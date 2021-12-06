От Папы Римского до Гитлера: 25 самых кровавых тиранов в истории человечества

1.
Папа Римский Григорий IX
2.
Саддам Хусейн
3.
Муаммар Каддафи
4.
Фидель Кастро
5.
Максимилиан Робеспьер
6.
Исмаил Энвер
7.
Ким Ир Сен
8.
Хо Ши Мин
9.
Пол Пот
10.
Яхия Хан
11.
Хидэки Тодзио
12.
Владимир Ленин
13.
Хирохито
14.
Омар аль-Башир
15.
Аугусто Пиночет
16.
Альфредо Стресснер
17.
Рафаэль Леонидас Трухильо
18.
Франсуа Дювалье
19.
Менгисту Хайле Мариам
20.
Чан Кайши
21.
Адольф Гитлер
22.
Иосиф Сталин
23.
Мао Цзэдун
25.
Леопольд II
26.
Естественно, это не полный перечень всех диктаторов и тиранов. Кого бы добавили вы в данный список?
Источник:
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А, понятно, своих не сдаёте.
На Кубе разрешено свободное ношение оружия.
И Кастро ВСЕГДА входил в толпу и НИКТО на него не покушался.
Вот это ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!
И насчет "НИКТО на него не покушался" - так вроде именно на него были СОТНИ (даже не десятки) покушений (организованных из-за рубежа, опять же по данным из самой Кубы), но все провалились... Да ни на одного лидера столько не покушались как на него!
Я не собираюсь спорить о том, был ли Фидель диктатором или там тираном (тем более что список на самом деле идиотский), я пишу только об этих Ваших словах.
Король Франции Карл IX, только за одну Варфоломеевскую ночь 30000 убитых - не, не слышали.
Президент США Дж. Буш младший - войны в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и т. д.