В 1981 году на экраны вышел один из самых кассовых приключенческих фильмов за всю историю кинематографа. Многие моменты были обыграны в самых разных фильмах и сериалах, а некоторые сцены стали мемами. Насколько хорошо вы помните фильм, с которого началась знаменитая франшиза об Индиане Джонсе?

Тест по культовому фильму "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" 0