоге решил расторгнуть свое партнерство с другими участниками, и 31 декабря 1970 года подал иск в лондонский Высокий суд. После длительного судебного процесса и финансовых переговоров партнерство было расторгнуто. Формально это произошло 9 января 1975 года. Правопреемником "Битлз" был назначен Пол Маккартни.
Убийство Джона Леннона
Джона Леннона застрелили на улице возле дома в Нью-Йорке, где он жил с Йоко Оно. Случилось это 8 декабря 1980 года. Убийца, Марк Дэвид Чепмен, был бывшим поклонником Битлз, который утверждал, что совершил убийство из-за того, что Леннон "популярнее, чем Иисус". Смерть Леннона вызвала массовый траур.
Введение в Зал славы рок-н-ролла
На снимке: 20 января 1988 г. Харрисон, Старр и Оно присутствуют на церемонии введения Beatles в Зал славы рок-н-ролла.
В 1988 году "Битлз" официально внесли в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии присутствовали Харрисон, Оно и Старр. Маккартни решил не присутствовать из-за "деловых разногласий", заявив, что "чувствовал бы себя полным лицемером, машущим и улыбающимся вместе с ними на фальшивом воссоединении".
Выступая на церемонии, Харрисон сказал: "Причина, по которой мы стали группой, заключается в тех людях, которые уже находятся в Зале славы... Мы просто хотели купить гитары и собрать группу, потому что в то время у нас не было подходящей работы. Как бы то ни было, все вышло даже круче, чем любой из нас ожидал".
В 1988 году "Битлз" официально внесли в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии присутствовали Харрисон, Оно и Старр. Маккартни решил не присутствовать из-за "деловых разногласий", заявив, что "чувствовал бы себя полным лицемером, машущим и улыбающимся вместе с ними на фальшивом воссоединении".
Выступая на церемонии, Харрисон сказал: "Причина, по которой мы стали группой, заключается в тех людях, которые уже находятся в Зале славы... Мы просто хотели купить гитары и собрать группу, потому что в то время у нас не было подходящей работы. Как бы то ни было, все вышло даже круче, чем любой из нас ожидал".
Смерть Джорджа Харрисона
На снимке: 3 декабря 2001 г. Поклонники собираются вокруг студии Abbey Road после смерти Харрисона.
В мае 2001 года Джордж Харрисон сообщил, что перенес операцию по удалению злокачественного новообразования в одном из легких, а всего через два месяца его лечили от опухоли головного мозга. К сожалению, его короткая битва с раком закончилась 29 ноября 2001 года, и он умер в доме друга в Лос-Анджелесе в возрасте 58 лет. Смерть Харрисона вызвала шок в музыкальном сообществе и среди поклонников "Битлз".
В мае 2001 года Джордж Харрисон сообщил, что перенес операцию по удалению злокачественного новообразования в одном из легких, а всего через два месяца его лечили от опухоли головного мозга. К сожалению, его короткая битва с раком закончилась 29 ноября 2001 года, и он умер в доме друга в Лос-Анджелесе в возрасте 58 лет. Смерть Харрисона вызвала шок в музыкальном сообществе и среди поклонников "Битлз".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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