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Тест по культовому фильму "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Тест по культовому фильму "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Автор:
07 декабря 2021 09:23
Сообщество : Кино
Метки: В поисках утраченного ковчега   Тесты   индиана джонс   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам восьмидесятых   
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В 1981 году на экраны вышел один из самых кассовых приключенческих фильмов за всю историю кинематографа. Многие моменты были обыграны в самых разных фильмах и сериалах, а некоторые сцены стали мемами. Насколько хорошо вы помните фильм, с которого началась знаменитая франшиза об Индиане Джонсе?
Что именно в самом начала фильма Индиана отдал археологу Рене Беллоку?
1/8Что именно в самом начала фильма Индиана отдал археологу Рене Беллоку?
Как главный герой скрылся от туземцев?
2/8Как главный герой скрылся от туземцев?
Якобы какой древнеегипетский город раскопали нацисты?
3/8Якобы какой древнеегипетский город раскопали нацисты?
Куда отправился Индиана, чтобы обнаружить своего старого наставника?
4/8Куда отправился Индиана, чтобы обнаружить своего старого наставника?
Что именно Джонс попросил у Мэрион?
5/8Что именно Джонс попросил у Мэрион?
Кто это такой?
6/8Кто это такой?
Какой совет дал Инди Мэрион, когда Ковчег был открыт?
7/8Какой совет дал Инди Мэрион, когда Ковчег был открыт?
Где в конечном итоге оказался Ковчег?
8/8Где в конечном итоге оказался Ковчег?

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Метки: В поисках утраченного ковчега   Тесты   индиана джонс   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам восьмидесятых   
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Сергей Соловьев Полчаса назад
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Ivan 20 минут назад
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Bartello Полчаса назад
Самый сложный вопрос: что мне дало прохождение этого теста?
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Игорь Михайлов Час назад
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Тест по культовому фильму "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
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