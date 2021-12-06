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От Папы Римского до Гитлера: 25 самых кровавых тиранов в истории человечества

От Папы Римского до Гитлера: 25 самых кровавых тиранов в истории человечества (25 фото)

Автор:
06 декабря 2021 20:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: деспоты   диктаторы   кровавые диктаторы   кровавые тираны   правители   тираны   
1819
25
Все "герои" данной подборки не желали останавливаться ни перед чем. Они строили сильные государства и шли по пути к светлому будущему. Жаль, что для многих людей светлое будущее так и не наступило.
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26.

Естественно, это не полный перечень всех диктаторов и тиранов. Кого бы добавили вы в данный список?

Вторую часть данной подборки возглавит Бенито Муссолини.

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Метки: деспоты   диктаторы   кровавые диктаторы   кровавые тираны   правители   тираны   
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25  комментариев
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24k
Владимир 2 часа назад
Это что, филиал "мемориала" который ставил своей целью оболгать и изуродовать историю?
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1k
Эрик 3 минуты назад
Товарищи североамериканцы, собственники ресурса, а где "рыжий" с его "- 30 000 000!" не вписавшихся в рыночную?
А, понятно, своих не сдаёте.
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28k
Teodor 5 минут назад
Автор, убейся об стену и не пытайся писать что-то умное - не твоё это.
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721
styakof 5 минут назад
полу-хрень!
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5k
zulluz 6 минут назад
автор сумасшедший
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12k
Bill 23 минуты назад
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15k
albedo Полчаса назад
Фиделя Кастро назвать кровавым диктатором - что у автора с головой!!!!

На Кубе разрешено свободное ношение оружия.
И Кастро ВСЕГДА входил в толпу и НИКТО на него не покушался.
Вот это ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!
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2k
александр 44 минуты назад
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38k
Андрей 55 минут назад
А куда делись 200 миллионов индейцев в Северной Америке после прихода туда европейцев? А заодно и все бизоны.
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9k
Alex Djeff 57 минут назад
Думаю, что гораздо больше...
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2k
Mowgley Час назад
Саддаму Хусейну автор вменяет 10000 убитых - он тиран и диктатор.
Король Франции Карл IX, только за одну Варфоломеевскую ночь 30000 убитых - не, не слышали.
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2k
Mowgley Час назад
Английская королева Виктория - опиумные войны в Китае с десятками миллионов жертв, голод в Бенгалии с более чем 10 миллионов жертв и т. д.
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6k
Ruk Час назад
странная подборка , Федька Кастров вообще за уши
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2k
maloy Час назад
Это что за авторелло тут нарисовался? Подстилка америхи
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2k
kappaneed Час назад
Да будет срач)))
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2k
Mowgley 2 часа назад
Президент США Гувер. Только в США во время Великой депрессии умерли более 10 млн человек.
Президент США Дж. Буш младший - войны в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и т. д.
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11k
Александр 2 часа назад
А эти не смогли попасть?
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248
Леонид 2 часа назад
у меня вопрос кто и как посчитал сколько убили эти "диктаторы"?
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936
А я несу пакетик 2 часа назад
Иди Амин, вот фото этой черной жопы. А то - Форест Уитакер
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455
Ямщик 2 часа назад
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