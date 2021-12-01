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Этапы большого пути: 17 знаковых снимков из архива группы "Битлз"

Этапы большого пути: 17 знаковых снимков из архива группы "Битлз" (18 фото)

Автор:
01 декабря 2021 16:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джордж Харрисон   Ринго Старр   архивные фотографии   битлз   битломания   группа Битлз   джон леннон   пол маккартни   
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"Битлз" - настоящая легенда рок-музыки. Несмотря на то, что группа выступала всего десять лет, она оставила наследие, которое продолжает оказывать огромное влияние и сегодня. Режиссер Питер Джексон выпустил новый документальный фильм "The Beatles: Get Back". Давайте тоже совершим путешествие по волне нашей памяти.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джордж Харрисон   Ринго Старр   архивные фотографии   битлз   битломания   группа Битлз   джон леннон   пол маккартни   
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jonnyD 59 минут назад
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Серпом по молоту. 2 минуты назад
Ринго резиновыми членами теперь торгует..У него сеть магазинов для взрослых..
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