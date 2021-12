Этапы большого пути: 17 знаковых снимков из архива группы "Битлз"

На снимке: 19 февраля 1971 г. Линда и Пол Маккартни покидают здание суда во время судебного процесса о расторжении партнерства "Битлз".



10 апреля 1970 года Маккартни объявил, что больше не будет работать с группой. Там многое наложилось одно на другое: смерть Эпстайна, слава, употребление Ленноном героина и его отношения с Йоко Оно, властная личность Маккартни, выход сольного проекта у Харрисона и его авторские амбиции, провал проекта Get Back (Let It Be).



Маккартни в итоге решил расторгнуть свое партнерство с другими участниками, и 31 декабря 1970 года подал иск в лондонский Высокий суд. После длительного судебного процесса и финансовых переговоров партнерство было расторгнуто. Формально это произошло 9 января 1975 года. Правопреемником "Битлз" был назначен Пол Маккартни.