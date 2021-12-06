От Папы Римского до Гитлера: 25 самых кровавых тиранов в истории человечества

1.

В 1231 году организовал институт инквизиции. Заставил уничтожить всех кошек в католических странах, из-за чего спустя несколько лет по Европе прокатилась эпидемия чумы. Организовал крестовые походы против Руси, а также разрешил при помощи любых методов расправляться с инакомыслящими. От его действий умерло около трети всего населения Европы. Считается самым кровавым тираном за всю историю человечества.