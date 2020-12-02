Власть по-настоящему дурманит голову правителям. Некоторые окончательно на высшем государственном посту отрываются от реальности, считая, что народ всё ещё любит своего правителя.
При поддержке США Альфредо Стресснер пришёл к власти в Парагвае. Де-юре его избрали парагвайцы. Но по факту его не могли не избрать, поскольку выбор был между Альфредо Стресснером, Альфредо Стресснером и Альфредо Стресснером. Победил, естественно, Альфредо Стресснер. 11 июля 1954 были организованы безальтернативные президентские выборы. Все голоса, признанные действительными — более 2,36 млн — были поданы за Альфредо Стресснера. 15 августа 1954 генерал Стресснер официально вступил на пост президента Парагвая. В стране утвердился режим, который впоследствии получит название стронизм.
*Стронизм представлял собой разновидность латиноамериканской военной диктатуры и правого радикализма второй половины XX века. Отличался непримиримым антикоммунизмом, сращиванием государства с теневыми сообществами и организованной преступностью, активной социально-экономической модернизацией.
США оказывали поддержку диктатору, поскольку Альфредо проводил антикоммунистическую политику.
Начались репрессии.
Альфредо Стресснер нашёл "отличный" путь борьбы с оппозицией. Правоохранительные структуры расправлялись с оппозиционерами Стресснера. Доказаны убийства более 4000 человек. Более полутысячи человек пропали без вести. Свыше 20000 человек были подвергнуты пыткам, получили тяжкие увечья, либо лишились конечностей. Только в 1992 году о судьбе многих пропавших без вести людей узнали, когда обнаружили в пригороде Асунсьона Ламбаре т. н. "Архив террора". Чтобы понять, как власти расправлялись с оппозицией, приведём один факт.
В 1975 году секретаря коммунистической партии Парагвая Мигеля Анхеля Солера расчленили при помощи бензопилы, а звуки его смерти записали на аудионосители.
Но и армия Парагвая не сидела без дела - она занималась геноцидом индейцев аче. Стоит отдать должное, занималась геноцидом вполне успешно. В настоящее время осталось всего 1500 аче.
В 1967 году Стресснер изменил конституцию Парагвая, чтобы продолжать оставаться у власти. Новая конституция обнулила все предыдущие сроки его пребывания у власти.
При его правлении были запрещены любые демонстрации (антиправительственные), а также митинги. Человека могли содержать под стражей без судебного решения. Практически сразу после прихода к власти Стресснера было введено военное положение (позже его продлевали четыре раза в год каждый год).
США не могли не заметить настолько ярого антикоммуниста и в период с 1962 по 1975 годы влили в правительство Стресснера $175 000 000. Высший офицерский состав Парагвая проходил обучение в элитных военных училищах США, также на базах в Панаме. Помимо валютных вливаний США поставляли в Парагвай оружие, повысив боеспособность парагвайской армии на порядок.
В 1989 году Стресснер потерял власть в результате военного переворота.
Скончался Альфредо Стресснер от пневмонии в возрасте 93 лет в Бразилии.
В настоящее время конституция Парагвая ограничивает президента одним пятилетним сроком без возможности переизбрания.
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- Вы убиваете несогласных?
- Да.
- Вы запрещаете митинги?
- Да.
- Вы геноцидите население?
- Да.
- Едите младенцев?
- Да.
- Поклоняетесь сатане?
- Да.
- поддерживаете коммунистов?
- Что вы, мы ненавидим коммунистов!
- Отлично! Вот вам 100 тыщ миллионов долларов! Мы с вами!
Что то мне это напоминает... хм... история повторяется.
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269 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
А этот туалет теперь мой. Я тут срать буду
Единственное полезное в этом посте то, что сознательно или неосознанно афтырь агитирует за коммунизм. Ибо он сознательно подчёркивает, что этот диктатор был плохим парнем, но его поддерживали США, так как он был ярым антикоммунистом.
Ну... можно и так агитировать за коммунизм, почему бы и нет...