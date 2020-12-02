Альфредо Стресснер нашёл "отличный" путь борьбы с оппозицией. Правоохранительные структуры расправлялись с оппозиционерами Стресснера. Доказаны убийства более 4000 человек. Более полутысячи человек пропали без вести. Свыше 20000 человек были подвергнуты пыткам, получили тяжкие увечья, либо лишились конечностей. Только в 1992 году о судьбе многих пропавших без вести людей узнали, когда обнаружили в пригороде Асунсьона Ламбаре т. н. "Архив террора". Чтобы понять, как власти расправлялись с оппозицией, приведём один факт.

В 1975 году секретаря коммунистической партии Парагвая Мигеля Анхеля Солера расчленили при помощи бензопилы, а звуки его смерти записали на аудионосители.

Но и армия Парагвая не сидела без дела - она занималась геноцидом индейцев аче. Стоит отдать должное, занималась геноцидом вполне успешно. В настоящее время осталось всего 1500 аче.

В 1967 году Стресснер изменил конституцию Парагвая, чтобы продолжать оставаться у власти. Новая конституция обнулила все предыдущие сроки его пребывания у власти.

При его правлении были запрещены любые демонстрации (антиправительственные), а также митинги. Человека могли содержать под стражей без судебного решения. Практически сразу после прихода к власти Стресснера было введено военное положение (позже его продлевали четыре раза в год каждый год).